Thủy Long Ngâm: La Vân Hi "bị dí", khởi đầu hoành tráng pha trinh thám tò mò

HHTO - Không phải cảnh nào của "Thủy Long Ngâm" cũng có đồ họa tinh xảo nhưng đoạn "giả trân" chỉ là phần rất nhỏ trong cả bối cảnh rộng lớn, hoành tráng. La Vân Hi lại bị chê những câu quen thuộc, duy chỉ có diễn xuất là điều khó có ai bắt bẻ anh.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Thủy Long Ngâm được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của Đằng Bình. Tình tiết nhóm nhạc xuyên không đã được cắt bỏ, chuyển thành một giai thoại về Chu Thê Lâu với nhiều bí ẩn. 4 tập đầu khái quát cơ bản về thế giới quan và mâu thuẫn chính của phim, đủ kịch tích, hấp dẫn để khán giả ngóng chờ diễn biến tiếp theo.



Đường Lệ Từ (La Vân Hi) bị kéo vào vụ án "Âm Sát". Liễu Nhãn (Phương Dật Luân) vì muốn vu oan cho anh mà cố ý mở đường cho sát nhân. Lệ Từ gợi ý cho Chung Xuân Kế (Bao Thượng Ân) và Trì Vân (Ngao Tử Dật) tìm ra manh mối, tìm ra kẻ thủ ác thật sự. Cũng từ vụ án này, 3 người họ cùng A Thùy (Lâm Duẫn) lên đường lần theo giấu vết của kẻ giết người diệt khẩu có mang theo tà dược và tìm Liễu Nhãn để chấm dứt mối họa hắn gieo rắc cho giang hồ.



Đến "maps" Giang Thành - Phong kiếm hiệp, khán giả bị dắt đi từ nghi ngờ này đến plot twist nhỏ khác. Người xem tưởng rằng Phong kiếm hiệp là "tay chân" A Nhãn lợi dụng đưa đến bên Đường Lệ Từ, là kẻ cố ý giấu chuyện cho bạn mình uống tà dược. Nhưng không, sự thật là chẳng có Phong kiếm hiệp nào cả, hắn của hiện tại là tay sai A Nhãn giả dạng. Kiếm hiệp thực sự đã chết dưới vực sâu từ lâu do bị thương quá nặng vì bị Giang Thành trong lúc phát độc mất kiểm soát đã ra tay với bạn mình.

Tình huynh đệ của Giang Thành và Phong kiếm hiệp cũng đan xen khéo léo lý do A Nhãn muốn dày vò và giết chết Đường Hồ Ly. Liễu Nhãn nghĩ rằng Lệ Từ giết chết rồi moi tim Phương Chu - sư huynh của họ. Giống như cách Giang Thành hiểu lầm Phong kiếm hiệp bỏ độc vào thức ăn, có lẽ A Nhãn cũng hiểu lầm Đường Lệ Từ. Bởi nếu Đường Hồ Ly thực sự vô nhân tính thì chàng đã không bi thương và thấu hiểu cho câu chuyện của thiếu chủ Nhạn môn như vậy, đã không một mình bần thần rơi lệ khi nhớ lại chuyện xưa.

Nội dung 4 tập đầu của Thủy Long Ngâm được làm chặt chẽ, hấp dẫn. Thế giới quan rộng, phức tạp với rất nhiều nhân vật được đẩy từ từ để người xem dễ nhớ. Phản diện hiện tại là A Nhãn - người bày ra từng cái bẫy nối nhau để khiến Đường Lệ Từ phải chịu dày vò đến chết. Nhưng mạch phim cũng đặt ra một nghi vấn đủ lớn để kích thích trí tò mò người xem: Ai mới thực sự là "trùm phản diện" đứng sau biến cố cũ đẩy họ vào mâu thuẫn dai dẳng này?

