“Wednesday 2” và những câu hỏi còn để ngỏ: Tương lai nào cho “Chị Tư” và “Bé Sói”?

HHTO - Nửa đầu mùa 2 “Wednesday” đã khép lại với những câu hỏi chưa có lời đáp sau hàng loạt các sự kiện bí ẩn và kịch tính. Điều gì sẽ chờ đợi người xem trong nửa sau, tương lai nào đang chờ đợi các nhân vật - đặc biệt là “Chị Tư” Wednesday và “Bé Sói” Enid?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Số phận của Enid nở hoa hay bế tắc?

Nửa đầu mùa 2 Wednesday bắt đầu bằng học kỳ mới ở Học viện Nevermore, Wednesday Addams (Jenna Ortega) đoàn tụ với cô bạn cùng phòng - và cũng là bạn thân nhất - Enid Sinclair (Emma Myers). Và rồi “Chị Tư” chứng kiến một viễn cảnh kinh hoàng rằng “Bé Sói” sẽ “ngủm củ tỏi”.

Suốt nửa đầu mùa 2, Wednesday gần như “tất bật” chạy ngược chạy xuôi để ngăn chuyện đó xảy ra. Đến cuối phần 1, Enid vẫn còn sống. Tuy nhiên, đó dường như chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Mọi chuyện có vẻ không mấy khả quan khi phần 2 mùa 2 bắt đầu.

Trong nửa đầu mùa 2, khi Wednesday đến thăm “bạn trai cũ” Tyler Galpin (Hunter Doohan), cậu ta thề rằng sẽ giết Enid. Khi đó, Tyler vẫn đang bị giam giữ trong một phòng giam rất an ninh trong bệnh viện tâm thần Willow Hill, nên lời đe dọa này có vẻ chẳng đáng bận tâm. Nhưng cuối nửa đầu mùa 2, Tyler đã trốn thoát. Và giờ đây, cả Wednesday lẫn Enid đều trở thành "con mồi" bị cậu ta “săn”. Đôi bạn thân phải làm gì để viễn cảnh tồi tệ không trở thành sự thực?

Tương lai của Wednesday liệu có giống dì Ophelia?

Đầu mùa 2, Wednesday đã dành hầu hết kỳ nghỉ hè để rèn luyện và phát triển khả năng ngoại cảm của mình. Những tưởng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thì bỗng dưng “tắt điện”. Wednesday tin rằng cuốn sách phép thuật của Goody có thể giúp cô khôi phục sức mạnh, nhưng mẹ cô - bà Morticia (Catherine Zeta-Jones) đã đốt nó.

Lý do cho hành động này, theo bà Morticia, là do bà không muốn Wednesday có số phận tương tự em gái mình là Ophelia. Chuyện kể rằng Ophelia đã phát điên vì những ảo ảnh tâm linh, sau khi bà ngoại của Wednesday gửi Ophelia đến Willow Hill thì cô đã mất tích suốt 20 năm qua.

Không còn cuốn sách phép thuật, không tìm được tiếng nói chung với mẹ, liệu Wednesday có tìm ra cách khác hay một sự hỗ trợ mới để khôi phục năng lực ngoại cảm của mình? Và khi nó trở lại, liệu rằng số phận u ám của dì Ophelia có lặp lại với Wednesday?

Hiệu trưởng cũ đưa Wednesday xuống địa ngục?

Trong trailer hé lộ nửa sau của mùa 2, hiệu trưởng Weems (Gwendoline Christie) xuất hiện khiến Wednesday có vẻ hơi sốc, và khán giả cũng vậy. Bởi nhân vật này đã chết trong mùa 1 của Wednesday.

Cảnh phim đó bắt đầu sau khi Wednesday bị Tyler ném văng ra khỏi bệnh viện tâm thần Willow Hill và nằm ngay đơ. Wednesday tỉnh dậy trong bệnh viện, rồi thấy mình xuất hiện trong một không gian kỳ ảo, nửa mơ nửa thực, với một cánh cửa dường như không dẫn đến đâu cả. May quá, cô Weems giải thích với Wednesday rằng đây không phải là địa ngục, sẵn giới thiệu luôn giờ đây cô là người hướng dẫn tâm linh mới của Wednesday.

