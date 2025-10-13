Những bóng hồng của Spider-Man 4: “Bé Sói” Emma Myers là tình địch của Zendaya?

HHTO - “Spider-Man: Brand New Day” là phần phim solo thứ tư của Người Nhện thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dĩ nhiên, Tom Holland sẽ trở lại để hóa thân siêu anh hùng nhả tơ. Ngoài ra, phần phim này còn có sự tham gia của nhiều “bóng hồng” xinh đẹp của Hollywood.

Emma Myers

Emma Myers trong Wednesday 2.

Cái tên mới nhất được bổ sung vào dàn diễn viên nữ của Spider-Man: Brand New Day được cho là Emma Myers. Trên MXH, “Bé Sói” của Wednesday được đồn đoán rằng sẽ đóng vai Gwen Stacy, có lẽ dựa vào màu tóc sáng của Emma Myers tương đồng với nhân vật này.

Emma Myers (trái) và tạo hình Gwen Stacy (phải) trong hoạt hình Spider-Man: Into The Spider-Verse của Sony.

Theo comic, Gwen Stacy là mối tình đầu của Peter Parker/Spider-Man. Nhưng trong một trận chiến giữa Người Nhện với kẻ thù, Gwen Stacy chẳng may hy sinh. Cái chết của cô đã khiến Peter Parker suy sụp một thời gian, cho đến khi anh gặp được Mary Jane (MJ) - người được biết đến là tình yêu lớn và cuối cùng của Spider-Man.

Trong số các phim về Spider-Man đã công chiếu (kể cả ngoài MCU), hai phần phim của The Amazing Spider-Man (Andrew Garfield, Emma Stone) là thể hiện rõ nhất chuyện tình của Spider-Man và Gwen Stacy.

Peter Parker và Gwen Stacy trong bản phim The Amazing Spider-Man.

Có thể thấy trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel, “dòng thời gian” tình yêu có chút xáo trộn bởi lúc này Peter Parker đã hẹn hò với MJ (trong vũ trụ này “MJ” là Michelle Jones-Watson) thì Gwen Stacy mới xuất hiện. Có lẽ sau sự kiện cả thế giới đã quên mất Peter Parker là ai trong Spider-Man: No Way Home, mọi thứ đã được “tái khởi động”.

Tuy nhiên, hiện tại tất cả vẫn đang dừng ở mức tin đồn. Marvel Studios chưa xác nhận chính thức sự tham gia của Emma Myers cũng như vai diễn của cô trong Spider-Man: Brand New Day.

Sadie Sink

Sadie Sink trong Stranger Things 4.

Sự tham gia của Sadie Sink trong Spider-Man: Brand New Day đã được Marvel xác nhận và khiến nhiều fan xôn xao, ngóng đợi. Theo nhiều thông tin, ngôi sao của Stranger Things tham gia Spider-Man 4 với một vai chính. Tuy nhiên, danh tính nhân vật của Sadie Sink vẫn còn đang được Marvel giữ bí mật.

Sadie Sink (trái) và tạo hình Jean Grey do Sophie Turner (phải) đảm nhận trong Dark Phoenix.

Trên MXH, có nhiều chủ đề bàn tán đoán xem Sadie Sink sẽ đóng nhân vật gì. Một số cho rằng Sadie Sink sẽ đóng vai Gwen Stacy. Tuy nhiên, phần lớn tin rằng Sadie Sink sẽ là Jean Grey - Dị nhân cấp Omega, một trong những Dị nhân mạnh nhất từ X-Men. Dự đoán này đến từ màu tóc đỏ của Sadie Sink, và cũng từ nhiều nguồn tin hé lộ rằng nhân vật mà cô đảm nhận có thể sở hữu siêu năng lực.

Khi được hỏi có phải cô đóng Jean Grey hay không, Sadie Sink đã trả lời: “Tôi không có gì để nói về điều này”. Sadie Sink nói rằng đây là lần đầu tiên cô nghe về thông tin này, nhưng cô biết Jean Grey và cảm thấy tuyệt vời khi được nghe về việc mình có thể đóng nhân vật này.

