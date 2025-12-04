96 Phút Sinh Tử: Chi mạnh từ chối phông xanh, Lâm Bách Hoành lăn xả bất chấp

HHTO - Sau "Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà", Lâm Bách Hoành tiếp tục quay trở lại màn ảnh lớn, hoá thân thành chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhậm. Với 96 phút căng thẳng, anh buộc phải lần ra kẻ khủng bố và vô hiệu hóa trái bom. Liệu anh có thể bảo vệ toàn bộ hành khách trên tàu?

96 Phút Sinh Tử (96 Minutes) là bộ phim hành động đầu tiên trong lịch sử điện ảnh xứ Đài lấy đề tài đường sắt cao tốc. Nhịp phim có tiết tấu nhanh và dồn dập, sử dụng tàu cao tốc làm bối cảnh chính, kết hợp yếu tố nguy hiểm là bom hẹn giờ tạo nên bầu không khí vô cùng kịch tính và nghẹt thở.

Mở đầu là cảnh nổ bom gây chấn động toàn thành phố đã gây ra cái kết bi thảm. Chính vì cú sốc này mà chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhậm (Lâm Bách Hoành) đã hoàn toàn suy sụp, quyết định rời khỏi tiền tuyến. 3 năm sau, ký ức kinh hoàng ấy lại một lần nữa quay về khi anh nhận được tin báo trên tàu có bom trong lúc đang đi đến Cao Hùng cùng vợ. Chính lúc này, anh vừa phải ra sức cứu lấy mọi người vừa phải đối diện với quá khứ đầy ám ảnh.

Để tái hiện chân thực chuyến tàu cao tốc, đoàn phim không sử dụng kỹ xảo mà cho dựng phim trường, mô phỏng lại toa tàu giống hệt đời thực. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ được trang bị lên đến 700 màn hình LED tạo hiệu ứng chuyển động sống động, mang lại cảm giác hệt như con tàu đang chạy. Các diễn viên cho biết điều này giúp họ nhập vai tốt hơn, có khi còn bị say tàu dù toa tàu không thật sự di chuyển.

Đoàn phim đã hợp tác cùng đội ngũ kỹ thuật phim Hollywood để tạo ra các cảnh quay hành động mãn nhãn, ứng dụng công nghệ Previs giúp quá trình quay được mượt mà, trơn tru, kiểm soát các pha hành động tốt hơn.

Lâm Bách Hoành đã tham gia khóa huấn luyện đào tạo tìm hiểu về cấu tạo và quy trình tháo gỡ các chất nổ. Anh còn tăng cường tập luyện thể lực để tự thực hiện các pha đánh đấm và rượt đuổi mạo hiểm.

Bên cạnh đó, đoàn phim cũng phong tỏa toàn bộ quận Tín Nghĩa của Đài Bắc (Trung Quốc) để thực hiện vụ nổ bom mở màn quy mô lớn cực kỳ hoành tráng, và huy động gần 5000 diễn viên quần chúng để tạo nên cảnh tượng đầy hỗn loạn như đời thật.

Để khán giả có trải nghiệm độc đáo, đa giác quan với chủ đề mới lạ này, đạo diễn tận dụng không gian rạp chiếu và biến chúng như một khoang tàu thật sự trên màn ảnh lớn. Khán giả cho biết họ hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, như thể là những hành khách thật sự vô tình bị cuốn vào thảm họa trên chuyến tàu sinh tử, phải hòa mình vào “cuộc chơi” bất đắc dĩ.

96 Phút Sinh Tử được lấy cảm hứng từ Train to Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử) - bộ phim gây sốt toàn châu Á năm 2016, nổi bật với cách khắc họa bản chất con người trong đại dịch zombie.

96 Phút Sinh Tử không đơn thuần chỉ là phim hành động có cốt truyện đơn giản, đạo diễn còn khéo léo lồng ghép các vấn đề đạo đức, đặt các nhân vật vô tình huống tiến thoái lưỡng nan. Tập trung khai thác sâu vào góc tối con người, đánh bật bản chất xấu xa nhất sâu thẳm bên trong mỗi người khi phải đối mặt giữa ranh giới sống chết.

Khi quả bom đang dần đếm ngược, cửa tử ngày một gần hơn, con người dần bộc lộ nỗi sợ hãi và yếu đuối bên trong mình, phơi bày ra những suy nghĩ và hành động ích kỷ để có thể cứu lấy mình.

Trên chuyến tàu dài 96 phút ấy, mỗi nhân vật đều có những cuộc đấu tranh nội tâm riêng lẻ, những quyết định đầy sự mâu thuẫn giằng xé nội tâm và vượt lên trên đạo đức con người. Đứng trước vấn đề đầy tính thách thức, không có lựa chọn sai hay đúng, mọi lợi ích đều được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên cán cân đạo đức.

Khi chuyến tàu cập bến và khép lại bộ phim, đặt ra câu hỏi hóc búa mà khó có câu trả lời thỏa đáng khi khán giả đặt mình vào nhân vật, rằng nếu bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm đó, thì họ sẽ lựa chọn trở thành người như thế nào?

96 Phút Sinh Tử không cường điệu bất kỳ nhân vật nào theo chủ nghĩa anh hùng hay phản diện mà hoàn toàn là những con người bình thường, cũng biết sợ hãi, bối rối và trở nên nhỏ bé trước hiểm họa khôn lường. Chỉ khác là ai sẽ can đảm vượt qua nỗi sợ ấy để có thể bình tĩnh đưa ra lựa chọn đúng đắn cứu lấy chính mình và mọi người.

Tựa phim này đã tạo cú nổ siêu chấn động toàn xứ Đài, hiện đang giữ vị trí Top 1 phòng vé. Nam chính Lâm Bách Hoành sẽ có mặt tại TP.HCM để quảng bá cho bộ phim trong suất chiếu tối 4/12.

96 Phút Sinh Tử chính thức ra rạp tại Việt Nam vào ngày 5/12.