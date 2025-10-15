Siêu hit hoạt hình KPop Demon Hunters có một quyết định được các fan ủng hộ

Việc chuyển thể một phim hoạt hình thành công sang live-action (phim do người thật đóng) đã trở thành xu hướng rầm rộ những năm gần đây. Trong năm nay, có thể điểm danh một số live-action được chuyển thể từ phim hoạt hình nổi danh như Snow White, Lilo & Stitch, How To Train Your Dragon… Tuy nhiên, bộ phim hoạt hình bùng nổ toàn cầu và đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) lại từ chối “hòa nhập” vào xu hướng này.

Mới đây, Maggie Kang - nhà sáng tạo, đồng biên kịch và đồng đạo diễn của KPop Demon Hunters - đã chia sẻ rằng cô không muốn KPop Demon Hunters được chuyển thể thành live-action trong tương lai.

Theo Maggie Kang, bộ phim có rất nhiều yếu tố về tông màu và chất hài hước phù hợp với phim hoạt hình, nhưng khi chuyển lên live-action sẽ tạo cảm giác quá thực tế, thậm chí cứng nhắc. Do vậy, Maggie Kang kết luận việc chuyển thể KPop Demon Hunters sang live-action là “hoàn toàn không phù hợp" với cô.

Chris Appelhans - đồng đạo diễn KPop Demon Hunters - cũng đồng ý rằng không nên chuyển thể Thợ Săn Quỷ KPop sang live-action. Anh nói một trong những điều tuyệt vời của phim hoạt hình là có thể tạo ra những tác phẩm tổng hợp từ những đặc điểm tuyệt vời đến khó tin. Anh lấy ví dụ như Rumi - nữ chính của KPop Demon Hunters - có thể hát, thực hiện một cú đá xoay ngược, rồi rơi tự do trên bầu trời…

Chris Appelhans nói: “Niềm vui của phim hoạt hình nằm ở việc bạn có thể đẩy và nâng tầm những gì có thể. Tôi nhớ người ta đã chuyển thể rất nhiều anime khác nhau thành live-action, nhưng đôi khi nó có cảm giác hơi gượng gạo”.

Chia sẻ của bộ đôi sáng tạo KPop Demon Hunters nhận được sự ủng hộ đông đảo của netizen khắp nơi. Nhiều bình luận gật gù đồng ý rằng không phải phim hoạt hình nào cũng nên hay cần được chuyển thể sang live-action. Có những “phép màu” sẽ biến mất khi phim hoạt hình đó trở thành phim do người đóng.

Các ý kiến chỉ ra rằng màu sắc rực rỡ của phim, các biểu cảm “ố dề”, các cảnh hành động hào nhoáng… sẽ rất thích hợp ở thể loại hoạt hình, nhưng khi mang nó lên live-action thì rất dễ thành “chuông xe đạp”. Nhiều fan cũng lấy ví dụ một số cảnh họ thích trong phim hoạt hình như đôi mắt của Zoey hóa thành bỏng ngô, Rumi "đớp" nguyên cuộn kimbap... sẽ khó lên live-action; hoặc nếu có thì nó sẽ không dễ thương, hài hước như bản phim hoạt hình mà có khi sẽ trông kì cục.

Kể từ khi ra mắt trên Netflix vào cuối tháng 6/2025, KPop Demon Hunters cho đến nay vẫn duy trì được sức nóng của mình. Không chỉ trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong lịch sử Netflix, KPop Demon Hunters còn làm nên lịch sử trên Billboard Hot 100 khi nhạc phim lọt Top 10 BXH này. Ca khúc chủ đạo Golden đã trụ vững ở vị trí số 1 trong tám tuần và vẫn đang tiếp tục tăng.

KPop Demon Hunters kể câu chuyện về nhóm nhạc nữ KPop nổi tiếng Huntr/x gồm ba thành viên, ban ngày là ngôi sao, ban đêm là thợ săn quỷ. Họ dùng âm nhạc của mình để tiêu diệt quỷ, tạo ra kết giới ngăn cách hai thế giới, bảo vệ loài người. Để đối phó với họ, Quỷ vương đã cho ra mắt nhóm nhạc nam Saja Boys - gồm năm thành viên mỹ nam thực chất là quỷ đội lốt. “Vũ khí” của Saja Boys cũng là âm nhạc, nhưng nó dùng để chiếm lấy linh hồn con người.

KPop Demon Hunters đang được phát sóng trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”

“Thành thật mà nói, nếu không phải là hoạt hình phim sẽ mất đi rất nhiều sức hấp dẫn. Bởi hoạt hình khiến những khoảnh khắc cường điệu hóa từ hành động đến biểu cảm trở nên hợp lý, nhưng nếu tái hiện trong live-action thì nó sẽ trông kỳ cục.”

“Cuối cùng cũng có một bộ phim hoạt hình hiểu rõ nhất về bản chất của nó là một bộ phim hoạt hình.”

“Người ta sinh ra nhiều thể loại phim để làm gì, là để ở mỗi thể loại có những ưu điểm riêng đó. Một số "phép thuật" trong phim hoạt hình không bao giờ có thể được tái hiện trong live-action.”

“Nhưng tôi muốn Ahn Hyo Seop đóng vai Jinu ở đời thực…” (Ahn Hyo Seop lồng tiếng cho Jinu - trưởng nhóm Saja Boys)

“Không phải cái gì cũng nên chuyển thể sang live-action.”