Nếu khả năng này xảy ra, Spider-Man: Brand New Day sẽ chỉ là màn “ra mắt” của Sadie Sink, cô sẽ có một “sân khấu” lớn hơn khi MCU chính thức phát triển các phần phim X-Men. Đây là một tương lai rất gần, xét đến sự hiện diện ngày càng tăng của X-Men trong MCU.

Spider-Man do Tobey Maguire (trái) và Mary Jane do Kirsten Dunst (phải) đóng trong Spider-Man của Sony.

Nếu không phải là Jean Grey, các đồn đoán đưa ra một số cái tên nhân vật khác mà Sadie Sink có thể đảm nhận. Vẫn dựa vào màu tóc đỏ nổi bật, các nhân vật đó có thể là Mayday Parker - con gái của Spider-Man đến từ một vũ trụ khác, thậm chí cũng có thể là Mary Jane.

Florence Pugh

Florence Pugh trong Thunderbolts*.

Sự xuất hiện của Florence Pugh trong Spider-Man: Brand New Day đã được Marvel xác nhận. Không có gì phải tò mò về danh tính nhân vật mà ngôi sao của Midsommar đảm nhận, bởi đây không phải là lần đầu Florence Pugh xuất hiện trong MCU.

Các fan Marvel đã quen thuộc với Florence Pugh trong vai Yelena Belova. Lần đầu tiên nhân vật này xuất hiện là trong Black Widow (2021). Cô là em gái của Black Widow Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), cũng được gọi là Black Widow - bởi giống như chị gái, cô được đào tạo trở thành sát thủ bởi Phòng Đỏ.

New Avengers tập hợp các thành viên bất hảo, trong đó có Yelena.

Florence Pugh tiếp tục hóa thân Yelena với vai cameo trong series Hawkeye, và mới đây nhất là nhân vật gần như là trung tâm của Thunderbolts*. Theo sự kiện mới nhất từ Thunderbolts*, Yelena hiện đang là thành viên của một nhóm tự xưng là New Avengers.

Chưa rõ vai trò của Yelena trong Spider-Man: Brand New Day là gì, nhưng nhiều fan cho rằng đây là màn “dọn đường” cho những gì sẽ xảy ra trong bom tấn Avengers: Doomsday sắp tới.

Zendaya

Spider-Man do Tom Holland (trái) đảm nhận và Zendaya (phải) hóa thân MJ.

Dĩ nhiên, chắc chắn, không có gì phải thắc mắc, Zendaya sẽ trở lại Spider-Man: Brand New Day với vai MJ/Michelle Jones-Watson. Cô là bạn gái của Spider-Man, nhưng sau Spider-Man: No Way Home, do bị ảnh hưởng bởi câu thần chú của Doctor Strange, cô đã quên mất Peter Parker là ai như phần còn lại của thế giới.

Cuối Spider-Man: No Way Home, Peter Parker đã đến nơi MJ làm thêm, có lẽ cậu định làm quen lại với cô từ đầu. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo mờ trên trán MJ - cô bị thương trong một trận chiến của Spider-Man với kẻ ác - Peter Parker nghĩ về việc cô sẽ gặp nguy hiểm thế nào nếu có bạn trai là một siêu anh hùng, nên cậu đã để cả hai tiếp tục là hai người lạ.

Bên cạnh đối đầu kẻ thù mới, Spider-Man: Brand New Day còn là câu chuyện “yêu lại từ đầu” của Peter Parker và MJ. Nhưng bằng cách nào, như thế nào? Một số đồn đoán cho rằng trong Spider-Man 4, ở đầu phim MJ sẽ hẹn hò một người mới khi không còn nhớ gì về Peter Parker. Điều đó khiến cho trái tim của chàng siêu anh hùng trẻ tuổi tan nát và quyết định sửa lại mọi thứ.

Spider-Man: Brand New Day dự kiến ra rạp vào ngày 31/7/2026.