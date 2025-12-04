Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ Tâm hát live ca khúc "See The Light", chỉ 38 giây nhưng khiến fan rần rần

Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Chị đẹp Mỹ Tâm vừa "nhá hàng" một sáng tác mới mang tên "See The Light" - ca khúc chủ đề của liveshow See The Light diễn ra vào ngày 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Trên trang cá nhân, giọng ca Họa Mi Tóc Nâu hào hứng chia sẻ: "I See The Light! Heyyyyy! Chờ đợi màn fanchant hoành tráng nhất của 40,000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 13/12".

Mỹ Tâm khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ cảm xúc khi chính thức hé lộ 38 giây đầu tiên của ca khúc do cô tự sáng tác mang tên See The Light - được chuẩn bị riêng cho liveshow See The Light.

Ca khúc mang tinh thần tích cực, truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc giữ vững niềm tin, không bỏ cuộc trên con đường theo đuổi ước mơ và tìm thấy ánh sáng trong chính mình. Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo xuyên suốt của liveshow sắp tới của nữ ca sĩ.

Ngay khi vừa "nhá hàng", đoạn nhạc bắt tai mang hơi hướng Pop-Rock đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Giai điệu cuốn hút và nội dung tích cực của ca khúc khiến nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc phấn chấn, không thể đứng yên khi những giai điệu đầu tiên vang lên và nóng lòng chờ đợi ngày gặp thần tượng.

cover-33.jpg

Liveshow See The Lightliveshow có quy mô lớn nhất của Mỹ Tâm từ trước đến nay. Không chỉ đầu tư vào âm nhạc, đêm nhạc còn được chú trọng mạnh mẽ vào phần thị giác và nghệ thuật biểu diễn. Hệ thống ánh sáng được lựa chọn nhằm tái hiện nhiều tầng cảm xúc từ sâu lắng đến bùng nổ.

590685337-1372095644297049-6611515017442955598-n.jpg

Ban tổ chức cho biết, mỗi chương đều có sự thay đổi sắc độ và cấu trúc ánh sáng để làm nổi bật từng chủ đề âm nhạc, mang đến trải nghiệm sống động. Đặc biệt, các hạng mục âm thanh, visual, laser và hiệu ứng sân khấu đều được nâng cấp theo tiêu chuẩn cao nhất nhằm đảm bảo khán giả ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể tận hưởng trọn vẹn chất lượng trình diễn.

590217343-1372133374293276-5790334616016038199-n.jpg
Toàn bộ vé chính thức và vé bổ sung cho đêm concert của Mỹ Tâm đã bán hết.
1470.jpg
Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp
#Mỹ Tâm #See The Light #live concert #Mỹ Đình #fan chant #ca sĩ Việt Nam #hát live #concert mỹ tâm

