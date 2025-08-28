Dàn bạn trai cũ phản ứng ra sao trước tin Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce?

HHTO - Tin tức Taylor Swift chính thức đính hôn với Travis Kelce khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Bên cạnh đó, phản ứng từ dàn bạn trai cũ của nữ ca sĩ trước thông tin trên cũng khiến nhiều người đặc biệt chú ý.

Vào ngày 26/8 (theo giờ Mỹ), Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce chính thức xác nhận tin đính hôn, khiến mạng xã hội toàn cầu lập tức bùng nổ. Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng phủ sóng khắp các mặt báo và nền tảng trực tuyến. Giữa “cơn sốt” chúc mừng từ người hâm mộ, một chủ đề cũng được bàn tán không kém phần sôi nổi: Phản ứng của những người tình cũ từng đi qua cuộc đời Taylor Swift.

Tin tức đính hôn của Taylor và Travis nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội.

Cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là Taylor Lautner, người từng là nguồn cảm hứng cho ca khúc Back to December. Nam diễn viên đã đăng lại thông báo đính hôn của Taylor cùng Travis trên trang cá nhân của mình. Đây cũng là bài đăng lại duy nhất của Taylor Lautner trên nền tảng Instagram.

Thông báo đính hôn của Taylor là bài đăng lại duy nhất của Taylor Lautner.

Điều này càng khẳng định mối quan hệ bạn bè thân thiện giữa hai người, vốn đã được duy trì nhiều năm sau chia tay. Trước đó, Lautner còn xuất hiện trong MV I Can See You và cả trên sân khấu The Eras Tour cùng nữ ca sĩ vào năm 2023, cho thấy anh vẫn dành sự quý mến dành cho cô bạn gái cũ.

Lautner từng đến ủng hộ Taylor tại The Eras Tour của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, mối tình tuổi teen của Taylor - Joe Jonas hiện bận rộn cùng ban nhạc Jonas Brothers trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động mang tên Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour, bắt đầu từ tháng 8/2025 và kéo dài đến tháng 11 với 52 buổi diễn trải dài tại Bắc Mỹ. Bất chấp việc được công chúng quan tâm, Joe vẫn chọn im lặng trước tin đính hôn của Taylor, ưu tiên tập trung vào âm nhạc và gia đình.

Joe Jonas bận rộn với tour diễn cùng Jonas Brothers.

"Chàng thơ" của ca khúc Style - Harry Styles hiện đang bắt tay vào chuẩn bị cho album phòng thu thứ tư. Sau khi khép lại chuyến lưu diễn Love on Tour, nam ca sĩ dự kiến sẽ phát hành sản phẩm mới vào đầu năm 2026, đánh dấu sự trở lại sau quãng nghỉ kể từ năm 2022 với album Harry’s House. Mặc dù vẫn giữ im lặng trước tin đính hôn của Taylor, Harry dường như luôn dành sự quan tâm nhất định đến nữ ca sĩ, nhất là khi cả hai vẫn duy trì mối quan hệ khá tốt đẹp sau khi chia tay.

Harry Styles đang tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Matty Healy là tình cũ có mối quan hệ tình cảm nhưng không công khai của Taylor Swift. Được biết, anh và ban nhạc The 1975 gần đây đã đảm nhận vai trò headliner tại Glastonbury Festival 2025. Đồng thời, nhóm đang tập trung hoàn thiện album mới sau Being Funny in a Foreign Language. Trước đó, mẹ của nam ca sĩ đã dính phải vụ lùm xùm khi có phát ngôn "đá xéo" Taylor Swift. Sự im lặng của Matty trong bối cảnh này cũng là cách để anh không bị truyền thông chú ý.

Matty Healy giữ im lặng sau phát ngôn "đá xéo" Taylor của mẹ mình.

Là mối tình "tốn" nhiều album nhất của Taylor Swift - Joe Alwyn khá kín tiếng trong đời tư. Sau khi chia tay Taylor, nam diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh, vừa đóng trong The Brutalist ra mắt tháng 12/2024, đồng thời góp mặt trong phim HAMNET của Chloé Zhao - được công chiếu tại Liên hoan phim Toronto vào tháng 9/2025 và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Sự im lặng của Alwyn là điều dễ hiểu bởi trong cuộc phỏng vấn vào đầu năm, anh chia sẻ quan điểm không muốn bị gắn mác "bạn trai cũ" của Taylor Swift, mà muốn được công nhận với tư cách một diễn viên.