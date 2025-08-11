Chân dung “kẻ thứ ba” trong “Wednesday 2”: “Bé Sói” khó chịu, “Chị Tư” ngán ngược

HHTO - Mùa 2 của “Wednesday” đã lên sóng với sự bổ sung của một số nhân vật mới. Trong số đó, có hai học sinh của Học viện Nevermore được gọi đùa là “kẻ thứ ba” chen vào tình cảm khắng khít giữa “Chị Tư” Wednesday và “Bé Sói” Enid.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

“Chàng Sói” Bruno Yuson (Noah B. Taylor)

Trong dàn nhân vật mới của Wednesday 2, nổi bật có Bruno Yuson - một anh chàng điển trai gốc Philippines, một thành viên của “bầy sói” Học viện Nevermore. Ngay từ đầu mùa 2, người xem đã chứng kiến Bruno “dính như sam” với “Bé Sói” Enid Sinclair (Emma Myers), là nguyên nhân khiến Enid mập mờ muốn chia tay với “Chàng đầu rắn” Ajax - người mà Enid có tình cảm trong mùa 1.

Với tính cách hướng ngoại và mạnh mẽ, Bruno hoàn toàn “hợp gu” Enid, nhưng chắc chắn trái ngược với mẫu người mà Wednesday Addams (Jenna Ortega) muốn kết thân. Rõ ràng Wednesday rất “kén chọn” người mà cô thích, và không chắc Bruno có phải là một trong số ít người may mắn đó hay không.

Nhân vật Bruno được đảm nhận bởi Noah B. Taylor, một chàng diễn viên trẻ mới toanh ở Hollywood. Noah cho biết anh đặc biệt hào hứng khi có cơ hội tham gia Wednesday 2, được làm việc với nhà làm phim huyền thoại “Quái kiệt” Tim Burton.

Nói về nhân vật của mình trong Wednesday 2, Noah miêu tả Bruno về bề ngoài có vẻ là một chàng trai “rất lôi cuốn, tự tin và được nhiều người yêu mến”. Nhưng bên cạnh đó, “Chàng Sói” điển trai này còn là một thiếu niên “có những nỗi bất an và điểm yếu riêng mà cậu ấy che giấu”.

Wednesday mùa 2 chỉ mới chiếu 4 tập đầu tiên. Sự lôi cuốn của Bruno đã được giới thiệu khá rõ ràng, nhất là thông qua mối quan hệ tình cảm với Enid; nhưng hiện chưa có "manh mối" gì về điều mà Bruno che giấu. Có vẻ điều này sẽ trở thành một trong những chi tiết hấp dẫn nhất sẽ được hé lộ trong 4 tập cuối của mùa 2. Thoạt nhìn, Bruno là một nhân vật chưa có gì “bất thường”, nhưng có vẻ như đây là một nhân vật có khá nhiều ẩn số, chỉ là chưa “lộ đuôi” mà thôi.

"Cặp đôi Sói" khá thân thiết cả trong và bên ngoài trường quay Wednesday 2.

Dù đang tham gia một trong những bộ phim ăn khách nhất toàn cầu, Noah B. Taylor vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án khác. Anh chàng tiết lộ mình đang tham gia một ban nhạc có tên là One Minute Friend với anh trai. Họ sẽ ra mắt một số đĩa đơn cũng như album vào tháng 8. Noah nói thêm “Tôi cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết trong vài tháng qua, nên tôi rất hào hứng được tiếp tục viết nó”.

“Bé Tàng Hình” Agnes DeMille (Evie Templeton)

Trong lứa học sinh mới của Học viện Nevermore trong Wednesday 2, nổi bật có Agnes Demille - được giới thiệu là “một cô gái trẻ bị ruồng bỏ”. Thoạt đầu, Agnes mang đến cảm giác khá rợn gáy khi là một kẻ bám đuôi Wednesday, nhưng về sau nhân vật này lại khiến người xem cảm thấy đáng yêu khi là một “fan cuồng” của cô con gái đầu nhà Addams.

Có thể thấy, Agnes DeMille hoàn toàn bị Wednesday mê hoặc. Đối với Agnes, Wednesday Addams là một người hùng đích thực sau khi nghe chuyện cô đã cứu Học viện Nevermore khỏi thảm họa bởi các sự kiện xảy ra cuối mùa 1 Wednesday. Agnes có khả năng tàng hình, đó là lý do cô dễ dàng “bám đuôi” Wednesday, và về sau sử dụng năng lực này để trợ giúp Wednesday trong việc điều tra các hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra ở Học viện Nevermore.

Sự xuất hiện của Agnes ban đầu khiến Wednesday thấy phiền, nhưng dần dần Wednesday "thân thiện" hơn và xem cô bé như... “trợ lý”. Tuy nhiên, Enid vẫn không mấy vui vẻ với Agnes, nhất là khi Agnes ngày càng gần gũi hơn với Wednesday và khiến Enid có cảm giác như bị “ra rìa”.

Được biết, Agnes DeMille của Wednesday 2 là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Evie Templeton cho đến nay. Evie hào hứng kể rằng việc tham gia Wednesday 2 là một “giấc mơ thành hiện thực” đối với cô, bởi “Tôi là một fan cuồng của mùa 1”. Trước đó, Evie từng tham gia diễn xuất một vài vai nhỏ trong một số phim như Life After Life hay Criminal Record.

Evie Templeton trên phim trường Wednesday 2.

Evie Templeton sinh năm 2009, hiện đang sống ở London (Anh) cùng gia đình. Từ năm 2022, Evie theo học tại trường Nghệ thuật Biểu diễn Tring Park danh tiếng - ngôi trường nổi tiếng với những ngôi sao lớn theo học như Lily James (Cinderella, Baby Driver), Daisy Ridley (Star Wars: The Last Jedi)... Chị gái của Evie - Jessica Templeton - là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp.

Wednesday 2 được chia làm hai phần. Phần 1 gồm 4 tập đầu đã lên sóng Netflix vào 6/8. Phần 2 với 4 tập còn lại sẽ lên sóng vào 3/9/2025.