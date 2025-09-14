Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phó Sơn Hải: Chưa cần kỹ xảo, Thành Nghị đã đánh võ cực đỉnh trong video hậu trường

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chỉ là video hậu trường Phó Sơn Hải thôi mà Thành Nghị đã thi triển tài võ thuật đủ khiến khán giả trầm trồ. Trên trường quay đã đẹp như thế thì lên phim còn xuất sắc cỡ nào?

pho-son-hai-5.jpg

Phim cổ trang Phó Sơn Hải vừa mới lên sóng đã lập nhiều thành tích đáng nể, và nam chính Thành Nghị chính là tâm điểm khen ngợi. Nam diễn viên một mình đóng ba vai với tính cách, thân phận hoàn toàn trái ngược. Đầu tiên là chàng trai Tiêu Minh Minh sống ở thời hiện đại và đam mê truyện võ hiệp, rồi Minh Minh xuyên không vào trang sách để trở thành kiếm khách Tiêu Thu Thủy chính trực dũng cảm. Cuối cùng là phản diện Lý Trầm Chu lắm mưu nhiều kế.

pho-son-hai-3.gif

Nhưng khán giả không chỉ ấn tượng với diễn xuất đa dạng của Thành Nghị mà còn đặc biệt khen ngợi khả năng võ thuật của anh. Với một phim kiếm hiệp, các pha chiến đấu luôn đóng vai trò then chốt, chiếm nhiều thời lượng, các diễn viên có những động tác bay lượn đẹp mắt, dùng kiếm điêu luyện, động tác có lực và đích nhắm chuẩn xác sẽ luôn được người xem chú ý.

pho-son-hai-4.gif

Mà Thành Nghị bao lâu nay luôn được khen là cao thủ võ thuật của phim Hoa ngữ. Khi Phó Sơn Hải đang quay, nhà sản xuất đã tung ra video hậu trường ghi lại các pha chiến đấu của Thành Nghị và thu về hàng chục triệu lượt xem.

Chưa cần đến kỹ xảo, Thành Nghị đã có những pha xoay người, đá chân, vung kiếm cực kỳ bay bổng đẹp mắt, đặc biệt là cú xoay tròn 360 độ trên không. Netizen đều khen nam diễn viên có các động tác dứt khoát, nhìn rõ chiêu thức có lực chứ không phải khua khoắng chân tay khiến người xem hoa mắt.

pho-son-hai-5.gif

Còn nhớ khi Thành Nghị đóng Liên Hoa Lâu, anh đã được khen là "hoàng tử của dòng phim kiếm hiệp" vì ngày càng thiếu các diễn viên chấp nhận lăn xả, tập luyện vất vả cho các cảnh chiến đấu như Thành Nghị. Bởi rất nhiều sao Hoa ngữ đã bị khán giả phê bình là lười biếng, chỉ đứng một chỗ khua chân múa tay và những việc còn lại để cho kỹ xảo làm hộ.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thành Nghị #Phó Sơn Hải #Thành Nghị đánh võ #Phó Sơn Hải thành công #phim cổ trang

