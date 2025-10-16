Thế khó của Liam Hemsworth: The Witcher mùa 4 chưa chiếu đã chê nhiều hơn khen

HHTO - Chỉ còn hai tuần nữa, “The Witcher” mùa 4 sẽ lên sóng, nhưng phần phim này cùng nam diễn viên chính của nó - Liam Hemsworth đang gặp thế khó. Phim nhận nhiều chê bai hơn là khen ngợi, thậm chí có nhiều người còn chẳng buồn chê, chỉ đơn giản là thờ ơ.

Trailer của The Witcher (Thợ Săn Quái Vật) mùa 4 đã ra mắt nhưng nhìn vào phản ứng của người xem, có thể thấy phần đông fan không mấy vui mừng chào đón sự trở lại của chàng Sói Trắng - Geralt xứ Rivia. Trailer chỉ nhận được 17 ngàn lượt thích, nhưng số lượt không thích lên tới những 81 ngàn.

Bên dưới phần bình luận của trailer cũng như trong các chủ đề bàn tán về The Witcher 4 sắp ra mắt, các ý kiến của khán giả cho thấy phần lớn họ thất vọng với những gì được xem. Họ cảm thấy không được thuyết phục với hình ảnh của Geralt xứ Rivia hiện do Liam Hemsworth (The Hunger Games) thủ vai. Trong ba mùa phim trước, vai diễn này do Henry Cavill (Man of Steel) đảm nhận.

Hóa thân Geralt sau Henry Cavill, Liam Hemsworth không thể tránh khỏi việc bị so sánh với người tiền nhiệm. Các bình luận viết tạo hình Sói Trắng của Liam Hemsworth không ấn tượng bằng Henry Cavill, không đẹp bằng, không dũng mãnh bằng… Các cảnh hành động của Geralt xuất hiện trong trailer không mãn nhãn, không có uy lực bằng. Họ viết: “Này là phim The Switcher à”, “Geralt xứ IKEA”, "Geralt hàng hiệu và Geralt hàng nhái"...

Tuy nhiên, Liam Hemsworth không phải là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất. Thực chất, nhiều bình luận còn bênh vực và tỏ ra tiếc nuối cho nam diễn viên, cảm thấy anh là nạn nhân của một bộ phim “rối như canh hẹ” và thủ phạm chính gây ra chuyện đó là các biên kịch và nhà sản xuất của bộ phim.

Thực tế, The Witcher từ một loạt phim hứa hẹn bùng nổ là bom tấn truyền hình dần “xịt ngòi” là chuyện đã xảy ra từ ba mùa phim trước. Việc kịch bản không chuyển thể trung thành với nguyên tác đã khiến không chỉ khán giả thất vọng, mà ngay cả Henry Cavill cũng bất đồng quan điểm với nhà sản xuất - và đó chính là lý do nam diễn viên quyết định rời đi sau mùa 3. Khi nội dung The Witcher đã “chệch quỹ đạo” từ trước, việc mùa 4 “chông chênh” là điều khó tránh khỏi.

Ngoài ra, nhà sản xuất của The Witcher còn khiến fan phật lòng khi có hành động “phũ” Henry Cavill. Trong một phỏng vấn của Netflix TUDUM, nhà sản xuất The Witcher tiết lộ rằng họ đã gọi Liam Hemsworth để thử vai Geralt vào năm 2020. Cụ thể, họ gọi cho Liam Hemsworth - lúc này anh đang ở nhà tại Úc, bày tỏ rất muốn nam diễn viên “bước vào thế giới của Geralt và tiếp tục với loạt phim này”.

Đáng chú ý, The Witcher mùa 2 ra mắt năm 2021, và sau mùa 3 Henry Cavill mới rời đi. Các fan cho rằng đoạn phỏng vấn này ngụ ý rằng nhà sản xuất The Witcher đã có ý định thay thế Henry Cavill ngay sau mùa 1. Sau đó, Netflix TUDUM đã xóa phần phỏng vấn này, đồng thời sửa lại mốc thời gian thành “năm 2022”.

Henry Cavill thủ vai Geralt trong ba mùa đầu The Witcher.

Bất chấp việc số năm đã được cập nhật, các fan không tin rằng “năm 2020” chỉ là lỗi đánh máy và từ đó gây ra những tranh cãi. Một số nửa đùa nửa thật rằng Henry Cavill hâm mộ nguyên tác The Witcher đến mức nhà sản xuất muốn đá anh đi ngay lập tức vì quá “mọt sách”. Một số nghiêm túc hơn cho rằng những tranh cãi giữa Henry Cavill và nhà sản xuất phim ngay sau mùa 1 khá nghiêm trọng nên họ đã nghĩ đến việc thay thế anh, nhưng vì một số lý do nào đó mà hòa hoãn đến tận mùa 3 mới thực sự “đường ai nấy đi”.

Nói về Liam Hemsworth, nhà sản xuất The Witcher dành nhiều lời khen cho nam diễn viên nhờ quá trình tập luyện thể chất chuyên sâu và năng lượng hợp tác trên phim trường. Theo một số fan, dường như những lời này có ý “mỉa mai” Henry Cavill không có “năng lượng hợp tác”, tiếp tục gây ra một số ồn ào nhỏ.

The Witcher mùa 4 sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 30/10.

Một số bình luận của netizen:

“Trong khi mùa đầu tiên bám khá sát cốt truyện thì mùa 2 hoàn toàn là một thảm họa, bởi nội dung mùa 2 do biên kịch tự sáng tạo. Việc bộ phim không thể trở lại quỹ đạo trong mùa 3 là dễ hiểu. Tôi nghĩ theo đà đó, mùa 4 sẽ không thể thành công.”

“Henry Cavill có lẽ đã có những tranh cãi với nhà sản xuất khi đọc kịch bản mùa 2, và thế là họ muốn đá anh ra khỏi phim luôn.”

“Tôi chưa bao giờ thấy một series nào tệ hại và lãng phí tiền của lẫn sức lực đến thế như phim này.”

“Ngay cả khi Henry Cavill đã vào vai Geralt hoàn hảo thì mùa đầu tiên cũng không hay đến mức gây sốt, thế nên phim này mới nguội dần như thế.”

“Tôi đã bước vào mùa 2 với tâm thế cởi mở, nhưng chỉ xem được ba tập rồi không bao giờ trở lại.”

“Phim có thể hoành tráng như Game of Thrones nhưng rồi nó đã trở thành một nỗi chán chường đáng quên.”

“Liam Hemsworth không có lỗi gì cả, nhưng lẽ ra anh ấy không nên nhận vai này.”