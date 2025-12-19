Top 5 anime gây thất vọng nhất 2025: Hạng 1 "chọc tức" khán giả đến từng khung hình

HHTO - Những anime này khiến khán giả thất vọng trong năm 2025 vì nội dung hời hợt, kỹ xảo xuề xòa dù được nhiều hãng lớn đảm nhận.

Năm 2025 đã sản sinh ra hàng loạt tác phẩm anime chất lượng cao, nhưng song song đó cũng có không ít dự án khiến khán giả phải lắc đầu ngao ngán. Một số phim gây thất vọng nặng nề vì kỹ xảo hình ảnh tệ hại, kịch bản rỗng tuếch hoặc cách xây dựng nhân vật khó chịu. Sau đây là Top 5 anime gây thất vọng nhất của năm nay.

5. Yandere Dark Elf: She Chased Me All the Way from Another World!

Bộ phim với nhan đề dài, tạm dịch "Cô ấy đuổi theo tôi từ thế giới khác đến tận đây" được xem là hạt muối khiến thể loại phim chuyển sinh (isekai) thêm bão hòa. Câu chuyện xoay quanh Hinata, một chàng trai được triệu hồi sang thế giới khác để đánh bại ma vương, đồng thời kết hôn với một nữ yêu tinh. Sau khi hoàn thành sứ mệnh và trở về Trái Đất, anh không ngờ rằng cô vợ của mình cũng theo sang, quyết tâm bám chặt lấy anh và không để bất kỳ ai "cướp" anh khỏi tay mình.

Dù có tiêu đề dài dòng và gây tò mò nhưng nội dung của Yandere Dark Elf lại cực kỳ nghèo nàn. Anime này sở hữu chất lượng hoạt hình kém, chuyển động cứng nhắc, còn cốt lõi câu chuyện thì không có bất kỳ điểm nhấn đáng nhớ nào.

4. Rent a Girlfriend mùa 4

Thêm một năm nữa Rent a Girlfriend nằm trong danh sách gây thất vọng, thậm chí được đánh giá là tệ bậc nhất của thập niên 2020. Sau hơn 1 năm duy trì mối quan hệ giả với "bạn gái thuê" Chizuru, nam chính Kazuya cuối cùng cũng quyết định thổ lộ tình cảm thật. Thế nhưng, sự xuất hiện và can thiệp của những cô bạn gái thuê cũ khiến mọi thứ càng thêm rối rắm, và Kazuya tiếp tục chìm sâu trong dối trá và do dự.

Vấn đề của Rent a Girlfriend nằm ở cách xây dựng nhân vật gây ức chế, kịch bản lê thê, thiếu tiến triển, cùng nhân sinh quan vốn dĩ đã sai từ đầu. Nhân vật chính vẫn khiến người xem bực bội như thường lệ, và mùa 4 ra mắt chỉ càng củng cố danh tiếng dần tụt dốc không phanh của bộ anime này.

3. The Shiunji Family Children

Sở hữu chủ đề dễ tiếp cận và gây cuốn hút, The Shiunji Family Children lại vượt quá giới hạn chịu đựng của nhiều khán giả. Câu chuyện xoay quanh một gia đình giàu có với 7 người con, và tất cả đều có đời sống tình cảm gần như bằng không. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi họ phát hiện ra rằng tất cả đều là con nuôi, và mỗi người bước trên hành trình tình yêu mới của mình.

Khác với 2 bộ trên, dự án này có đồ họa mượt mà, màu sắc đẹp và được chăm chút hơn. Tuy nhiên, tất cả những điểm mạnh này bị che lấp bởi nội dung gây khó chịu và thiếu tinh tế. Kịch bản nhiều lỗ hổng, được xử lý một cách hời hợt khiến bộ anime này trở nên nhạt nhòa. Đáng nói, tác giả phim này cũng chính là người đứng sau Rent a Girlfriend vừa được đề cập trước đó.

2. The Beginning After the End

Là một trong số các anime được mong chờ nhất năm, The Beginning After the End lại là "cú ngã đau" đáng tiếc. Nội dung phim kể về một vị vua tàn nhẫn, đa nghi, sau khi chết đã được tái sinh ở một thế giới giả tưởng mới với một gia đình yêu thương. Trong cuộc đời thứ hai này, ông dần học cách thấu hiểu tình yêu, sự tử tế và những giá trị mà trước đây mình chưa từng có.

Câu chuyện của phim hoàn toàn không hề tệ và có tiềm năng lớn. Thế nhưng, phần hình ảnh lại là một "thảm họa" đúng nghĩa, thậm chí không ít khán giả còn cho rằng nó giống một bản trình chiếu PowerPoint có lồng tiếng hơn. Chuyển động nhân vật nghèo nàn, khung hình tĩnh kéo dài khiến trải nghiệm người xem ngày càng mệt mỏi.

1. One Punch Man mùa 3

Đứng đầu danh sách anime tệ nhất năm 2025 là cái tên mà khiến đông đảo khán giả thở dài hụt hẫng - One Punch Man mùa 3. Câu chuyện tiếp tục với cuộc chiến giữa Hiệp hội Anh hùng và phe Quái vật, khi những nhân vật mạnh nhất nhân loại (gồm cả Saitama) được điều động để đối phó với mối đe dọa toàn cầu.

Công bằng mà nói, One Punch Man mùa 3 không dở nếu chỉ xét thuần túy về mặt nội dung. Cốt truyện cơ bản vẫn được giữ nguyên từ nguyên tác, nhưng chính phần nhìn mới là cú rơi phong độ so với hai mùa trước. Kỹ xảo hình ảnh của phim liên tục bị chê trên mạng xã hội, thậm chí nhiều cảnh gần như đứng yên. Chính sự thất vọng khổng lồ này mới là điều khiến mùa 3 nhận điểm cực thấp, đánh mất đi niềm tin của người hâm mộ vốn đã yêu thích truyện gốc suốt nhiều năm.