Phim “Goong” đình đám một thời được làm lại, cặp đôi “Lovely Runner” đóng chính?

HHTO - Bộ phim truyền hình “Goong” (Hoàng Cung) đình đám một thời nay sắp có phiên bản mới. Trên MXH đang lan truyền hình ảnh cặp đôi “Lovely Runner” Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon sẽ trở thành Thái tử và Thái tử phi “thường dân” trong bản phim làm lại này.

Mới đây, thông tin bộ phim truyền hình đình đám một thời Goong (Hoàng Cung) chính thức được “khởi động” lại, được làm lại, sẽ có bản phim mới khiến MXH bùng nổ. Group8 - công ty sản xuất đứng sau bản phim Goong cũ cũng là nơi đảm nhận nhào nặn bản Goong mới.

Goong (Hoàng Cung) bản năm 2006.

Phát sóng vào năm 2006, Goong đã thu hút một lượng lớn khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á, tạo nên một cơn sốt đến nay vẫn còn được nhắc lại. Không chỉ mê mẩn các tình tiết phim, các fan Goong còn hào hứng “đu trend” từ phim như mua gấu bông, mặc trang phục cho gấu bông, học theo phong cách ăn mặc trong phim - đặc biệt là của nữ chính Shin Chae Kyung…

Khi tham gia Goong, dàn diễn viên của phim đều rất mới mẻ, gần như vô danh, nhưng thành công của phim đã trở thành bệ phóng đưa họ trở thành sao lớn - nổi bật nhất là bộ đôi diễn viên chính Joo Ji Hoon, Yoon Eun Hye…

Chuyện phim Goong lấy bối cảnh giả tưởng, rằng ở thời hiện đại Hàn Quốc vẫn còn tồn tại chế độ quân chủ, vẫn còn hoàng cung và các thành viên của gia đình hoàng gia. Một ngày nọ, nữ sinh “thường dân” Shin Chae Kyung thấy mình phải cưới Thái tử Lee Shin theo lời hứa hôn năm xưa của ông nội.

Tuy một bước hóa phượng nhưng cuộc sống trong cung của Shin Chae Kyung không “sung sướng” như nhiều người nghĩ. Không chỉ phải học cách thích nghi với cuộc sống cung đình, đối mặt với thái độ lạnh lùng của Thái tử, Shin Chae Kyung còn thấy trái tim mình rối rắm đủ đường trước hai chàng trai hoàng gia - Thái tử Lee Shin và Hoàng tử Lee Yul. Sự trở về của cô bạn gái cũ của Lee Shin cũng khiến Shin Chae Kyung trăn trở.

Sau khi thông tin Goong được làm lại bùng nổ khắp nơi, trên MXH xuất hiện một số hình ảnh và video cho thấy Byeon Woo Seok xuất hiện trong tạo hình chàng trai hoàng gia, còn Kim Hye Yoon năng động trong trang phục nữ sinh trẻ trung. Cặp đôi của Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) được cho là sẽ “yêu lại từ đầu” trong Goong phiên bản mới. Theo đó, Byeon Woo Seok sẽ hóa thân Lee Shin - vai diễn trước đây của Joo Ji Hoon, và Kim Hye Yoon sẽ là Shin Chae Kyung - trước đây do Yoon Eun Hye đảm nhận.

Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh và video do các fan tạo ra. Công ty sản xuất Group8 hiện vẫn chưa công bố thông tin về dàn diễn viên chính của Goong bản mới cũng như thời gian phát sóng dự kiến của phim.

Ảnh do các fan tạo ra.

Ảnh từ video trailer do fan tạo ra.

Ảnh từ video trailer do fan tạo ra.

Một số bình luận của netizen:

“Wahhhh! Tôi đang đợi cameo! Hãy mời Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye nhé!!!”

“Uầy, bản phim mới sẽ bị soi mói và so sánh rất nhiều cho xem. Chắc chắn sẽ có drama mỗi ngày.”

“Là một người yêu thích Goong, tôi rất háo hức và nóng lòng chờ đợi bản phim mới.”

“Hy vọng phim sẽ mang đến luồng gió mới với dàn diễn viên tuyệt vời để khán giả không nổi cơn tam bành haha.”

“Tôi cảm nhận được ‘chiến tranh’ sắp nổ ra, từ fan bản phim cũ và fan mới. Sẽ nhộn nhịp lắm cho xem.”

“Byeon Woo Seok sắp đóng phim gì của Netflix mà nhỉ? Chắc không có thời gian đóng Goong đâu.”

“Tôi thích họ tuyển diễn viên mới toanh, gần như vô danh, như thế dễ tạo cảm giác mới mẻ và gây bất ngờ hơn. Dàn diễn viên của Goong bản cũ hồi đầu cũng như thế mà.”

“Joo Ji Hoon hồi đóng Goong nhan sắc và phong thái chuẩn hoàng gia, người sau sẽ áp lực lắm đây.”