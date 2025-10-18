My Hero Academia mùa 8 nhận điểm cao kỷ lục, một nhân vật quan trọng tái sinh

HHTO - Tập 2 của "My Hero Academia" mùa 8 nhận về số điểm cao chót vót, gây chú ý khi một nhân vật chủ chốt hồi sinh từ cõi chết.

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trở lại trong cuộc hành trình cuối cùng, My Hero Academia (Học Viện Siêu Anh Hùng) mùa 8 đang được khán giả đón nhận vô cùng tích cực. Sau 2 tập đầu tiên, mùa phim mới nhất đang nhận được đánh giá và số điểm cao, thậm chí thuộc hàng kỷ lục bởi người xem toàn cầu.

Cụ thể trên trang đánh giá nổi tiếng IMDb, tập 2 của My Hero Academia mùa 8 đã nhận về điểm số 9,7/10, với gần 3000 khán giả tham gia chấm điểm. Con số này giúp mùa 8 của My Hero Academia leo thẳng lên đứng đầu về điểm trong cả loạt phim, với riêng tập 2 lọt vào Top 5 tập phim có điểm số cao nhất (chỉ kém hạng 1 0,1 điểm). Đây cũng là lần đầu tiên một tập phim ở giai đoạn đầu của My Hero Academia đạt số điểm khủng thế này, khi thông thường nó chỉ xuất hiện ở các tập cao trào, cận kết.

Tập 2 được chấm 9,7 điểm. Nguồn: IMDb

Tập 2 lọt Top 5 tập phim có điểm cao nhất. Nguồn: IMDb

Trên mạng xã hội, khán giả khen nức nở diễn biến tập 2 của My Hero Academia mùa 8, đồng thời cuốn hút bởi yếu tố kỹ xảo đến từ Bones Film. Trong tập 2 này, All Might và Stein áp sát All For One nhưng lại bị hắn "lật kèo". Stein bỏ mạng, còn All Might bị All For One khống chế sau những màn giao chiến nảy lửa.

All Might bị All For One hành hạ.

Ở gần Học viện, Deku đang giao chiến với Shigaraki thì All For One tiếp cận. Hắn muốn sử dụng All Might để đe dọa Deku, nhưng All Might đã có ý định tự sát để kéo theo All For One. Kế sách này của All Might bị All For One phát hiện và thất bại. Đứng trước tình thế khó khăn, vừa muốn cứu All Might nhưng cũng đang trong thế đối đầu Shigaraki, Deku tuyệt vọng, cầu xin ai đó hãy cứu lấy thầy mình.

Deku chật vật với Shigaraki.

Khi này, tình tiết bất ngờ nhất tập 2 xảy ra, đó là màn hồi sinh của Bakugo. Bakugo xuất hiện sau một vụ nổ lớn tại Học viện, hướng ánh mắt mình đến Deku đang tràn đầy hy vọng. Khép lại tập 2, cộng đồng người hâm mộ My Hero Academia đã vô cùng xôn xao với sự trở lại của Bakugo. Trước đó, anh đã bị Shigaraki đâm xuyên ngực, tưởng như đã bỏ mạng.

Bakugo tái sinh, trở thành chi tiết đắt giá nhất tập phim.

Trong tập 3 tới của My Hero Academia mùa 8, sự trở lại của Bakugo sẽ có lời giải thích xác đáng, liên quan đến sự hỗ trợ của một nhân vật đặc biệt trong tình thế khốn cùng. Có thêm sự đồng hành của Bakugo, phía Deku có thêm sự bổ trợ đáng kể, từ đó củng cố thêm hy vọng cứu được All Might trước khi quá muộn.