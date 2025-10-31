Thủy Long Ngâm tập 15, 16, 17: Toàn đội Đường Lệ Từ dính bẫy nhưng biểu cảm lạ lắm

HHTO - Đường Lệ Từ vẫn không thôi nghi ngờ thân phận thật của A Thùy nhưng hành động vẫn rất quan tâm cô. Sau khi vượt qua thử thách của cung chủ cung Bích Lạc, thực hư chuyện A Lệ từng trộm đồ và bí mật cỗ quan tài họ đang tìm được lật mở thế nào?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Thủy Long Ngâm tập 15, Đường Lệ Từ (La Vân Hi) dùng phi thuyền vượt xa mạc đưa Thẩm Lang Hồn (Tiêu Thuận Nghiêu), Vân Trì (Ngao Tử Dật) đi về cung Bích Lạc. Khi bộ ba đang chờ các khối băng nối liền thì nhóm của Thành Ôn Bào, A Thùy (Lâm Duẫn) theo sát nút. Vừa kết thúc giao đấu để cùng nhau đến cung Bích Lạc thì Đường Lệ Từ bị rơi xuống hố băng.

Vân Trì vô tri, thấy "sai sai" khi toàn phải "gánh team" suốt chặng đường nhưng A Lệ dỗ ngọt vài câu liền vui vẻ, sẵn sàng xả thân.

Lệ Từ từng đến cung Bích Lạc "ăn trộm" nên Uyển Úc Nguyệt Đán (Thường Hoa Sâm) trả đũa bằng một "quà chào đón" có thể đoạt mạng Đường hồ ly. A Lệ đoán ra cung chủ của cung Bích Lạc đang quan sát, sắp đặt mọi chuyện, lấy "viên ngọc giữ nhiệt" ở chỗ lão Thẩm rồi chủ động nhảy xuống hố băng. Tuy nhiên, A Thùy cũng nhảy theo.

Đường Lệ Từ một lần nữa lạnh lùng chất vấn cô với nghi ngờ cô chính là liều thuốc A Nhãn (Phương Dật Luân) gài bên cạnh mình. A Thùy luôn nói chỉ muốn cứu Lệ Từ nhưng vì sao cô lại liều mạng nhảy xuống khi không chắc rằng mình có giúp gì được cho anh hay không? Rõ ràng, không có A Thùy thì Lệ Từ sẽ dễ vượt ải hơn vì còn "ngọc giữ nhiệt", nhưng Đường hồ ly đã đưa nó cho cô để bảo vệ cô.

Dù nghi vấn về mục đích, thân thế của A Thùy, Đường Lệ Từ vẫn để cô đồng hành, cùng tìm cách vượt qua thử thách ở hầm băng này của Nguyệt Đán. Trailer tập 16 của Thủy Long Ngâm cho thấy họ đã thành công qua ải, thậm chí kịp thay đồ lồng lộn để vào gặp cung chủ. Trong khi đó, ở ngoài cổng cung, nhóm của Thẩm Lang Hồn, Vân Trì đối đầu với nhóm của Tây Phương Đào (Trần Dao), Bạch Tố Xa và "kẻ ám ảnh đệ nhất" do Liễu Nhãn dụ đến để phá cung Bích Lạc.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 16

Trailer tập 17 cho thấy tất cả đã vào cung Bích Lạc. Uyển Úc Nguyệt Đán bí mật đến một núi băng được làm thuật che mắt để giấu một người đang hôn mê (hoặc đã chết). Cung chủ cung Bích Lạc đầy đau lòng và dường như không thể chấp nhận đã mất đi người đó. Chuyến đi lần này của Lệ Từ nhiều khả năng sẽ không chỉ là trộm đồ mà còn liên quan đến nhân tố bí ẩn trên.

Lúc mới gặp nhóm của Đường Lệ Từ, Nguyệt Đán đeo vải che mắt. Nhưng trong trailer tập 16 lại không đeo, tạo thêm sự tò mò của khán giả về vai này - một nhân vật vốn rất thú vị trong nguyên tác và sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho Lệ Từ.

Bên cạnh đó, họ cũng phải đối mặt với cái bẫy mà phía Tây Phương Đào giăng ra. Nàng ta hạ gục từng người trong đội của A Lệ, khiến chàng chỉ còn một mình. Trong đoạn nhá hàng, câu thoại "trúng bẫy rồi" của Đường hồ ly xuất hiện, nhưng biểu cảm của anh rất thư thả, thoải mái. Là phía Lệ Từ trúng bẫy hay giống như khi ở thành Kiếm Vương, chàng đang đặt bẫy ngược khiến phía Tây Phương Đào thất bại?

Trailer Thủy Long Ngâm tập 17

Theo lịch chiếu mới nhất được đoàn phim cập nhật, Thủy Long Ngâm lên sóng liền 3 tập (từ tập 16 đến 18) vào tối 31/10 (với tài khoản SVIP của MangoTV). Hai ngày tạm nghỉ chiếu sẽ có "phúc lợi đặc biệt" cho khán giả mua SVIP.