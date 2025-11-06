Phim Hàn tháng 11: Lee Je Hoon trở lại lái taxi, D.O. tống Ji Chang Wook vào tù

HHTO - Phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng trong tháng 11 đón chào sự trở lại của Lee Je Hoon với siêu phẩm hành động báo thù được yêu thích “Taxi Driver 3”. Bên cạnh đó, các mỹ nam khác cũng mang đến những vai diễn hấp dẫn, như Lee Jae Wook là “chàng trai mùa hè”, còn Do Kyung Soo tống Ji Chang Wook vô tù.

Last Summer (1/11)

Diễn viên: Lee Jae Wook, Choi Sung Eun

Chuyện phim Last Summer kể về Baek Do Ha (Lee Jae Wook) có một người anh trai sinh đôi, nhưng từ nhỏ hai anh em đã sống xa nhau bởi bố mẹ ly hôn. Vào mỗi mùa hè, Baek Do Ha trở về Hàn Quốc, sống cùng bố và anh trai trong 21 ngày. Và trong những ngày mùa hè đó, cậu đã có nhiều kỷ niệm tuổi thơ với cô bạn hàng xóm Song Ha Kyung (Choi Sung Eun). Họ thầm thích nhau nhưng khó thổ lộ bởi họ chỉ có mặt trong cuộc sống của nhau chỉ 21 ngày trong cả một năm.

Thời gian dần trôi, cả hai nay đã trưởng thành, Baek Do Ha trở thành một kiến trúc sư tài năng, còn Choi Sung Eun là một công chức kiến trúc. Nhưng giờ đây ở giữa cả hai tồn tại một bí mật chưa được giải quyết từ hai năm trước liên quan đến anh trai sinh đôi của Baek Do Ha.

Last Summer là một bộ phim khám phá những chủ đề trầm buồn như nỗi đau, khủng hoảng bản sắc. Đồng thời, phim cũng tô thêm sắc màu hoài niệm và lãng mạn như mối tình đầu, mang đến thông điệp về sự tha thứ cũng như cho mình một cơ hội thứ hai.

Nice To Not Meet You (3/11)

Diễn viên: Lee Jung Jae, Lim Ji Yeon

Không còn tham gia các trò chơi sinh tồn, Lee Jung Jae của Squid Game hóa thân thành diễn viên hạng A Lim Hyun Jun trong Nice To Not Meet You. Anh chuyên đóng vai thám tử, nhưng lại mơ ước trở thành bậc thầy phim tâm lý tình cảm.

Cuộc sống của Lim Hyun Jun trở nên phức tạp khi gặp Wi Jeong Sin (Lim Ji Yeon). Cô là một phóng viên chính trị xuất sắc, thậm chí còn từng giành giải thưởng. Nhưng cô vướng vào một vụ bê bối tham nhũng lớn nên bị giáng chức xuống làm biên tập viên tin tức mảng giải trí.

Sự tương phản về tính cách cũng như năng lượng của họ ngay lập tức gây ra những tình huống trớ trêu, những câu chuyện hài hước và cảm động. Nice To Not Meet You là bộ phim khám phá về chủ đề làm mới bản thân, tìm kiếm tình yêu trong những mối quan hệ bất ngờ nhất, và những khó khăn khi sống cũng như làm việc dưới ánh đèn sân khấu.

The Manipulated (5/11)

Diễn viên: Ji Chang Wook, Do Kyung Soo, Lee Kwang Soo

Thuộc thể loại tâm lý tội phạm báo thù, The Manipulated xoay quanh Park Tae Jung (Ji Chang Wook) - một chàng trai bình thường sống một cuộc sống bình thường, nhưng một ngày nọ anh bị tống vào tù bởi một tội ác nghiêm trọng.

Trong khi bị giam giữ, Park Tae Jung đã khám phá ra được sự thật. Hoá ra mọi chuyện đều do một kẻ có tên là Yo Han (Do Kyung Soo - D.O. của EXO) lên kế hoạch. Park Tae Jung liền bắt đầu một hành trình trả thù tàn nhẫn để giành lại cuộc sống đã bị đánh cắp.

