Năm Của Anh, Ngày Của Em - Chi tiết có thể bạn bỏ lỡ: Cảnh đám tang sao lại vui vẻ?

HHTO - Trong "Năm Của Anh, Ngày Của Em", hình ảnh đối lập giữa hai nơi trong cùng một thế giới đã phản chiếu rõ nét về hiện thực xã hội. Đằng sau câu chuyện tình yêu đầy cảm động là những thông điệp giá trị hướng con người tới một thế giới tốt đẹp - nơi con người biết yêu thương, trân trọng từng phút giây bên nhau, cùng nhau gieo hạt giống để hành tinh luôn nảy mầm xanh của sự sống.

Lỗ hổng thời gian tạo ra vùng Ưu Nhật và vùng Trường Niên. Thế giới ám xanh bởi bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề, nơi người dân phải đối mặt với việc khan hiếm thuốc thang và cận kề sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Năm Của Anh, Ngày Của Em sử dụng tông màu ám xanh dương lạnh lẽo, âm u để thể hiện một Trái Đất hậu tận thế đã bị máy móc "xâm chiếm", tối tăm, khắc nghiệt và tuyệt vọng. Khi tình yêu bị mắc kẹt trong dòng thời gian, thì số phận con người cũng đang kẹt lại trong một thế giới u ám, lãnh đạm.

Xuyên suốt bộ phim là chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai tên Khoai Tây (Hứa Quang Hán) và cô gái tên An Tình (Viên Lễ Lâm) trong một thế giới bị chia cắt thành 2 nơi. Khoai Tây xuất thân từ vùng Trường Niên - khu công nghiệp chuyên dùng để sản xuất, An Tình đến từ vùng Ưu Nhật - thành phố công nghệ với thiết bị tân tiến, hiện đại.

Chính bởi thời gian ở vùng Trường Niên trôi nhanh hơn nên các nhà máy được di dời đến đó, trở thành khu vực sản xuất trọng yếu. Khi thời gian được vận hành theo cách riêng thì xã hội cũng được vận hành như vậy. Do đó, người dân mỗi ngày phải đối mặt với môi trường sống đầy ô nhiễm và tràn ngập khí thải.

Địa điểm người dân tập trung là một bãi rác lớn phần nào cho thấy điều kiện sống, sinh hoạt ở đây vô cùng khắc nghiệt và khó khăn. Dường như nơi đây bị xem như một điểm tập kết những thứ “rác rưởi” bị bỏ đi khi đã hết giá trị cũng tương tự như cách mà thế giới ngoài kia đối xử với người dân vùng Trường Niên.

Hằng ngày, ngoài việc bị vắt kiệt sức lao động, sống trong sự chèn ép. Họ luôn phải đối diện với tử thần bất cứ lúc nào để giành giật từng hơi thở cho sự sống mỏng manh, trộm lấy những viên thuốc chỉ mong cứu được người thân yêu bên mình.

Khung cảnh đám tang thường sẽ đau thương. Nhưng ở Năm Của Anh, Ngày Của Em lại diễn ra với không khí vui vẻ, mọi người đều cùng nhau nhảy nhót. Họ tiễn biệt cụ ông trong làng ra đi vì tuổi già. Bởi tại vùng Trường Niên, một người ra đi vì lớn tuổi, không bệnh tật là một điều rất hiếm hoi và đáng vui mừng vì đa số người dân ở đây không chết vì bệnh tật, nhiễm khí độc thì cũng lâm vào cảnh thiếu thốn thuốc, dụng cụ y tế để trị bệnh.

Trong niềm vui lại là điều chua xót, những người dân bị đẩy ra thế giới này dù được chữa trị kịp thời cũng phải chật vật trong việc tìm kiếm thuốc để duy trì. Họ sống lay lắt từng ngày mà không biết liệu ngày mai có còn nhìn thấy ánh Mặt Trời hay không. Chi tiết này cũng đồng thời nhấn mạnh sự vô thường và sức mạnh của thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, truyền cảm hứng cho người xem về việc trân trọng từng khoảnh khắc đang xảy ra. Tiếp nối giá trị đó là thông điệp kêu gọi khán giả - những công dân toàn cầu hãy bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cùng nhau ươm mầm sự sống và nuôi dưỡng tình yêu với mẹ thiên nhiên.