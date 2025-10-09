Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo

Thiện Dư

HHTO - Một cặp sao nam trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến khán giả tức cười vì không thể tái hợp trong Live Stage 2, và đây là cách đồng đội cũ bày tỏ sự luyến tiếc.

Sau vòng Live Stage 1, các Anh trai tiếp tục với màn chia đội thú vị, khó đoán trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Bốn đội trưởng mới bao gồm B Ray, Karik, buitruonglinh và Negav đã đi chiêu mộ các thành viên mới về đội mình, trong đó màn đối mặt của buitruonglinh và Sơn.K mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị.

554184962-1382002833596172-8094999192177521815-n.jpg
buitruonglinh và Sơn.K gây chú ý với màn thuyết phục về đội trong Live Stage 2.

Nếu trước đó, B Ray và Negav đều có quá trình tuyển chọn thành viên khá trơn tru, mượt mà thì buitruonglinh lại khác. Nam ca sĩ mong muốn cả nhóm Hermosa đều sẽ tái hợp một lần nữa, nhưng Sơn.K lại có ý nghĩ khác. Sau cùng, Sơn.K đã lựa chọn về với đội trưởng Karik thay vì "lò vi sóng" với buitruonglinh. Anh còn khẳng định rằng nếu buitruonglinh vào đầu tiên và là người duy nhất chọn mình, thì anh sẽ chủ động ra đảo hoang vì muốn làm việc với những người mới.

6282574523487948187.jpg
6282574523487948188.jpg
buitruonglinh cố gắng thuyết phục Sơn.K nhưng anh lại chọn về với Karik.

Màn tái hợp thất bại này trở thành đề tài dở khóc dở cười trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nhóm Hermosa thực chất đã làm việc tiếp với nhau 4/5 thành viên, ngoại trừ Sơn.K. Trên mạng xã hội, buitruonglinh và các Anh trai khác là CONGB, Mason Nguyễn và TEZ đều đồng loạt có động thái thú vị: Đổi ảnh đại diện thành khoảnh khắc buitruonglinh và Sơn.K ôm nhau thắm thiết trước khi "đường ai nấy đi".

558525246-1343850437114092-4262488231443017312-n.jpg
557824939-1343850390447430-6693633574111833669-n.jpg
558200434-1343850287114107-6456188231801807442-n.jpg
557732982-1343850163780786-5248907037215286113-n.jpg
Cả nhóm Hermosa (trừ Sơn.K) đăng ảnh đại diện khoảnh khắc "lò vi sóng" thất bại.
6282574523487948186.jpg
CONGB, Mason Nguyễn và TEZ tiếp tục về chung với buitruonglinh.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhóm Hermosa không thể tái hợp đông đủ ở vòng Live Stage 2 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Thế nhưng cũng có một số ý kiến tôn trọng quyết định của Sơn.K, khi nam ca sĩ muốn làm việc với nhiều anh em hơn là gắn bó với nhóm cũ.

1.jpg
Khán giả dở khóc dở cười với nhóm Hermosa.

Trong vòng Live Stage 2, nhóm của buitruonglinh bao gồm CONGB, Mason Nguyễn, TEZ, Vương Bình, Nhâm Phương Nam, Otis và Lohan. Điều thú vị là ngoài nhóm Hermosa, thì nhóm Chạm cũng đã gom lại được 3/5 thành viên cũ là Otis, Nhâm Phương Nam và Vương Bình.

Sau vòng đấu giá, nhóm của buitruonglinh giành được 2 bản demo là Crazy Đến Đâu Hay Đến Đó. Với lực lượng toàn những gương mặt mới, khán giả kỳ vọng nhóm sẽ có những màn trình diễn đặc sắc, sáng tạo và được nghe lại cao.

z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #buitruonglinh #Sơn.K #CONGB #Mason Nguyễn #Hermosa #TEZ