Dear X (6/11)

Diễn viên: Kim Yoo Jung, Kim Young Dae

Câu chuyện của Dear X xoay quanh cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như thiên thần Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) nhưng nội tâm lại đen tối tựa ác quỷ. Bình thường, cô rất hào phóng và tốt bụng với mọi người, nhưng khi ai đó làm cô tức giận cô sẽ bộc lộ bản chất độc ác. Với ngoại hình xinh đẹp và tài năng diễn xuất thiên bẩm, Baek Ah Jin hiện tại là một nữ diễn viên hàng đầu.

Người luôn ở bên cạnh Baek Ah Jin và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô là Yoon Joon Seo (Kim Young Dae). Anh là người duy nhất cô có thể tin tưởng và cảm thấy thoải mái bộc lộ con người thật của mình. Nhưng vào một ngày, Yoon Joon Seo quyết định rằng anh sẽ khiến Baek Ah Jin sụp đổ.

As You Stood By (7/11)

Diễn viên: Jeon So Nee, Lee Yoo Mi

As You Stood By là một bộ phim kinh dị tội phạm đen tối của Hàn Quốc, được dựng dựa trên tiểu thuyết của Hideo Okuda.

Chuyện phim tập trung vào Eun Soo (Jeon So Nee) - một nhân viên bán hàng và Hee Soo (Lee Yoo Mi) - một cựu nhà văn thiếu nhi. Trong khi Eun Soo sống với chấn thương tâm lý từ khi còn nhỏ thì Hee Soo lại bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân địa ngục với người chồng bạo hành.

Khi người chồng vũ phu làm tổn thương Hee Soo, Eun Soo quyết định cứu bạn mình, bằng cách giết chết gã. Nhưng kế hoạch của họ không suôn sẻ như dự tính. Những sai lầm xảy ra, kéo họ vào một vòng xoáy sâu hơn, nguy hiểm hơn.

Dynamite Kiss (12/11)

Diễn viên: Jang Ki Young, Ahn Eun Jin

Nếu muốn tìm kiếm một bộ phim lãng mạn hài hước, ẩn chứa nhiều ngọt ngào và những tràng cười vui nhộn, Dynamite Kiss là một lựa chọn đầy hứa hẹn.

Chuyện phim xoay quanh Go Da Rim (Ahn Eun Jin), một phụ nữ độc thân nhưng phải giả vờ đã kết hôn và có con, bởi chỉ có như thế cô mới có thể xin vào làm việc ở một công ty sản phẩm dành cho trẻ em để nuôi sống bản thân. Lời nói dối của Go Da Rim gặp “chướng ngại vật” khi cô nảy sinh tình cảm với Gong Ji Hyeok (Jang Ki Young) - trưởng nhóm tại công ty.

Taxi Driver 3 (21/11)

Diễn viên: Lee Je Hoon, Pyo Ye Jin

Sau hai phần phim vô cùng thành công, nghiễm nhiên sự trở lại của Taxi Driver với phần 3 được đông đảo khán giả đón chờ. Vẫn giống hai phần trước, Taxi Driver 3 kể về công ty taxi Cầu Vồng - vốn là một tổ chức ngầm chuyên giúp “báo thù” cho các nạn nhân không thể tự thực thi công bằng cho mình.

Nhà sản xuất của Taxi Driver 3 “úp mở” rằng các vụ án trong phần phim này sẽ được “nâng cấp” với những phi vụ xuyên biên giới, quy mô hoành tráng hơn bao giờ hết. Được biết, Taxi Driver 3 sẽ khai thác các vấn nạn như buôn người, cho vay nặng lãi, lừa đảo xuất khẩu lao động…

Từ khi ra mắt đến nay, Taxi Driver luôn được yêu thích bởi dàn diễn viên tài năng, tung hứng ăn ý, tình tiết hồi hộp, các cảnh hành động hấp dẫn, tính xã hội và nhân vật sâu sắc. Tất cả những điều này được tin tưởng rằng sẽ tiếp tục được tái hiện trong Taxi Driver 3.