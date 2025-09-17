Phó Sơn Hải lộ loạt cảnh quay siêu ẩu, định làm thảm họa phim cổ trang hay gì?

Khác với những phản ứng tích cực khi Phó Sơn Hải vừa lên sóng, khán giả giờ đây đã “quay xe” cho rằng phim không hấp dẫn như kỳ vọng, từ góc quay đến màu phim đến cũ kỹ sơ sài, diễn xuất nhạt nhòa, kịch bản chẳng có gì mới mẻ. Thậm chí càng xem phim, netizen càng phát hiện phần hậu kỳ của phim làm quá ẩu, vẫn còn nhiều cảnh phim lộ lỗi cơ bản.

Như trong tập mới lên sóng, có một phân đoạn Thành Nghị trên tay còn cầm nguyên tập kịch bản, còn có những câu thoại được khoanh tròn bằng bút dạ xanh. Thông thường, diễn viên sẽ luôn cất kịch bản đi khi quay phim. Phải chăng đây chỉ là một cảnh quay nháp, để thử góc quay nên Thành Nghị vẫn cầm theo kịch bản và sau đó ê-kíp dựng phim đã dùng luôn cảnh quay nháp này?

Lần khác, Thành Nghị lộ rõ đôi dép Crocs lại làm netizen thắc mắc họ đang xem phim hay clip hậu trường? Phía sau máy quay, các diễn viên có thể đi dép Crocs hay dép xỏ ngón, vén cao trang phục cho đỡ nóng nhưng lúc quay, họ luôn phải diện quần áo, phụ kiện đúng như nhân vật yêu cầu. Vậy mà Thành Nghị vẫn đi dép Crocs càng khiến khán giả cho rằng đoàn làm phim Phó Sơn Hải quá ẩu, không kiểm tra tạo hình diễn viên cẩn thận mà phần dựng phim cũng để lọt lưới hình ảnh này.

Vì Phó Sơn Hải từng được quảng cáo là dự án lớn được đầu tư cao, chi phí lên tới 3 tỷ tệ (khoảng 10 nghìn tỷ đồng) nên khán giả càng chờ đợi một bom tấn chỉn chu. Ấy thế mà phim liên tục mắc lỗi sơ đẳng chẳng khác gì một tác phẩm kinh phí thấp, thậm chí còn bị xem là thảm họa cổ trang của phim Hoa ngữ năm 2025.