Harry Potter hé lộ cảnh quay đầu tiên và bí mật về chiều cao khủng của bác Hagrid

HHTO - Một hình ảnh trên phim trường “Harry Potter” bản truyền hình hé lộ khoảnh khắc cậu bé Harry Potter bé tẹo khi đi cùng với bác Hagrid đã khiến các Potterhead vô cùng phấn khích. Vóc dáng cao lớn của người giữ khóa trường Hogwarts cất giữ bí mật nào?

Mùa đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình đang tiến hành quay phim. Mọi động thái dù là nhỏ nhất cũng khiến các Potterhead (cộng đồng yêu thích Harry Potter) xôn xao và quan tâm. Gần đây, một số hình ảnh hé lộ từ phim trường, cho thấy cảnh quay chung giữa Dominic McLaughlin (vai Harry Potter) và Nick Frost (vai Rubeus Hagrid).

(Ảnh: Click News And Media)

(Ảnh: Click News And Media)

Trong cảnh phim, có thể thấy cậu bé phù thủy đang đi cùng người giữ khóa của trường Hogwarts. Nhiều suy đoán cho rằng đây là cảnh bác Hagrid dẫn Harry Potter “đi may đo” - sắm sửa dụng cụ, đồ dùng cần thiết để cậu bé lên đường nhập học năm nhất trường phù thủy.

(Ảnh: Click News And Media)

Hình ảnh cậu bé Harry Potter bé như hạt đậu bên cạnh bác Hagrid cao lớn gợi nhớ bao hồi ức tươi đẹp của các Potterhead. Bác Hagrid là một trong những người bạn đầu tiên mà Harry tiếp xúc ở thế giới phù thủy, là một người luôn yêu quý và bảo vệ cậu bé dù có bất kỳ điều gì xảy ra.

Chiếc ô hồng lấp ló bên trong áo khoác. (Ảnh: Click News And Media)

Một số chi tiết như bộ quần áo rộng do mặc đồ thừa của ông anh họ, tỏa ra “mùi nghèo” của cậu bé Harry Potter; hay chiếc ô màu hồng ma thuật của bác Hagrid nhét bên trong áo khoác cũng được các Potterhead nhận ra và khen vì bám sát truyện gốc. Vóc dáng cao lớn đồ sộ nổi bật khi đi trên phố đông đúc của bác Hagrid khiến nhiều fan phải trầm trồ.

(Video: Click News And Media)

Trong truyện, bác Hagrid nổi tiếng là người cao lớn, nổi bật hơn hẳn những phù thủy trưởng thành khác. Lý do cho điều này đến từ xuất thân của bác. Bác Hagrid là một người lai với bố là phù thủy, mẹ là người khổng lồ. Nhưng ở trong phim, “bí mật” về vóc dáng cao lớn này lại đến từ một diễn viên đóng thế.

Diễn viên đóng thế vai Hagrid nổi bật với chiều cao khủng.

Được biết, diễn viên đóng thế vai Hagrid trong Harry Potter bản truyền hình là Anthony Wallyn. Chiều cao thực tế của anh là 2,2 mét. Một số thông tin cho biết Anthony là chàng cảnh sát cao nhất nước Anh. Khi diễn, ngoài trang phục của nhân vật, anh còn phải đeo một cái đầu giả với những đường nét khuôn mặt của Nick Frost - diễn viên đóng vai Hagrid.

Phiên bản truyền hình của Harry Potter được Max (HBO) giới thiệu sẽ bám sát nội dung bảy tập truyện gốc của tác giả J.K. Rowling. Dự án sẽ được phát triển trong khoảng mười năm. Mùa đầu tiên dự kiến lên sóng trong năm 2027.