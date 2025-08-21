Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Harry Potter bản truyền hình: Bầy trẻ nhà Weasley lộ diện, netizen tấm tắc khen

HHTO - Gần như toàn bộ các thành viên của gia đình Weasley trong “Harry Potter” bản truyền hình đã lộ diện.

Mới đây, Max (HBO) đã công bố thêm tên các diễn viên sẽ tham gia Harry Potter bản truyền hình. Đây là những diễn viên sẽ đảm nhận vai bầy trẻ trong gia đình Weasley - một gia đình nổi tiếng trong thế giới phù thủy bởi đông đúc và các thành viên trong gia đình đều có màu tóc đỏ.

harry-potter-25.jpg
Ruari Spooner vai Percy Weasley.

Theo đó, được biết Ruari Spooner sẽ đảm nhận vai Percy Weasley - người con thứ ba trong gia đình. Tristan Harland trở thành Fred Weasley, còn Gabriel Harland hóa thân George Weasley - cặp sinh đôi tinh quái của gia đình tóc đỏ. Gracie Cochrane hóa thân Ginny Weasley - con út của gia đình, cô em gái của các ông anh trai.

harry-potter-26.jpg
Ron, Ginny, cặp sinh đôi Fred và Geogre trong bản phim cũ.
harry-potter-15.jpg
Alastair Stout (chính giữa) vai Ron Weasley cùng các "anh trai" và "em gái" của mình: Percy, cặp sinh đôi Fred và George, Ginny.

Trước đó nữa, Alastair Stout đã được công bố sẽ trở thành Ron Weasley - người anh trai kế Ginny, là bạn thân nhất của Harry Potter, vào học trường Hogwarts cùng năm với Harry và được phân loại cùng Nhà Gryffindor với Cậu Bé Sống Sót. Alastair Stout đã đăng một tấm ảnh selfie cùng với các "anh trai" và "em gái” của mình. Bức ảnh nhanh chóng viral và khiến netizen dậy sóng vì quá dễ thương.

Trên MXH tràn ngập lời khen dành cho dàn diễn viên mới được công bố thủ vai những đứa trẻ nhà Weasley. Tất cả đều được nhận xét hợp vai, có thần thái tương đồng nhân vật mà mình đảm nhận. Các bình luận viết: “Trời ơi! Percy trông hệt như tôi tưởng tượng lúc đọc sách”, “Fred và George trông đáng yêu quá đi thôi”, “Khi đứng cạnh nhau càng thấy họ giống như anh em một nhà thật sự, ngạc nhiên ghê, sao mà chọn diễn viên đỉnh vậy”...

harry-potter-17.jpg
Gracie Cochrane vai Ginny Weasley bản mới.
harry-potter-3.jpg

Đặc biệt trong số đó, cô bé Gracie Cochrane gần như trở thành “tâm điểm”. Không chỉ vì cô bé là con gái duy nhất của nhà Weasley, theo như trong truyện sau này trở thành bạn gái và vợ của Harry Potter, mà còn bởi vì lần lựa chọn diễn viên này được nhận xét là chuẩn hơn bản điện ảnh.

Theo truyện miêu tả, Ginny là một cô bé rất xinh xắn, thậm chí nổi bật trong trường Hogwarts. Khi trưởng thành trở thành một cô gái rất có cá tính và bản lĩnh. Trong bản phim điện ảnh, Ginny có phần hiền lành hơn trong truyện. Các bình luận viết: “Ginny đây rồi!”, “Hy vọng lần này kịch bản sẽ viết đúng nhân vật hơn, hãy để Ginny tỏa sáng như cô bé xứng đáng”, “Đúng là Ginny nên trông như thế này đây”...

harry-potter-27.jpg
Ông Arthur Weasley bảo vệ các con trong bản phim điện ảnh.
harry-potter-28.jpg
Bill Weasley của bản phim cũ.

Như vậy, có thể thấy gia đình Weasley chỉ còn thiếu ông Arthur Weasley - người bố của gia đình, Bill Weasley - người anh cả, Charlie Weasley - người con trai thứ hai. Trước đó, vai Molly Weasley - người mẹ của gia đình - đã được công bố do nữ diễn viên Katherine Parkinson đảm nhận.

Trong bản điện ảnh, nhân vật Charlie Weasley không thực sự xuất hiện mà chỉ được biết đến qua lời kể của các nhân vật khác. Các fan hy vọng với thời lượng “dư dả” hơn, bản truyền hình có thể cho Charlie xuất hiện bằng xương bằng thịt.

harry-potter-29.jpg
Katherine Parkinson (trái) sẽ đóng vai Molly Weasley bản mới và Julie Walters (phải) là người đóng vai bà Molly bản cũ.

Theo thông tin từ Max, Harry Potter bản truyền hình sẽ bám sát nội dung các tập truyện nhất có thể. Phim được dựng nhiều mùa, dự kiến phát triển trong khoảng 10 năm. Mùa phim đầu tiên đang tiến hành ghi hình, dự kiến phát sóng trong năm 2027.

cover-2.jpg
CỐC BƠ
#Harry Potter #Nhà Weasley #Gia đình Weasley #Những đứa trẻ nhà Weasley #Ron Weasley #Percy Weasley #Fred Weasley #George Weasley #Ginny Weasley #Harry Potter bản truyền hình #Harry Potter bản series

