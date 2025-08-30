Dự đoán VMAs 2025: Năm của Lady Gaga hay bất ngờ từ Rosé BLACKPINK, Bad Bunny?

HHTO - MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 hứa hẹn là một trong những mùa giải kịch tính nhất lịch sử, khi loạt hạng mục quan trọng chứng kiến màn đối đầu nảy lửa giữa các ngôi sao toàn cầu. Từ Lady Gaga, Bruno Mars đến Rosé BLACKPINK, Bad Bunny hay Sabrina Carpenter - mỗi cái tên đều mang theo câu chuyện riêng, khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Video of the Year (Video của năm)

Video of the Year được coi là hạng mục danh giá bậc nhất tại VMAs, vinh danh MV xuất sắc nhất về mặt hình ảnh, sáng tạo và sức ảnh hưởng văn hóa. Giải thưởng luôn là điểm nhấn trong mỗi mùa giải, đồng thời cũng là cuộc cạnh tranh đầy kịch tính giữa những tên tuổi hàng đầu.

Phát hành vào cuối năm 2024, Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars là cái tên sáng giá cho giải thưởng này. MV được nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao, vừa mang phong các điện ảnh cổ điển, giàu cảm xúc, lại vừa lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu khi đạt hàng trăm triệu lượt xem chỉ sau vài tháng phát hành. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai giọng ca đỉnh cao, mà còn là cú hích đưa Gaga trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng sau thời gian dài vắng bóng trên đường đua âm nhạc.

MV Die With a Smile mang đậm màu sắc cổ điển và đầy tính nghệ thuật.

Tuy nhiên, APT. - sản phẩm hợp tác của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars lại là "ngựa ô" thú vị. Ca khúc pha trộn mày sắc Pop Âu Mỹ với tinh thần K-Pop, tạo nên một MV vui nhộn khiến người nghe không ngần ngại replay liên tục. Điều này đã đưa APT. trở thành MV K-Pop đạt 1 tỷ lượt xem nhanh nhất thế giới cùng loạt thành tích ấn tượng khác.

MV APT. khiến người xem không ngừng lắc lư theo từng giai điệu.

Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm)

Artist of the Year là hạng mục ghi nhận nghệ sĩ có thành tích toàn diện nhất trong năm dựa trên doanh số, tầm ảnh hưởng và sức sáng tạo. Đây là giải thưởng khẳng định vị thế tên tuổi ngôi sao ở tầm quốc tế.

Có màn comeback đầy ngoặt mục với Die with a Smile cùng Bruno, Lady Gaga tiếp tục chinh phục khán giả trên hành trình âm nhạc, đồng thời khẳng định sức hút bền vững của một ngôi sao toàn cầu. Gaga hiện đang dẫn đầu danh sách VMAs 2025 với 12 đề cử, toàn diện ở nhiều hạng mục lớn. Điều này khiến nữ ca sĩ trở thành tâm điểm truyền thông và là nhân tố nổi bật cho giải thưởng nghệ sĩ của năm.

Lady Gaga có màn comeback bùng nổ với Die With a Smile.

Tuy vậy, Bad Bunny - ứng viên duy nhất từ dòng nhạc Latin trong cuộc đua cũng có một năm bùng nổ với nhiều ca khúc đạt top đầu Billboard cùng loạt show diễn cháy vé. Với việc liên tục mở rộng ảnh hưởng ra ngoài phạm vi âm nhạc Latin, Bad Bunny hoàn toàn có thể trở thành đối thủ nặng kí của Gaga ở hạng mục này.

Bad Bunny cũng có một năm thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Song of the Year (Bài hát của năm)

Song of the Year tôn vinh ca khúc nổi bật nhất trong năm, giải thưởng không chỉ đánh giá dựa trên thành tích thương mại mà còn ở giá trị nghệ thuật ca khúc mang lại. Ở hạng mục này, giới chuyên môn cho rằng cuộc đua gần như sẽ xoay quanh hai cái tên nổi bật: Die With a Smile của Lady Gaga kết hợp cùng Bruno Mars và Birds of a Feather của Billie Eilish.

Ca khúc Die With a Smile mang đậm màu sắc Pop Ballad, góp mặt trong vô số bảng xếp hạng toàn cầu. Bài hát được cho là có cơ hội thắng cao nhất khi hội tụ cả yếu tố nghệ thuật lẫn tính thương mại - yếu tố thường được MTV đánh giá cao.

Die With a Smile gặt hái được vô số thành tích ấn tượng.

Tuy vậy, Birds of a Feather cũng tạo nên làn sóng không kém. Ca khúc của Billie Eilish mang đến sắc thái nhẹ nhàng, trữ tình và đặc biệt là chiều sâu nghệ thuật, khẳng định vị thế riêng biệt của nữ nghệ sĩ trong dòng nhạc Alternative Pop. Không ít người nhận xét, với lượng người hâm mộ ngày càng tăng, Billie hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ.

Birds of a Feather cũng là một đối thủ đáng gờm.

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất)

Best New Artist luôn được coi là hạng mục mang tính bước ngoặt, mở ra "tấm vé vàng" cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Giải thưởng từng là bệ phóng cho những tên tuổi toàn cầu hiện nay như Olivia Rodrigo hay Chappell Roan.

Danh sách đề cử VMAs năm nay xoay quanh hai cái tên nổi bật nhất là Alex Warren và The Marías. Alex đã có màn bứt phá mạnh mẽ với bản hit Ordinary - ca khúc cũng nằm trong phần đề cử bài hát của năm. Điều này cho thấy thành tích nhạc số ấn tượng cùng hiệu ứng mạng xã hội đã giúp nam ca sĩ trở thành gương mặt mới đầy triển vọng trong làng nhạc pop.

Alex Warren bứt phá mạnh mẽ với hit Ordinary.

Trong khi đó, The Marías lại đại diện cho sắc thái Indie Pop đầy khác biệt. Ban nhạc được coi là viên ngọc sáng cho dòng nhạc này. Với chất âm ma mị, giàu tính nghệ thuật cùng lượng fan trung thành, ban nhạc cũng được nhiều người kỳ vọng tạo nên bất ngờ.