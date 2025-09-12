Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ed Sheeran ra mắt album Play, sánh đôi với sao nữ Bridgerton trong MV mới

Duy Khang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ed Sheeran chính thức ra mắt album mới Play, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa Pop và âm nhạc đa văn hóa. Bên cạnh đó, nam ca sĩ gây chú ý khi sánh đôi nữ diễn viên Phoebe Dynevor (phim Bridgerton) trong MV Camera.

Ngày 12/9, Ed Sheeran phát hành album phòng thu thứ tám mang tên Play. Dự án được hình thành trong thời gian nam ca sĩ thực hiện chuyến lưu diễn Mathematics World Tour và được hoàn thiện tại Goa, Ấn Độ. Giọng ca Shape of You chia sẻ rằng anh đã viết hơn 320 ca khúc trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, sau đó chọn lọc để đưa vào album.

Ed Sheeran chính thức phát hành album Play.
Ed Sheeran chính thức phát hành album Play.

Album Play hòa quyện những yếu tố nhạc Pop quen thuộc cùng sự ảnh hưởng từ nhiều nền văn hóa, trong đó có giai điệu Ấn Độ, Ba Tư và cả chất liệu dân gian Ireland, vùng đất nuôi dưỡng tuổi thơ Ed Sheeran. Sự kết hợp này tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc, vừa mới mẻ vừa gợi nhắc về dấu ấn đặc trưng của nam ca sĩ: Những bản Ballad giàu cảm xúc và sự chân thành hiếm có.

Play đặc sắc với những bản Ballad giàu cảm xúc và sự chân thành.
Play đặc sắc với những bản Ballad giàu cảm xúc và sự chân thành.

Song song với album, Ed Sheeran cũng phát hành MV cho single Camera, trong đó nam ca sĩ sánh đôi cùng diễn viên Phoebe Dynevor - ngôi sao của loạt phim đình đám Bridgerton. Đây là một bản Ballad được anh viết dựa trên tình yêu dành cho vợ, Cherry Seaborn.

Ban đầu, nam ca sĩ dự định sử dụng hình ảnh riêng tư của cả hai, nhưng để giữ sự kín đáo cho đời sống gia đình, anh đã chọn tái hiện lại những khoảnh khắc ấy với sự diễn xuất của Dynevor. Cả hai đã đi quay tại nhiều địa điểm ở Croatia như đảo Hvar và thành phố Split. Đặc biệt, MV Camera chỉ sử dụng điện thoại iPhone để ghi lại hình ảnh để tạo cảm xúc một cách tự nhiên, gần gũi.

MV Camera.

Play là một bước tiến trong sự nghiệp của Ed Sheeran, người vẫn trung thành với phong cách Ballad, Acoustic, lời ca giàu cảm xúc nhưng đồng thời dám thử nghiệm với âm thanh mới, chủ đề sâu hơn. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng album đôi chỗ hơi “an toàn” về lời ca hoặc chưa có những bản hit đột phá như Shape of You, nhưng nhìn chung Play được khen ngợi vì tính chân thành và sự rộng mở trong âm nhạc.

Ed Sheeran vẫn trung thành với phong cách quen thuộc, lời ca giàu cảm xúc.
Ed Sheeran vẫn trung thành với phong cách quen thuộc, lời ca giàu cảm xúc.

Ngoài ra, vào lúc 23 giờ ngày 12/9 (giờ Việt Nam), Ed Sheeran sẽ mang những ca khúc trong Play đến với khán giả toàn cầu qua chương trình Tiny Desk tại văn phòng NPR. Lần xuất hiện này hứa hẹn khác biệt khi anh sử dụng loop station để tái hiện trực tiếp loạt sáng tác mới, mở rộng biên độ sáng tạo của Tiny Desk đến quy mô chưa từng có.

541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Duy Khang
#Ed Sheeran #album Play #MV Camera #Phoebe Dynevor

