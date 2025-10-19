Tất cả các phim từ “Ocean’s 11”: Đâu là phim về nhóm siêu trộm hay nhất?

HHTO - Việc “Ocean’s 14” sẽ được khởi quay vào năm sau đã khiến khán giả hoài niệm và xem lại các phần phim trước đó về nhóm siêu trộm gồm nhiều thành viên, mỗi người sở hữu một kỹ năng riêng biệt, thực hiện các vụ trộm không tưởng. Đâu là phần phim hay nhất?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung các phần phim

4. Ocean’s 12 (2004)

Đây là bộ phim thứ hai thuộc chuỗi phim “Ocean’s”. Câu chuyện khéo léo tiếp nối mạch truyện từ phần phim đầu tiên. Lúc này, nhóm trộm đã tách ra mỗi người một nơi, tận hưởng cuộc sống “thái bình”, thì đột nhiên kẻ thù xuất hiện trước cửa.

Tay trùm sòng bạc Terry Benedict - kẻ bị cả nhóm trộm tiền trong phần phim đầu tiên - đã biết được những ai cả gan lấy tiền của mình. Gã ra tối hậu thư cho Danny Ocean (George Clooney) và đồng bọn, rằng nhóm chỉ có hai tuần để hoàn trả số tiền khổng lồ mà họ đã trộm, cộng thêm tiền lãi. Nếu không, tất cả đều sẽ được cho ăn “kẹo đồng”.

Khó khăn của nhóm trộm trong phần này không chỉ là số tiền phải trả quá lớn trong khi thời gian lại quá eo hẹp, mà còn là việc bị truy đuổi bởi Isabel Lahiri (Catherine Zeta-Jones) - một thám tử Europol, và sự phá bĩnh dai dẳng của Baron Francois Toulour (Vincent Cassel) - một tên trộm bậc thầy bị ám ảnh với việc chứng minh mình trộm đồ giỏi hơn nhóm của Danny.

Vụ trộm lần này có nhiều "cú lật bài" khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một vụ trộm lồng trong một vụ trộm, một vụ trộm “giương đông kích tây”, một màn Tess (Julia Roberts) - vợ của Danny - đóng giả minh tinh Julia Roberts đầy hài hước.

3. Ocean’s 8 (2018)

Đây là phần phim được xem là ngoại truyện của chuỗi phim “Ocean’s”. Sở dĩ như vậy vì nhóm trộm của phần này không còn là các quý ông mà là các quý cô xinh đẹp, được dẫn đầu bởi Debby Ocean (Sandra Bullock) - em gái của Danny Ocean.

Mở đầu Ocean’s 8 cũng tương tự như Ocean’s 11, Debby được thả tự do sau một thời gian ngồi tù. Gần như chẳng nghỉ ngơi gì, cô ngay lập tức đi “tuyển dụng” những quý cô khác - những người sẽ giúp cô trộm chiếc vòng cổ kim cương trị giá trăm triệu đôla trong một bữa tiệc toàn các ngôi sao tham dự.

Ngoài Sandra Bullock, Ocean’s 8 còn có sự tham gia của các người đẹp tài năng như Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Awkwafina… với những vai diễn cá tính khác nhau. Người là hacker, kẻ lại là tay móc túi, người rõ ràng là chuyên nghiệp trong ngành trộm cắp, kẻ lại chỉ là tay mơ bị hoàn cảnh đẩy đưa “nhúng chàm”…

Khá khó để chọn ra đâu là “cú lật” khiến khán giả thỏa mãn nhất của Ocean’ 8. Đó có thể là sự xuất hiện của một thành viên đặc biệt vào phút cuối, hay hé lộ lý do thực sự của vụ trộm và chứng kiến kẻ trăng hoa lươn lẹo phải trả giá. Hoặc cảm giác vớ bẫm khi Ocean’s 8 mở “túi ba gang” vào cuối phim và bật mí cho khán giả biết cả nhóm đã thực sự trộm gì.

