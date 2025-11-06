“KPop Demon Hunters” chắc chắn có phần 2, nhưng fan không vui lắm vì điều này

HHTO - Nhóm nhạc nữ kiêm thợ săn quỷ Huntr/x trong phim hoạt hình gây sốt toàn cầu “KPop Demon Hunters” sẽ có chuyến lưu diễn tái hợp. Phần 2 được xác nhận chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng nhìn mốc thời gian phim phát hành, niềm vui của fan vơi đi ít nhiều.

Mới đây, thông tin phim hoạt hình gây sốt toàn cầu KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) sẽ có phần 2 khiến các fan bùng nổ. Đây là điều đã được mong mỏi kể từ lúc phần phim đầu tiên “công phá” khắp nơi. Cuối cùng, Netflix và Sony đã hoàn tất thỏa thuận, chính thức công bố phim chắc chắn sẽ có phần 2.

Tuy nhiên, niềm vui của các fan vơi đi ít nhiều khi biết lịch phát hành dự kiến của KPop Demon Hunters 2 là vào năm 2029 - tức tận bốn năm sau phần đầu tiên. Đáng chú ý, đây mới chỉ là thời gian công chiếu dự kiến. Kế hoạch phát hành của phim có thể còn thay đổi tùy thuộc vào lịch trình sản xuất của phim, nghĩa là phim có thể ra mắt sớm hơn, nhưng cũng có thể là muộn hơn sau năm 2029.

Dù biết rằng phim hoạt hình tốn khá nhiều thời gian để thực hiện, nhưng việc chờ đợi khiến không ít fan lo ngại phim sẽ mất “nhiệt” khi trở lại. Một số khán giả còn nửa đùa nửa thật rằng có lẽ khi phần 2 công chiếu, họ đã “già”, không còn cảm thấy hứng thú với cốt truyện hay âm nhạc của phim như hiện tại nữa. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít fan lạc quan rằng nếu phim đủ hay thì dù thời gian chuẩn bị có lâu thì phim vẫn sẽ gặt hái được thành công như thường.

Lên sóng cuối tháng 8 vừa qua trên Netflix, cho đến nay KPop Demon Hunters vẫn duy trì được sức nóng. Có thể KPop Demon Hunters chưa phải là phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2025, nhưng chắc chắn là phim hoạt hình gây sốt nhất. Với 325 triệu lượt xem, KPop Demon Hunters đã vượt qua Red Notice (Gal Gadot, Ryan Reynolds) trở thành phim ăn khách nhất trên Netflix. Các ca khúc Golden, Your Idol, Soda Pop của phim trụ vững trên BXH Billboard Hot 100 nhiều tuần liền. Đông đảo khán giả toàn cầu cũng như nhiều sao Hàn như NMIXX, Monsta X, ENHYPEN… cũng cover nhạc và vũ đạo trong phim.

Sức hút mạnh mẽ của KPop Demon Hunters đã khiến phim có một bước đi ngược với “truyền thống”. Sau khi “làm mưa làm gió” trên nền tảng trực tuyến, Netflix mới quyết định mang KPop Demon Hunters ra rạp. Dù phim chỉ chiếu một số rạp vào tháng 8 và tháng 10, với hình thức hát theo nhạc phim, nhưng đã trở thành phim có doanh thu lớn nhất từ trước đến nay của Netflix. KPop Demon Hunters đã dẫn đầu phòng vé trong tuần công chiếu đầu tiên, và cho đến nay đã thu về khoảng 25 triệu đôla.

Chuyện phim KPop Demon Hunters kể về nhóm nhạc nữ ba thành viên Huntr/x ban ngày là nhóm nhạc nữ đình đám, ban đêm là thợ săn quỷ mạnh mẽ. Họ dùng âm nhạc của mình để tiêu diệt quỷ, bảo vệ fan, thiết lập kết giới ngăn cách hai thế giới quỷ và loài người. Để đối phó với Huntr/x, Quỷ vương cho debut Saja Boys - nhóm nhạc năm thành viên bề ngoài là mỹ nam, bên trong là quỷ đội lốt. Saja Boys cũng dùng âm nhạc làm vũ khí, nhưng là để cướp đoạt linh hồn của con người.

KPop Demon Hunters đã phát sóng trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Hai-không-hai-chín?!?! 2029?!?!”

“Lúc đó có ai còn nhớ đến cái phim này nữa?”

“Ôi bạn ơi, đến lúc đó tôi già rồi, sức đâu quẩy theo nhạc…”

“Tin tốt: phim sẽ có phần 2. Tin xấu: năm 2029 mới chiếu.”

“Tôi biết mọi người ghét việc phải chờ đợi quá lâu, nhưng tôi muốn có một phần phim tiếp theo với tình yêu và niềm đam mê như phần đầu, nên tôi không muốn thúc giục rồi ra một sản phẩm kém chất lượng.”

“2029 thì chán thật, nhưng chắc phải kiên nhẫn thôi.”

“Phải chờ 4 năm lận hả? Tôi sẽ cố gắng sống sót LOL.”

“Mọi người cứ bảo ngày nay có nhiều công cụ để làm phim nhanh hơn, nhưng nhanh để làm gì nếu nó không chân thực, không cảm xúc, và không hay?”

“Sống chậm tí đi cả nhà ơi!”

“KPop Demon Hunters phần đầu mất tới 7 năm để thực hiện mà, phần 2 chiếu năm 2029 tính ra là cũng khá nhanh rồi đấy.”