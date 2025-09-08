Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Lisa "vượt mặt" 3 thành viên BLACKPINK, giữ chuỗi thắng tại MTV VMAs 2025

Quỳnh Phương

HHTO - Tối 7/9 (theo giờ Mỹ), LISA đã ghi dấu mốc lịch sử tại MTV Video Music Awards 2025 khi giành giải K-pop xuất sắc nhất cho ca khúc "Born Again", đánh dấu lần thứ ba nữ thần tượng chiến thắng ở hạng mục này.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 diễn ra tại UBS Arena, New York đã ghi dấu một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với K-pop. LISA (BLACKPINK) đã giành chiến thắng tại hạng mục Best K-pop (ca khúc K-pop xuất sắc nhất), với Born Again - sản phẩm kết hợp cùng Doja Cat và Raye.

Cô nàng đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Jimin, Stray Kids và đặc biệt là cả ba thành viên BLACKPINK đang hoạt động solo gồm Jennie với Like Jennie, Rosé với Toxic Till the End và Jisoo với Earthquake.

picture1.png
Lisa trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Best K-pop.

Dù không thể có mặt trực tiếp, LISA vẫn gửi lời cảm ơn qua video: "Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới MTV và VMAs vì đã yêu thương và ủng hộ tôi...". Theo Elle, nữ ca sĩ vắng mặt vì nhóm đang trong thời gian tạm nghỉ giữa chuyến lưu diễn và dự kiến trở lại vào tháng 10 tới đây.

picture2.png
Lisa hạnh phúc phát biểu cảm ơn người hâm mộ qua video.

Chiến thắng này nối dài chuỗi thành tích đáng nể của LISA tại VMAs. Năm 2022, cô từng gây tiếng vang lớn khi mang về giải Best K-pop với Lalisa, trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này. Hai năm sau, đến 2024, cô tiếp tục thắng giải với bản hit Rockstar. Năm 2025, Born Again đã giúp LISA nâng tổng số lần chiến thắng lên con số 3, sánh ngang BTS và chính thức trở thành nghệ sĩ solo K-Pop giữ kỷ lục nhiều lần chiến thắng nhất trong lịch sử VMAs.

picture3.png
Nữ Idol tiếp tục “giữ chuỗi” thành tích ấn tượng tại VMAs.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng Born Again mang phong cách Pop quốc tế nhiều hơn là K-Pop truyền thống, khi mà toàn bộ phần lời đều bằng tiếng anh. Dù vậy, phần đông ý kiến lại coi đây là minh chứng rõ rệt cho sức lan tỏa toàn cầu của LISA: một nghệ sĩ solo K-Pop đang không ngừng mở rộng ranh giới thể loại, phá vỡ định kiến và xác lập những kỷ lục mới trên sân khấu quốc tế.

1464.jpg
Quỳnh Phương
#Lisa #BLACKPINK #VMAs 2025 #K-pop #Born Again #thành tích #kỷ lục

