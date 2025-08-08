“Wednesday” mùa 2 ra mắt với điểm Cà Chua “tươi”, nhưng phim có thực sự “ngon”?

HHTO - Mùa 2 của “Wednesday” ra mắt với hơn 80% đánh giá tích cực của giới phê bình trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, một số người xem cho rằng điểm Cà Chua này được chấm nới tay, cao hơn chất lượng thực sự của phim.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mùa 2 của Wednesday sau khi ra mắt có điểm số khá dao động trên Rotten Tomatoes, lúc thì 86%, một lát sau 83%, chốc nữa tăng 84%; nhưng nhìn chung điểm số đều trên 80%, chứng nhận điểm Cà Chua “tươi ngon”. Số điểm này cao hơn con số 73% của Wednesday mùa đầu tiên ra mắt vào năm 2022.

Điểm số này cho thấy các nhà phê bình hài lòng với chất lượng của phần 1 mùa 2 Wednesday. Tuy nhiên, không hẳn phần lớn người xem đều đồng ý với số điểm này. Một số bình luận cho rằng điểm số trên 80% là quá cao, họ thấy mùa 2 không được hấp dẫn như mùa 1. Nội dung có cảm giác rời rạc, gồm nhiều câu chuyện nhỏ ghép lại hơn là một mạch truyện xuyên suốt.

Dù vậy, phần đông người xem vẫn cho rằng Wednesday 2 giữ vững phong độ của mùa 1 với cảnh quay ấn tượng, nhân vật thú vị, cốt truyện bí ẩn. Trên Rotten Tomatoes, điểm của khán giả dành cho Wednesday 2 hiện là 87%, với hơn 100 đánh giá. Nhiều bình luận viết rằng hiện tại mùa 2 mới chỉ ra mắt 4 tập đầu tiên, 4 tập còn lại sẽ công chiếu vào tháng 9/2025. Khi cốt truyện được hoàn thiện, cảm giác rời rạc có lẽ sẽ được khắc phục.

Trước mắt, điểm Cà Chua mùa 2 cao hơn mùa 1 của Wednesday đã mang đến hy vọng khởi sắc cho các series của Netflix. Gần đây, loạt phim Squid Game (Trò Chơi Con Mực) được coi là bằng chứng cho sự sụt giảm dần về chất lượng khi điểm số các mùa phim theo chiều mũi tên đi xuống: Mùa 1 được 95%, mùa 2 tụt còn 84% và mùa 3 chỉ còn 80%. Ít nhất mũi tên của Wednesday đang đi lên.

Nội dung phim chia người xem làm hai phe tranh luận, nhưng tất cả đều có chung một điểm không hài lòng với Wednesday 2 - hay nói đúng hơn là với nhiều loạt phim gần đây trên Netflix. Đó là không chiếu trọn vẹn cả mùa phim một lần mà “chia đôi”, khiến khoảng thời gian chờ đợi trở nên khó chịu.

Trong lúc mùa 2 vẫn còn chưa chiếu trọn vẹn các tập, mùa 3 đã xác nhận sẽ được tiến hành, chứng tỏ Netflix rất tự tin về sức hút của không chỉ Wednesday Addams mà còn bởi các thành viên trong gia đình cô, học sinh của học viện Nevermore, cũng như những bí ẩn ma mị bao trùm câu chuyện.

Mùa 3 thông báo sẽ được tiến hành ngay cả khi mùa 2 còn chưa chiếu.

Mùa 2 của Wednesday bắt đầu với việc kết thúc kỳ nghỉ hè, Wednesday (Jenna Ortega) trở lại Học viện Nevermore. Mọi thứ rất khác so với năm trước, trường đã có hiệu trưởng mới, một bạn học chuyển trường, em trai Wednesday năm nay nhập học cùng, và Wednesday bỗng dưng “nổi tiếng”.

Bên cạnh đó, năng lực ngoại cảm của Wednesday nhẽ ra phải phát triển và ổn định thì trở nên “chập chờn”, nhưng nó vẫn kịp “ném” cho cô một viễn cảnh hãi hùng rằng người bạn thân nhất của cô sẽ “ngủm củ tỏi”. Wednesday tìm cách ngăn chuyện đó xảy ra bằng mọi giá.

Phần 1 mùa 2 của Wednesday gồm có 4 tập, hiện đã lên sóng Netflix. Phần 2 với 4 tập còn lại sẽ lên sóng vào ngày 3/9/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Điểm số này là thấp, phải không?”

“Tôi bị bất ngờ khi biết điểm mùa 1 thấp hơn đấy, thấy mùa 1 hay hơn mà.”

“Điểm này là hơi cao rồi đấy.”

“Điểm cao hơn tôi mong đợi.”

“Tôi đã bỏ ngang phần 1 mùa 2 vì thấy chán, chắc đợi đến khi phần 2 chiếu tôi sẽ mở xem lại xem sao.”

“Điểm số này là bước tiến so với mùa đầu tiên.”

“Tôi nghĩ mọi người thấy phim không hay lắm là do đã trông đợi quá nhiều thôi, chứ phim đâu có tệ.”

“Netflix làm tôi phát bực với cái trò chia đôi phần 1, phần 2 này.”

“Tôi vẫn chưa xem, tôi đợi đến tháng 9 để xem luôn một lần, ghét phải chờ đợi lắm.”