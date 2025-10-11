“Now You See Me 3” trình diễn ảo thuật, “hâm nóng” phim trước ngày khởi chiếu

HHTO - Ngày trở lại của nhóm ảo thuật gia Tứ Kỵ Sĩ đã đến rất gần. Trước đó, “Now You See Me 3” đã chiêu đãi khán giả bằng một màn ảo thuật nho nhỏ “khai vị” trước khi bước vào một màn trình diễn hoành tráng và ly kỳ hơn.

Trước thềm công chiếu đang đến rất gần, Now You See Me 3 với tên gọi Now You See Me: Now You Don’t tung ra một clip “hâm nóng” bầu không khí khiến các fan càng thêm háo hức.

Trong đoạn clip mang tên Magic Showdown, bốn thành viên của nhóm ảo thuật gia Tứ Kỵ Sĩ xuất hiện cùng ba ảo thuật gia trẻ mới và “sếp” Thaddeus trong một căn phòng. Lần lượt, từng người một phô diễn kỹ năng ảo thuật của mình.

Đầu tiên, Daniel (Jesse Eisenberg) cầm một bộ bài tung lên cao, nhưng nó không rơi xuống hay bung ra, thay vào đó nó biến mất. Bosco (Dominic Sessa) - một thành viên của nhóm ảo thuật gia trẻ - cho một lá bài lơ lửng và khiến nó xoay tròn trong không trung.

Henley (Isla Fisher) - “bông hồng” của Tứ Kỵ Sĩ - chộp lấy lá bài của Bosco. Cô gấp nó lại, nhét nó vào lòng bàn tay, nhưng khi lấy ra lại là một viên kim cương. Charlie (Justice Smith) cầm lấy viên kim cương, đem nó đến một cái bàn có sẵn ba cái bát. Chàng ảo thuật gia trẻ giấu viên kim cương vào một trong số chúng, xào qua xáo lại, nhưng khi mở tất cả ba cái bát ra, viên kim cương đã biến mất.

Lúc này, Daniel tiến tới, vỗ nhẹ vào bàn, viên kim cương rơi ra từ một cái hộc bàn nhỏ. Jack (Dave Franco) liền chộp lấy nó, nhảy vào trong một cái rương lớn rồi đóng nắp rương lại. Khi Merritt (Woody Harrelson) mở nắp rương ra, chiếc rương trống không, không có người lẫn kim cương.

Đến lượt Merritt trổ tài, anh xòe ra 5 lá bài và yêu cầu người đối diện hãy nghĩ về một lá, sau đó anh cất đi 4 và chỉ để lại một lá duy nhất. June (Ariana Greenblatt) - thành viên nữ duy nhất của nhóm ảo thuật gia mới - nói tên lá bài cô đã nghĩ trong đầu, và đó đúng là lá mà Merritt đang cầm.

Sau đó, June cầm lấy lá bài của Merritt, nhúng vào ly rượu của “sếp” Thaddeus (Morgan Freeman), rồi xé vụn. Cô cầm lấy một cái quạt, liên tục quạt khiến vụn lá bài tung bay trong không trung như hoa giấy.

Kết thúc màn trình diễn, Henley bước qua đám hoa giấy, và bộ quần áo cô đang mặc - tối màu với áo cùng quần riêng biệt - bỗng hóa thành một chiếc váy trắng.

Đoạn clip Magic Showdown không chỉ giới thiệu các nhân vật chính cùng tài năng ảo thuật của họ mà còn hé lộ phần nào phi vụ mà họ sẽ thực hiện trong Now You See Me: Now You Don’t. Lần này, Tứ Kỵ Sĩ - gồm Daniel, Merritt, Henley và Jack - trở lại và hợp tác cùng ba gương mặt thế hệ ảo thuật gia mới - Charlie, June và Bosco cho chuyến phiêu lưu kỳ diệu và mạo hiểm nhất từ trước đến nay của họ.

Nhiệm vụ lần này của nhóm ảo thuật gia là vạch trần sự tham nhũng của Veronika Vanderberg (Rosamund Pike) - một nữ thừa kế kim cương quyền lực có quan hệ với những kẻ buôn bán vũ khí, buôn lậu và lãnh chúa. Với sự giúp đỡ của Thaddeus huyền thoại, hai thế hệ ảo thuật gia phải vượt qua những khác biệt để cố gắng đánh bại kẻ thù xảo quyệt và nguy hiểm.

Now You See Me: Now You Don’t là phần phim tiếp theo của Now You See Me (2013) và Now You See Me 2 (2016). Phim kể về một nhóm ảo thuật gia thực hiện các phi vụ trộm cắp thần sầu bằng kỹ năng ảo thuật riêng biệt của họ. Phần phim đầu tiên thu về 351,7 triệu đôla phòng vé toàn cầu, còn phần phim thứ hai mang về 334,9 triệu đôla.

Now You See Me: Now You Don’t khởi chiếu vào ngày 14/11/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Này là ảo thuật hay là ma thuật? Tôi đang xem Harry Potter hay gì?”

“Tôi nghĩ là phim sẽ không hay đâu, nhưng tôi vẫn sẽ đi xem.”

“Trông ấn tượng đấy, nhưng phần này không có Mark Ruffalo à?”

“Ảo thuật, lừa dối và thao túng dữ liệu về cơ bản là cuộc sống thực vào năm 2025.”

“Chẳng phải phần 2 có vẻ như sắp hết hơi rồi sao? Sao họ còn làm phần 3 nữa?”

“Sao phim này bị ghét dữ vậy? Không quá đỉnh hay gì nhưng xem vẫn vui mà, rất giải trí.”