A Thùy cũng là một nhân vật đáng chờ đợi. Cô giống như một người an ủi, chữa lành cho Đường Hồ Ly nhưng trong lời thoại của anh dường như còn mập mờ về một vai trò khác nằm trong ý đồ của Liễu Nhãn.

Thủy Long Ngâm quy tụ một dàn diễn viên quen thuộc và đến thời điểm hiện tại, tất cả đều tròn vai. Phương Dật Luân tà ác, ma mị. Lâm Duẫn đẹp nao lòng bất chấp tạo hình bị tra tấn tàn tạ hay thiếu nữ dung dị. Bao Thượng Ân được khen tiến bộ với đôi mắt long lanh, linh động hơn.

La Vân Hi lại "bị dí" những câu chuyện muôn thuở như lúc các tác phẩm trước của anh lên sóng như anh quá gầy (từ khóa lọt vào Top 10 bảng Hot Search của Weibo), trang điểm quá đậm, tạo hình lòe loẹt lấn lướt cả nữ chính... Tuy nhiên, không ít khán giả bảo vệ anh và cho rằng nội dung hay đã cuốn họ theo mạch phim thay vì săm soi vào ngoại hình.

Nam diễn viên đã tăng cân một chút khi đóng Đường Lệ Từ nên không đến nỗi hốc hác. Phần trang điểm đậm thiên về cảnh lúc A Nhãn cải trang thành Lệ Từ, các cảnh khác khá ổn. Nhân vật của anh là "đại nam chủ", là Đường Hồ Ly giàu nứt đố đổ vách nên phục trang của anh tỉ mỉ, lồng lộn hơn là điều dễ hiểu. Từ tập 4 trở đi, khán giả sẽ bắt đầu thấy không ít vai được đầu tư trang phục bề thế, càng là cấp bậc cao càng lồng lộn. Phần tạo hình là tùy gu thẩm mỹ mỗi người nên sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Diễn xuất của La Vân Hi được khen ngợi. Pháp lực của anh "out trình", đệ nhất thiên hạ nên các cảnh giao đấu trông khá nhẹ nhàng, dù vậy, hiệu ứng thị giác vẫn mãn nhãn với các đoạn bay lượn, né chiêu. Biểu cảm thăm dò, xảo quyệt hay khi sợ hãi, hoảng loạn lúc còn là "bé quái vật" mới được Phương Chu nhặt về của Đường Lệ Từ được La Vân Hi thể hiện tự nhiên, trọn vẹn.

﻿ Hiệu ứng võ thuật và bối cảnh kỳ ảo đẹp mắt của Thủy Long Ngâm.

Thủy Long Ngâm là dự án được đầu tư hàng trăm triệu tệ (cấp S++), cùng một ê-kíp hậu kỳ với Trường Nguyệt Tẫn Minh nên khán giả kỳ vọng cao vào phần kỹ xảo. Đúng là từng khung hình của phim đều toát ra mùi tiền. Người xem dễ nhận thấy phần dựng cảnh và đạo cụ được làm mạnh tay, hoành tráng. Tuy nhiên, kỹ xảo vẫn chưa đạt điểm tuyệt đối do vẫn còn những đoạn trông "giả trân" như cảnh thuyền rẽ nước, hay đại cảnh rừng đào, rẻ quạt... Nhưng khi so với thời lượng phim thì các phân cảnh này chỉ là phần rất nhỏ, không đến mức khó chịu.

Cảnh thuyền rồng đi trên sông bị chê "giả trân".

4 tập đầu với 11 thương hiệu, 43 quảng cáo với tổng thời gian dài 319 phút chỉ tính trên MangoTV - đây là những con số biết nói cho thấy giá trị thương mại rất tốt của Thủy Long Ngâm. Chất liệu võ hiệp, ân oán giang hồ pha trinh thám, huyền ảo được hòa trộn tốt đang tạo đà cho giai đoạn bứt phá của tác phẩm này.