Mỹ Tâm tổ chức live concert tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12, Hòa Minzy hé lộ một điều

Như Quỳnh

HHTO - Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert vào ngày 13/12 tới tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô hơn 40 nghìn khán giả.

Tối 22/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Mỹ Tâm khiến khán giả đứng ngồi không yên khi hé lộ thêm thông tin về đêm nhạc Mỹ Tâm Live Concert sau lần "úp mở" vào tối 19/9. Giọng ca Họa Mi Tóc Nâu hào hứng: "Chờ đợi 40 ngàn Tri Âm đến thắp sáng sân Mỹ Đình, Hà Nội và cùng xác lập một khoảnh khắc đặc biệt không thể bỏ lỡ!".

Nữ ca sĩ "gửi tấm thiệp" với thời gian vào ngày 13/12/2025, địa điểm tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Về quy mô, giọng ca Ước Gì cho biết sẽ chào đón 40.000 khán giả. Hiện tại chưa có thông tin cụ thể về giá vé nhưng Mỹ Tâm cho biết cổng bán vé sẽ được mở bán từ 20h ngày 5/11 trên trang Megatix.

552464669-1316461783193769-2165504952641457092-n.jpg

Mỹ Tâm cho biết, đêm nhạc lần này sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả - những Tri Âm (fan của Mỹ Tâm) đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường ca hát. Phía ê-kíp "nhá hàng" thêm, live concert sẽ được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, nhằm tạo nên một trải nghiệm âm nhạc sống động và trọn vẹn cho khán giả. Trong đó, nhiều phần trình diễn sẽ được làm mới, kết hợp âm nhạc hiện đại và các yếu tố nghệ thuật sân khấu độc đáo để kể về hành trình âm nhạc hơn 20 năm xuyên suốt của Mỹ Tâm.

cover-16.jpg

Hưởng ứng sự kiện âm nhạc hoành tráng sắp diễn ra vào cuối năm nay, đông đảo khán giả háo hức, đáp lại bằng những tín hiệu sẵn sàng bước vào cuộc chiến "săn vé". Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng rộn ràng, tạo nên không khí "idol đu idol" ngay dưới bài đăng. Ca sĩ Trương Quỳnh Anh nhanh chóng điểm danh: "Dạ có em đây", ca sĩ Hòa Minzy xúc động: "Vâng ạ. Đây sẽ là live show thứ 3 của chị em được đi xem ạ".

Ngoài ra, không ít fan ngóng chờ Mỹ Tâm sẽ nối dài chuỗi live concert về đầu cầu TP.HCM. "Chị đã làm show như ý fan. Nhưng không phải Sài Gòn", "Ôi sao không ở Sài Gòn vậy sếp?",...

cover-15.jpg

Trước đó, vào tối 5/11/2022, đêm live show Tri Âm kỷ niệm 20 năm làm nghề của giọng ca gốc Đà Nẵng trở thành sự kiện gây chú ý, thu hút hơn 30 nghìn khán giả. Trở lại sau 3 năm, khán giả tiếp tục mong chờ những bài hát gắn liền với tên tuổi như Hoạ Mi Tóc Nâu, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hẹn Ước Từ Hư Vô, Ước Gì, Đừng Hỏi Em và bóc "sít-rịt" những ca khúc mới.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Mỹ Tâm và hơn 30.000 Tri Âm tại SVĐ Mỹ Đình vào 3 năm trước.
1465.jpg
Như Quỳnh
