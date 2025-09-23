Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đóng vai ma nữ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam Bé Quyên vẫn được khen xinh như búp bê

Trí Anh - Ảnh: FBNV

HHTO - Quả thực người đẹp Bé Quyên sẽ làm khán giả phải có cái nhìn khác về các ma nữ trên phim. Không hề đáng sợ mà còn được khen xinh như búp bê.

be-quyen-5.jpg

Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Bé Quyên tuy chỉ lọt đến Top 10 chung cuộc nhưng vẫn để lại ấn tượng nhờ gương mặt xinh như búp bê, chiều cao nổi bật.

be-quyen-10.jpg

Sau khi ghi dấu ấn ở cuộc thi nhan sắc uy tín này, Bé Quyên trở thành người mẫu được nhiều NTK yêu thích, đã nhiều lần làm gương mặt mở màn của các show thời trang lớn. Và bây giờ, Bé Quyên bắt đầu thử sức với diễn xuất, vào vai ma nữ trong phim kinh dị Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại.

be-quyen-1.jpg

Phim bắt đầu khi Bảo (Xuân Thắng đóng) mua một chiếc xe hơi không rõ nguồn gốc, qua đó vô tình đánh thức một thế lực ma quỷ. Hồn ma của cô gái chết oan tên Ngư cứ đeo bám Bảo, nhiều hiện tượng kỳ bí xảy đến.

dsc03913.jpg

Bé Quyên vào vai Ngư, cô gái bị bạn trai hiến tế cho thuyết giữ của. Vì nhân vật mang màu sắc bi kịch nên Ngư luôn mặc chiếc váy trắng và mang gương mặt ma mị, u sầu. Trong suốt cả phim, thân thế của Ngư đầy bí ẩn với cả nam chính Bảo lẫn khán giả, để đến cuối phim thì người xem sẽ càng xót xa cho cô.

be-quyen-11.jpg

Để chuẩn bị cho cảnh quay bị chìm xuống nước trong ô tô, Bé Quyên tiết lộ cô dành rất nhiều thời gian tập bơi để làm quen với việc nín thở ở dưới nước, cũng như vượt qua nỗi sợ nước. Cô kể: “Ở cảnh này, em mặc chiếc váy rộng nên khi chìm xuống nước, hai tay em phải giữ chặt cho váy không nổi lên trong khi gương mặt, đặc biệt là ánh mắt phải tập trung thể hiện cảm xúc của nhân vật. Em cố gắng làm tốt nhất có thể ở lần quay đầu tiên vì không muốn ảnh hưởng đến ê-kíp”.

be-quyen-7.jpg

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, dù xuất thân là người mẫu nhưng Bé Quyên lại sở hữu tiềm năng diễn xuất đáng chú ý. Gương mặt trong trẻo nhưng đầy cuốn hút, đôi lúc mang nét ma mị, chính là một điểm cộng lớn giúp cô nổi bật trên màn ảnh.

Trí Anh - Ảnh: FBNV
#Bé Quyên #Hoa hậu Việt Nam 2022 #Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại #phim kinh dị #Đồi hành xác