2. Ocean’s 13 (2007)

Ocean’s 13 là phần phim thứ ba trong loạt phim “Ocean’s”, là phi vụ cuối cùng của nhóm trộm trên màn ảnh cho đến khi Ocean’s 14 ra mắt. Trong phần này, nhóm trộm tài tình tái hợp khi một thành viên của nhóm, người tài trợ cho các phi vụ - Reuben Tishkoff lên cơn đau tim.

Tuy giữ được mạng nhưng Reuben dường như đã mất hết ý chí sống. Nguyên nhân đến từ việc Reuben bị một gã lừa gạt phải từ bỏ hết phần lớn cổ phần trong việc chuẩn bị mở một khách sạn kiêm sòng bạc hoành tráng.

Nhìn ông bạn già nằm trên giường bệnh, Danny Ocean và đồng bọn quyết định “trả thù”, bằng cách huỷ hoại kẻ đã gây ra chuyện này. Cụ thể, nhóm sẽ khiến cho khách sạn mới xây kia không giành được chiến thắng một giải thưởng trong ngành, và khiến cho sòng bạc vỡ trận ngay ngày đầu khai trương khi “phù phép” cho các con bạc thắng nhiều hơn nhà cái.

Điều đặc biệt của Ocean’s 13 so với hai phần phim trước là vắng bóng các “bóng hồng”, bởi phần phim này quyết định chỉ tập trung vào tình anh em. Và đó là lý do Ocean’s 13 có thể không phải là phần phim hay nhất, nhưng chắc chắn là phần phim cảm động nhất.

1. Ocean’s Eleven (2001)

Đây là phần khởi đầu cho bộ ba phim “Ocean’s” của đạo diễn Steven Soderbergh. Câu chuyện bắt đầu khi Danny Ocean ra tù. Mặc dù vẫn đang trong thời gian quản thúc, Danny chẳng buồn “tu tâm dưỡng tánh”, ngược lại trong đầu anh đã lên một kế hoạch táo bạo: Trộm tiền của ba sòng bạc lớn cùng lúc. Cả ba sòng bạc này đều thuộc sở hữu của Terry Benedict - người mà vợ cũ của Danny đang hẹn hò.

Đây là một phi vụ trộm cắp không tưởng, bởi ba sòng bạc này nổi tiếng có độ bảo mật rất gắt gao. Đột nhập vào được két sắt lấy tiền là một chuyện, đưa được tiền ra khỏi sòng bạc trót lọt lại là một chuyện khác. Không những thế, phi vụ lần này còn rất nguy hiểm, bởi Terry nổi tiếng là một gã cẩn trọng và máu lạnh, kẻ nào dám động vào tiền của hắn sẽ được tiễn vong ngay lập tức.

Để phi vụ thành công trót lọt, Danny đã đi “nhặt nhạnh” những tay trộm cắp khác tạo thành một nhóm, mỗi người đều có sở trường riêng: Tài xế, máy móc, lập trình, móc túi, leo trèo… Dàn diễn viên của Ocean’s 11 là tập hợp của nhiều gương mặt diễn viên nam quen thuộc ở Hollywood, trong đó nổi trội nhất là bộ ba sao hạng A: George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon.

Vào thời điểm công chiếu, Ocean’s 11 đã khiến khán giả sửng sốt khi chứng kiến chính xác cách băng nhóm của Danny thực hiện vụ trộm. Dĩ nhiên cả cảm giác hồi hộp thót tim khi tưởng phi vụ sắp đổ bể tới nơi, và cảm giác vui sướng khi ngắm nhìn họ hiên ngang đứng trước đài phun nước trong khi “kẻ thù” chết lặng vì bị cuỗm sạch.

Hollywood thường nói phần phim đầu tiên của một chuỗi phim luôn là hay nhất, các phần sau thường khó sánh được bằng. Trong trường hợp của Ocean’s 11, quả đúng như thế. Cho đến hiện tại, Ocean’s 11 không chỉ là phim hay nhất của loạt phim “Ocean’s” mà còn là một chuẩn mực vàng khi nói về dòng phim trộm cắp, những tay trộm lịch lãm.