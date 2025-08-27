Harry Potter bản truyền hình: Nhà Weasley ra sân ga phù thủy, dễ thương muốn xỉu!

HHTO - Một số hình ảnh hé lộ gia đình Weasley rồng rắn nối đuôi nhau đến sân ga Chín Ba Phần Tư chuẩn bị cho chuyến tàu nhập học đến trường phù thủy Hogwarts khiến các Potterhead muốn “bùng cháy” vì dễ thương muốn xỉu!

Mùa đầu tiên của Harry Potter phiên bản truyền hình do Max (HBO) sản xuất đang tiến hành ghi hình những thước phim đầu tiên. Sức hút của thế giới phù thủy bước ra từ các trang sách của tác giả J.K. Rowling là không thể phủ nhận, khi mỗi động thái dù là nhỏ nhất đều rất được quan tâm.

Gracie Cochrane vai Ginny (trái). (Ảnh: Click News And Media.)

Alastair Stout vai Ron (phải). (Ảnh: Click News And Media)

Mới đây, các Potterhead (cộng đồng yêu thích Harry Potter) xôn xao và muốn “bùng cháy” như màu tóc đỏ của gia đình Weasley trước một số hình ảnh của các thành viên ngụ tại Hang Sóc. Theo đó, có thể thấy bà Molly Weasley (Katherine Parkinson) cùng các con của mình xuất hiện ở sân ga Chín Ba Phần Tư, gồm: Cặp sinh đôi Fred (Tristan Harland) và George Weasley (Gabriel Harland), Ron Weasley (Alastair Stout), Ginny Weasley (Gracie Cochrane).

Sân ga Chín Ba Phần Tư được biết đến là sân ga phù thủy, ẩn giữa sân ga của dân Muggle (người bình thường, không có phép thuật). Khi đến năm học mới, các học sinh cùng người nhà lẫn các giáo sư của trường đều sẽ đến đây. Sau khi xuyên qua một bức tường, họ sẽ đến được tàu hỏa của phù thủy và theo chuyến tàu đó để đến trường Hogwarts.

Thấp thoáng bóng Ginny và hai anh trai Fred - George. (Ảnh: Click News And Media)

Trong các hình ảnh mới nhất từ phim trường Harry Potter bản series, có thể thấy gia đình Weasley đang rồng rắn nối đuôi nhau để vào sân ga Chín Ba Phần Tư. Bà Molly đang tiễn các con trai của mình đến trường. Fred và George đã theo học năm thứ ba, còn với Ron Weasley đây là năm đầu tiên của cậu. Tại sân ga này, Ron sẽ lần đầu tiên gặp Harry Potter và sau đó trở thành bạn thân nhất của Cậu Bé Sống Sót nổi tiếng. Riêng Ginny vẫn chưa đến tuổi nhập học, cô bé chỉ theo mẹ đến chào tạm biệt các anh trai mà thôi.

Bà Molly Weasley của bản phim cũ, được diễn bởi Julie Walters.

Trên MXH, các Potterhead soi từng chi tiết nhỏ như trang phục, phụ kiện của các nhân vật và bình luận sôi nổi. Theo đó, nhiều bình luận nhận xét bà Molly Weasley của nữ diễn viên Katherine Parkinson trông trẻ hơn so với bản phim điện ảnh; một số thích điều này, một số lại không. Một số bình luận viết rằng so với Julie Walters - nữ diễn viên thủ vai Molly Weasley quá tuyệt vời của bản phim điện ảnh, Molly Weasley của bản truyền hình không mang đến cảm giác “gà mẹ” cho lắm.

(Ảnh: Click News And Media)

Bà Molly Weasley của Katherine Parkinson. (Ảnh: Click News And Media)

Tuy nhiên, các bình luận bênh vực chỉ ra rằng độ tuổi của bà Molly trong bản truyền hình thực ra gần sát với truyện hơn là bản phim điện ảnh, chứ không hề quá trẻ. Họ cũng tỏ ra ấn tượng với trang phục của bà Molly, nhìn thì có vẻ “sang chảnh” nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đó là sự chắp vá món này, món kia để trông tươm tất nhất có thể trong một dịp quan trọng. Điều này rất hợp lý với việc gia đình Weasley không hề giàu có. Còn về việc Katherine Parkinson có thể hiện được tốt hình ảnh “gà mẹ” hay không, câu trả lời sẽ có khi phim công chiếu.

Ginny nối gót Ron. (Ảnh: Click News And Media)

Cô con gái út Ginny cũng bị soi kỹ đến mức một số fan nhận ra trên balô của cô bé có gắn hai con labubu - một phụ kiện thú bông treo túi, balô gây sốt năm qua. Các bình luận tỏ ra ngạc nhiên và xem đây là một lỗi nghiêm trọng, bởi “Bối cảnh phim diễn ra vào những năm 90 mà, họ sẽ giải thích về con labubu sao đây?”. Tuy nhiên, nhiều bình luận phản biện rằng có khả năng cao balô đó là của riêng diễn viên nhí Gracie Cochrane, chứ không phải của Ginny.

Cặp sinh đôi nhà Weasley, nếu người bên trái là Fred thì bên phải sẽ là George, và ngược lại. (Ảnh: Click News And Media)

Ngoài một số yếu tố nhỏ gây tranh luận, phần đông Potterhead đều khen ngợi tạo hình tươi tắn, thậm chí có thể nói là rực rỡ của nhà Weasley. Các bình luận viết: “Tôi thích việc Fred và George không mặc đồ y chang nhau. Họ đã trông giống nhau rồi, tại sao còn phải mặc trang phục giống nhau nữa chứ”, “Cái áo khoác móc len của Ginny hợp với cô bé quá”, “Trông cả nhà tươi tắn đáng yêu quá, khiến sân ga sinh động hẳn lên”...

Ron chiếm trọn trái tim các Potterhead. (Ảnh: Click News And Media)

Một số fan còn tinh ý phát hiện ra tổ tạo hình đã chăm chút cho từng chi tiết nhỏ như chiếc áo mà Ron mặc có in ảnh đội Cannon. Đó là đội bóng Quidditch - môn thể thao trong thế giới phù thủy - mà Ron yêu thích. Các Potterhead tấm tắc khen dưới phần bình luận: “Ron trông đỉnh chóp!”, “Ron dễ thương quá, cậu bé có khuôn mặt thân thiện khiến Harry cảm thấy thoải mái ngay lập tức”, “Xinh xỉu, muốn bỏ vô túi mang đi”...

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình dự kiến ra mắt vào năm 2027.