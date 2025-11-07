Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Năm Của Anh, Ngày Của Em - Chi tiết có thể bạn bỏ lỡ: Cảnh đám tang sao lại vui vẻ?

Otto
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong "Năm Của Anh, Ngày Của Em", hình ảnh đối lập giữa hai nơi trong cùng một thế giới đã phản chiếu rõ nét về hiện thực xã hội. Đằng sau câu chuyện tình yêu đầy cảm động là những thông điệp giá trị hướng con người tới một thế giới tốt đẹp - nơi con người biết yêu thương, trân trọng từng phút giây bên nhau, cùng nhau gieo hạt giống để hành tinh luôn nảy mầm xanh của sự sống.

Lỗ hổng thời gian tạo ra vùng Ưu Nhật và vùng Trường Niên. Thế giới ám xanh bởi bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề, nơi người dân phải đối mặt với việc khan hiếm thuốc thang và cận kề sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Năm Của Anh, Ngày Của Em sử dụng tông màu ám xanh dương lạnh lẽo, âm u để thể hiện một Trái Đất hậu tận thế đã bị máy móc "xâm chiếm", tối tăm, khắc nghiệt và tuyệt vọng. Khi tình yêu bị mắc kẹt trong dòng thời gian, thì số phận con người cũng đang kẹt lại trong một thế giới u ám, lãnh đạm.

mv5bm2nkmzg1m2itmdcwmi00zte4ltkxyjktmjrkytcwyzg2ngu3xkeyxkfqcgc-v1.jpg

Xuyên suốt bộ phim là chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai tên Khoai Tây (Hứa Quang Hán) và cô gái tên An Tình (Viên Lễ Lâm) trong một thế giới bị chia cắt thành 2 nơi. Khoai Tây xuất thân từ vùng Trường Niên - khu công nghiệp chuyên dùng để sản xuất, An Tình đến từ vùng Ưu Nhật - thành phố công nghệ với thiết bị tân tiến, hiện đại.

Chính bởi thời gian ở vùng Trường Niên trôi nhanh hơn nên các nhà máy được di dời đến đó, trở thành khu vực sản xuất trọng yếu. Khi thời gian được vận hành theo cách riêng thì xã hội cũng được vận hành như vậy. Do đó, người dân mỗi ngày phải đối mặt với môi trường sống đầy ô nhiễm và tràn ngập khí thải.

screenshot-772.png

Địa điểm người dân tập trung là một bãi rác lớn phần nào cho thấy điều kiện sống, sinh hoạt ở đây vô cùng khắc nghiệt và khó khăn. Dường như nơi đây bị xem như một điểm tập kết những thứ “rác rưởi” bị bỏ đi khi đã hết giá trị cũng tương tự như cách mà thế giới ngoài kia đối xử với người dân vùng Trường Niên.

Hằng ngày, ngoài việc bị vắt kiệt sức lao động, sống trong sự chèn ép. Họ luôn phải đối diện với tử thần bất cứ lúc nào để giành giật từng hơi thở cho sự sống mỏng manh, trộm lấy những viên thuốc chỉ mong cứu được người thân yêu bên mình.

nhay-mua.png

Khung cảnh đám tang thường sẽ đau thương. Nhưng ở Năm Của Anh, Ngày Của Em lại diễn ra với không khí vui vẻ, mọi người đều cùng nhau nhảy nhót. Họ tiễn biệt cụ ông trong làng ra đi vì tuổi già. Bởi tại vùng Trường Niên, một người ra đi vì lớn tuổi, không bệnh tật là một điều rất hiếm hoi và đáng vui mừng vì đa số người dân ở đây không chết vì bệnh tật, nhiễm khí độc thì cũng lâm vào cảnh thiếu thốn thuốc, dụng cụ y tế để trị bệnh.

Trong niềm vui lại là điều chua xót, những người dân bị đẩy ra thế giới này dù được chữa trị kịp thời cũng phải chật vật trong việc tìm kiếm thuốc để duy trì. Họ sống lay lắt từng ngày mà không biết liệu ngày mai có còn nhìn thấy ánh Mặt Trời hay không. Chi tiết này cũng đồng thời nhấn mạnh sự vô thường và sức mạnh của thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, truyền cảm hứng cho người xem về việc trân trọng từng khoảnh khắc đang xảy ra. Tiếp nối giá trị đó là thông điệp kêu gọi khán giả - những công dân toàn cầu hãy bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, cùng nhau ươm mầm sự sống và nuôi dưỡng tình yêu với mẹ thiên nhiên.

cover-2.jpg
Otto
#Năm Của Anh Ngày Của Em #Hứa Quang Hán #Viên Lễ Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục