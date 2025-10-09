“Vũ trụ Harry Potter” mở rộng: Draco và Hermione sẽ thành đôi trong phim riêng?

HHTO - Một fanfic nổi tiếng về “Harry Potter” đã được mua để chuyển thể thành phim với tiền bản quyền lên đến 7 con số. Được biết, tác phẩm này viết về mối tình bị cấm đoán giữa Draco Malfoy và Hermione Granger.

Được biết, hãng phim Legendary đã mua bản quyền cuốn tiểu thuyết Alchemised của tác giả SenLinYu để chuyển thể thành phim. Với con số 3 triệu đôla, đây có thể là một trong những khoản tiền cao nhất cho bản quyền chuyển thể phim từ một cuốn sách. Theo nhiều nguồn tin, Legendary đã đưa ra một lời đề nghị ưu tiên nhằm ngăn chặn bất kỳ sự cạnh tranh nào, dẫn đến một vòng đàm phán chóng vánh.

Đáng chú ý, tiểu thuyết Alchemised có tiền thân là fanfic (truyện do fan sáng tác dựa trên bối cảnh có sẵn từ truyện, phim, game…) của Harry Potter. Tên fanfic có tên là Manacled. Ngoài bối cảnh và nhân vật chính từ Harry Potter, Manacled còn lấy một phần cảm hứng từ The Handmaid’s Tale.

Trong cộng đồng fanfic, nhất là fanfic của Harry Potter, nhỏ hơn nữa là fanfic về cặp đôi Dramione (tên ghép giữa Draco và Hermione), Manacled là một fanfic nổi bật. Truyện thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên nền tảng fanfic AO3 và nhận được hơn 100.000 lượt đánh giá năm sao trên Goodreads. Manacled được biết đến là một tác phẩm u tối, khai thác ma thuật giả kim, đào sâu tổn thương tâm lý…

Draco Malfoy do Tom Felton đóng trong Harry Potter bản cũ.

Emma Watson đóng Hermione Granger trong Harry Potter bản cũ.

Trong fanfic Manacled, Harry Potter đã thua cuộc trong trận chiến cuối cùng, chiến tranh trong giới phù thuỷ kết thúc với chiến thắng nghiêng về Chúa tể Hắc ám Voldemort. Nhiều thành viên của Hội Phượng Hoàng, phe “Ánh Sáng” bị phe “Bóng Tối” bắt giữ và xử tử. Bộ ba chỉ còn Hermione Granger còn sống.

Sau chiến tranh, Voldemort có nhiều hành động để tái thiết lại thế giới phù thuỷ - rệu rã và giảm dân số sau các cuộc thảm sát, Hermione được hắn giữ lại mạng để phục vụ cho một mục đích xấu xa. Ngoài ra, do một số ký ức trong đầu Hermione đã được phong ấn bảo vệ, hắn muốn biết chúng cất giữ bí mật gì.

Để phục vụ cho hoạt động tái thiết cũng như tìm hiểu xem ký ức của cô đang giấu điều gì, Voldemort gửi Hermione đến dinh thự của Draco Malfoy - nay đã trở thành tướng cấp cao dưới trướng Chúa tể Hắc ám. Không ai ngờ, một mối tình bị ngăn cấm đã nảy sinh giữa Hermione và Draco - từ hai người đã từng đối đầu nhau thời đi học và cũng cả trong chiến tranh phù thuỷ.

Khi được xuất bản chính thống, Manacled có tên mới là Alchemised. Dĩ nhiên nội dung lúc này cũng đã chỉnh sửa nhiều để “loại bỏ” các yếu tố của Harry Potter ra khỏi truyện vì vấn đề bản quyền. Bối cảnh thay đổi, tên các nhân vật tất nhiên cũng không còn là Hermione và Draco, nhưng yếu tố cốt lõi cũng như tinh thần chính của truyện - tăm tối nhưng lãng mạn - vẫn còn giữ nguyên vẹn.

Bối cảnh của Alchemised kể về một thế giới nơi các pháp sư kiểm soát gia tộc, nhân vật nữ chính Helena Marino là một giả kim thuật sư kiêm thầy thuốc mang trong mình ký ức bị phong ấn. Helena bị đưa đến dinh thự của một pháp sư có nhiệm vụ thâm nhập ký ức của cô. “Cuộc chiến” của Helena không chỉ là bảo vệ bản thân, giữ lấy phần nhân tính cuối cùng, mà còn là bảo vệ lịch sử bị lãng quên. Nơi giam cầm và kẻ giam cầm cô cũng có những bí mật riêng, Helena phải vạch trần tất cả dù cái giá có là gì đi nữa.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về dàn diễn viên chính thức hay lịch khởi quay, phát hành của phim.

Một số bình luận của netizen:

“Ồ, một thời tôi mê đọc Manacled lắm, không ngờ giờ nó đã được xuất bản chính thống và còn sắp có phim nữa.”

“Bằng chứng cho thấy fandom thực sự có thể thay đổi ngành công nghiệp giải trí.”

“Văn hóa fanfic vừa tạo nên lịch sử.”

“Vậy là nữ chính yêu một kẻ phân biệt chủng tộc, gọi mình là “Máu Bùn” à? Tôi ghét ý tưởng đấy. Đó đâu phải là Hermione.”

“Để làm rõ, Manacled là fanfic nên các tình tiết của nó không được xem là chính thống, không ảnh hưởng gì đến truyện Harry Potter, và khi xuất bản thành Alchemised thì nó đã được chỉnh sửa để tránh bản quyền nên có thể gọi là tác phẩm độc lập rồi.”

“Ai đó cần mua fanfic về Superman và Batman của tôi về chuyển thể đi!”

“Ồ quao, có lẽ sắp đến ngày tôi có thể được xem câu chuyện tình yêu giữa Lex Luthor và Superman trên màn ảnh, fanfic về cặp đôi này cũng nhiều lắm.”