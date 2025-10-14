Phim Việt sôi động dịp cuối năm 2025: Sao nam "Tử Chiến Trên Không" gây chú ý

Mắt Nhắm Mắt Mở

Sau khi được khen ngợi hết lời trong Tử Chiến Trên Không, "anh Sửu" Bảo Định gây bất ngờ khi góp mặt trong dự án phim boylove mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Bộ phim lấy đề tài tâm lý kinh dị khiến khán giả tò mò khi khai thác những góc tối, khổ đau trong mối quan hệ của hai chàng trai trẻ.

Bảo Định và Bảo Khoa trong Mắt Nhắm Mắt Mở. Nguồn: Kao Entertainment

Trailer của phim hé lộ hình ảnh nam chính Nam (Bảo Kha) đến viếng đám tang của ai đó. Song, Nam nhận về sự xua đuổi, ghẻ lạnh của một số người, được thể hiện bởi Hồng Ánh và Kiến An. Sau đó, những ký ức của Nam về Minh (Bảo Định) lần lượt hiện lên, từ hạnh phúc dẫn đến khổ đau và khép lại là cự cãi.

Mắt Nhắm Mắt Mở mang đến cho người xem nhiều hơn chỉ là tình cảm, mà còn có yếu tố bi kịch, thậm chí giật gân ám ảnh.

Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc

Cùng với Nhắm Mắt Mắt Mở, Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc cũng là dự án boylove Việt đáng chú ý khác nằm trong lịch chiếu 11/11 ngoài rạp sắp tới. Theo chia sẻ từ ekip sản xuất, phim lấy bối cảnh xoay quanh hai nhân vật Uy và Nhật. Một người là thợ cắt tóc sống bình lặng, còn một người là chàng trai lãng tử, đào hoa nhưng vừa thất tình.

Poster phim Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc. Nguồn: Kao Entertainment

Hai chàng trai gặp nhau trong tiệm cắt tóc, và dần dần giữa họ nảy sinh những cảm xúc mà họ từng né tránh. Phim "chốt hạ" hai diễn viên trẻ là Ngô Xuân Hồ và Chu Anh Tuấn, mang đến dự án phim boylove với góc quay, màu sắc gợi nhớ nhiều đến phong cách phố thị của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ.

Phim boylove lấy bối cảnh tiệm cắt tóc mới lạ. Nguồn: Kao Entertainment

Hà Nội, Anh Yêu "Anh"

Ngoài phim chiếu rạp, màn ảnh nhỏ Việt cũng đón chào một dự án boylove tươi sáng, dễ thương và đang dần dần "gây sốt" trên mạng xã hội. Hà Nội, Anh Yêu "Anh" kể về hành trình hội ngộ của hai người hàng xóm cũ Phúc (Cao Khoa) và Công (Văn Thành). Phúc chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sống cùng bạn gái, nhưng bắt gặp cô có nhân tình. Sau đó, Phúc được em gái Công ngỏ lời sang ở chung với hai anh em một thời gian, nào ngờ kết nối Phúc và Công trở lại.

Phim Hà Nội, Anh Yêu "Anh". Nguồn: MOI Studio

Theo đuổi cốt truyện không quá mới mẻ nhưng Hà Nội, Anh Yêu "Anh" vẫn được khán giả lưu tâm nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, đặc biệt là những tương tác tự nhiên của Văn Thành và Cao Khoa. Những video của cả hai đang dần gây chú ý trên TikTok, khiến cư dân mạng không khỏi chờ đợi diễn biến phim qua từng tuần.