Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Phim Việt sôi động dịp cuối năm 2025: Sao nam "Tử Chiến Trên Không" gây chú ý

Thiện Dư

HHTO - Hàng loạt dự án boylove (BL) Việt Nam đổ bộ rạp chiếu lẫn màn ảnh nhỏ trong cuối năm 2025, đâu là tựa phim được khán giả bàn luận nhiều nhất?

Mắt Nhắm Mắt Mở

Sau khi được khen ngợi hết lời trong Tử Chiến Trên Không, "anh Sửu" Bảo Định gây bất ngờ khi góp mặt trong dự án phim boylove mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Bộ phim lấy đề tài tâm lý kinh dị khiến khán giả tò mò khi khai thác những góc tối, khổ đau trong mối quan hệ của hai chàng trai trẻ.

484450553-962493469384782-384412529022864523-n.jpg
482248222-962494519384677-4567047061849262042-n.jpg
Bảo Định và Bảo Khoa trong Mắt Nhắm Mắt Mở. Nguồn: Kao Entertainment

Trailer của phim hé lộ hình ảnh nam chính Nam (Bảo Kha) đến viếng đám tang của ai đó. Song, Nam nhận về sự xua đuổi, ghẻ lạnh của một số người, được thể hiện bởi Hồng Ánh và Kiến An. Sau đó, những ký ức của Nam về Minh (Bảo Định) lần lượt hiện lên, từ hạnh phúc dẫn đến khổ đau và khép lại là cự cãi.

Mắt Nhắm Mắt Mở mang đến cho người xem nhiều hơn chỉ là tình cảm, mà còn có yếu tố bi kịch, thậm chí giật gân ám ảnh.

Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc

Cùng với Nhắm Mắt Mắt Mở, Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc cũng là dự án boylove Việt đáng chú ý khác nằm trong lịch chiếu 11/11 ngoài rạp sắp tới. Theo chia sẻ từ ekip sản xuất, phim lấy bối cảnh xoay quanh hai nhân vật Uy và Nhật. Một người là thợ cắt tóc sống bình lặng, còn một người là chàng trai lãng tử, đào hoa nhưng vừa thất tình.

546268228-1093170686317059-7333674081736674418-n.jpg
Poster phim Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc. Nguồn: Kao Entertainment

Hai chàng trai gặp nhau trong tiệm cắt tóc, và dần dần giữa họ nảy sinh những cảm xúc mà họ từng né tránh. Phim "chốt hạ" hai diễn viên trẻ là Ngô Xuân Hồ và Chu Anh Tuấn, mang đến dự án phim boylove với góc quay, màu sắc gợi nhớ nhiều đến phong cách phố thị của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ.

559001759-1117279043906223-7895547467757509815-n.jpg
Phim boylove lấy bối cảnh tiệm cắt tóc mới lạ. Nguồn: Kao Entertainment

Hà Nội, Anh Yêu "Anh"

Ngoài phim chiếu rạp, màn ảnh nhỏ Việt cũng đón chào một dự án boylove tươi sáng, dễ thương và đang dần dần "gây sốt" trên mạng xã hội. Hà Nội, Anh Yêu "Anh" kể về hành trình hội ngộ của hai người hàng xóm cũ Phúc (Cao Khoa) và Công (Văn Thành). Phúc chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sống cùng bạn gái, nhưng bắt gặp cô có nhân tình. Sau đó, Phúc được em gái Công ngỏ lời sang ở chung với hai anh em một thời gian, nào ngờ kết nối Phúc và Công trở lại.

531833119-122148265148860777-3377963219639627651-n.jpg
Phim Hà Nội, Anh Yêu "Anh". Nguồn: MOI Studio

Theo đuổi cốt truyện không quá mới mẻ nhưng Hà Nội, Anh Yêu "Anh" vẫn được khán giả lưu tâm nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, đặc biệt là những tương tác tự nhiên của Văn Thành và Cao Khoa. Những video của cả hai đang dần gây chú ý trên TikTok, khiến cư dân mạng không khỏi chờ đợi diễn biến phim qua từng tuần.

550185413-122146121456860777-1658430388645344099-n.jpg
557947867-122148908204860777-5585446266300738859-n.jpg
Nhan sắc của cặp diễn viên chính được đánh giá cao. Nguồn: MOI Studio
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Mắt Nhắm Mắt Mở #Nửa Đêm Nổi Hứng Đi Cắt Tóc #phim boylove #phim boylove Việt #Bảo Định #Hà Nội Anh Yêu "Anh" #Bảo Kha

Xem thêm

Cùng chuyên mục