Liệu cô Weems có giúp Wednesday khôi phục lại sức mạnh ngoại cảm? Hay ít nhất là “dí deadline” thành công “Chị Tư” phải nhanh chân giải mã các bí ẩn, trước khi chẳng còn thứ gì để mà cứu nữa?

Hiệu trưởng mới gắn đầy “chuông báo động”?

Trong học kỳ mới, Học viện Nevermore có hiệu trưởng mới - ông Barry Dort (Steve Buscemi). Có thể thấy ông là một người rất nhiệt huyết với công việc ở trường - đặc biệt là hoạt động gây quỹ. Nhưng càng nhiệt tình, hiệu trưởng Dort càng có những hành động đáng ngờ. Ví dụ như tìm mọi cách để bà của Wednesday đồng ý tham gia, đến mức ép buộc học sinh của mình là Bianca Barclay (Joy Sunday) phải “chiêu trò” dùng giọng nói có sức mạnh thôi miên.

Dường như có một màn sương mờ ám bao quanh nhân vật này và khiến “chuông báo động” rung liên hồi. Lý do cho những hành động của vị hiệu trưởng mới là gì? Liệu có đơn giản chỉ là vì bà của Wednesday rất giàu?

Gia đình Addams liệu có “như chưa hề có cuộc chia ly”?

Suốt nửa đầu mùa 2, chuyện của Ophelia đã khiến những người phụ nữ trong gia đình Addams rạn nứt. Wednesday xảy ra mâu thuẫn với mẹ vì bà Morticia không muốn con gái mình xảy ra chuyện giống Ophelia nên ngăn cản cô phục hồi năng lực ngoại cảm. Bà Morticia vẫn giận mẹ mình sau chuyện xảy ra với em gái, và nay khi bà trở thành “chỗ dựa” cho Wednesday thì mâu thuẫn mẹ - con lại càng trở nên trầm trọng.

Sau những sự kiện đã xảy ra trong phần 1 mùa 2, sự thật về bệnh viện tâm thần Willow Hill được tiết lộ. Rằng những người có khả năng đặc biệt bị làm giả giấy tờ rằng đã chết hoặc mất tích, nhưng thực chất là đã bị giam giữ, lợi dụng, bị xem như đối tượng nghiên cứu.

Điều này đặt ra nghi vấn rằng liệu 20 năm trước Ophelia có thực sự mất tích? Trong số những người Wednesday đã giải cứu khỏi nơi giam giữ bí mật ở Willow Hill, liệu có dì Ophelia? Liệu gia đình Addams sẽ có được một cuộc đoàn tụ đầy cảm động?

“Thú cưng” của Pugsley cất giữ bí mật nào?

Trong mùa 2 Wednesday, em trai của Wednesday là Pugsley Addams (Isaac Ordonez) trở thành học sinh mới của Học viện Nevermore. Cậu có một “thú cưng” đầy bất ngờ, hay đúng hơn là một cú sốc: Một zombie mà cậu đặt tên là Xì Xụp. Xác sống này vốn là một cựu học sinh Nevermore, vô tình được Pugsley hồi sinh bằng sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, Xì Xụp có vẻ không phải là một xác sống bình thường, bởi càng ăn nhiều Xì Xụp càng ít bị zombie hóa, có da có thịt hơn. Trong cảnh vượt ngục hoành tráng ở Willow Hill cuối phần 1 mùa 2, Xì Xụp còn có thể nói chuyện.

Câu hỏi đặt ra rằng khi đã “ăn” đủ, Xì Xụp liệu có thể trở lại hình dạng con người? Và liệu Xì Xụp có cất giữ bí ẩn nào khủng khiếp đã được chôn giấu ở Nevermore từ lâu?

Wednesday mùa 2 được chia làm hai phần. Nửa đầu gồm có 4 tập, đã phát sóng trên Netflix. Nửa sau với 4 tập còn lại sẽ ra mắt vào ngày 3/9/2025.