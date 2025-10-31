Sau ồn ào ngoại tình, Nagano Mei đi xem concert với mỹ nam và đóng phim Netflix

HHTO - Sắp ra mắt một tập sách ảnh với phong cách trưởng thành hơn, chuẩn bị đóng phim mới trên Netflix, “ngọc nữ Nhật Bản” Nagano Mei dường như đã sẵn sàng trở lại showbiz, phục hồi danh tiếng bị tổn hại sau một loạt tin tức ngoại tình trong năm nay.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin Nagano Mei (My Broken Mariko) sẽ tham gia một dự án phim do Netflix sản xuất. Dự án này đánh dấu sự trở lại của “ngọc nữ Nhật Bản” sau khoảng thời gian sự nghiệp chững lại do bị ảnh hưởng bởi các tin tức ngoại tình trong năm nay.

Được biết, dự án phim này của Netflix do đạo diễn Kobayashi Keiichi của Nàng Tiểu Thư và Chàng Vệ Sĩ (Ojo to Banken-kun) cầm trịch. Phim sẽ bắt đầu quay trong năm nay, dự kiến ghi hình trong hai tháng và phát sóng trong năm 2026.

Dự án phim này vốn đã được triển khai từ trước khi tin tức Nagano Mei ngoại tình với nam diễn viên đã có vợ Tanaka Kei (Ossan’s Love) nổ ra. Sau khi tin tức lan tràn khắp nơi, mặc dù hình tượng của Nagano Mei đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều nhãn hàng và dự án phim sắp quay “quay xe” với cô, nhà sản xuất phim này vẫn quyết định giữ Nagano Mei lại.

Truyền thông Nhật cũng cho biết rằng thù lao của Nagano Mei sẽ không sụt giảm, thậm chí còn cao hơn so với đóng phim truyền hình phát sóng truyền thống. Lý do được cho là bởi diễn xuất của Nagano Mei được người trong ngành đánh giá cao và thực tế là các bộ phim cô tham gia hầu như không bao giờ thất bại.

Cuối tháng 10 vừa qua, Nagano Mei cũng được cánh săn ảnh Nhật Bản chụp đang đi cùng quản lý cũ, trông rất thoải mái, vui vẻ. Được biết, người quản lý này đã làm việc với Nagano Mei trong nhiều năm, được nhiều fan công nhận là chuyên nghiệp và có vẻ ngoài ấn tượng, thường được gọi là “quản lý mỹ nam”. Anh được biết đến trong ngành với biệt danh Mr. A.

Một nguồn tin tiết lộ: “Mr. A đã từ chức khỏi công ty vào khoảng tháng 6, được cho là do cảm thấy có trách nhiệm vì đã không bảo vệ được Nagano Mei trong vụ bê bối trước đó của cô ấy. Rõ ràng ngay cả sau khi từ chức, Nagano Mei vẫn rất tin tưởng người này”.

Nagano Mei đi xem concert cùng quản lý cũ.

Trong ảnh, Nagano Mei và Mr. A diện đồ denim Prada và áo Celine giống nhau. Cả hai cùng đi xem concert của nhạc sĩ kiêm ca sĩ Hirai Dai. Một người trong ngành cho biết: “Nagano Mei là một fan cuồng nhiệt của Hirai Dai từ thời trung học và thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn của anh ấy. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là lần này cô ấy đến trong trang phục đồng bộ với người quản lý cũ”.

Truyền thông Nhật đưa tin rằng Nagano Mei và Mr. A được nhìn thấy sau khi xem concert xong thì cùng đi ăn tối. Họ ghé vào một nhà hàng mì ống, trò chuyện và cười đùa thoải mái. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng mối quan hệ của cả hai vẫn là “đồng minh lâu năm và bạn bè đáng tin cậy”, chứ không phải là tình yêu.

Đầu tháng 9 vừa qua, Nagano Mei đã đến Philippines để chụp một cuốn sách ảnh được bảo mật nghiêm ngặt. Bộ sách ảnh này sẽ khai thác những nét quyến rũ và trưởng thành hơn so với hai cuốn sách ảnh trước đó của cô. Cùng với dự án phim của Netflix đang sắp vào guồng, có thể thấy Nagano Mei đã sẵn sàng trở lại showbiz sau khoảng thời gian sự nghiệp chững lại bởi tin tức ngoại tình.

Tanaka Kei (trái).

Cuối tháng 4 năm nay, có thông tin Nagano Mei ngoại tình với nam diễn viên có vợ Tanaka Kei. Một số hình ảnh nắm tay và nội dung tin nhắn của cả hai bị lộ ra. Tuy công ty quản lý của Nagano Mei đã lên tiếng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm, công chúng vẫn không tin và lựa chọn quay lưng.

Đến tháng 9 vừa qua, Nagano Mei tiếp tục vướng vào tin tức không hay. Cô bị khui ra đã từng hẹn hò với nam diễn viên Sakaguchi Kentaro (What Comes After Love). Đáng nói, vào thời điểm đó, nam diễn viên này đang có bạn gái.

Sakaguchi Kentaro (phải).

Một số bình luận của netizen:

“Trông vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống lắm, cô ấy không thấy hối lỗi gì sao?”

“Ngày xưa tôi thấy cô ấy dễ thương lắm, nhưng giờ không sao quên được các tin tức ngoại tình kia. Tôi chịu, không thể xem phim có Nagano Mei được nữa.”

“Sao họ không trao cơ hội cho những nữ diễn viên khác? Những người cũng trẻ trung, xinh đẹp, tài năng nhưng không ngoại tình ấy?“

"Diễn xuất được đánh giá cao, thật không? Tôi thấy cũng đâu giỏi đến mức đấy."

“Chả biết là phim gì nhưng tôi sẽ không xem đâu.”

“Trước khi đọc đến đoạn bảo là ‘bạn bè đáng tin cậy’, tôi cứ nghĩ trong đầu kiểu ‘ủa, cô này cũng ngoại tình với quản lý cũ hả?’. Haiz, hình tượng của Nagano Mei giờ tan nát lắm rồi đấy, gắn chặt với hai chữ ‘ngoại tình’.”

“Giờ chỉ có Netflix mời đóng phim chứ đài truyền thống không dám đâu nhỉ?”