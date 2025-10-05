Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn sao "Tử Chiến Trên Không" khoe bộ ảnh chất lừ mừng doanh thu chạm mốc 200 tỷ

Thiện Dư

HHTO - Trước cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng, dàn sao Tử Chiến Trên Không đã tung ra bộ ảnh cực "chất" và sáng tạo, ai cũng tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp.

Vào chiều 4/10, Tử Chiến Trên Không chính thức đạt mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Phim đạt được thành tích này sau hơn 2 tuần chiếu tại rạp trên toàn quốc. Xét riêng năm 2025, tác phẩm của đạo diễn Hàm Trần là dự án thứ 7 vượt qua mốc doanh thu này (sau Mưa Đỏ, Bộ Tứ Báo Thủ, Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, Nhà Gia Tiên, Lật Mặt 8: Vòng Tay NắngNụ Hôn Bạc Tỷ).

doanhthu.jpg
Tử Chiến Trên Không vượt mốc 200 tỷ đồng. Nguồn: Box Office Vietnam

Trùng hợp thay, vào sáng cùng ngày, đoàn phim Tử Chiến Trên Không đã tung ra bộ ảnh cực chất, trong đó đạo diễn Hàm Trần và các diễn viên tham gia phim tái hiện quang cảnh hàng không theo phong cách thời trang cuốn hút.

558975624-25203321175959451-8809543233022541949-n.jpg

Trong số dàn diễn viên Tử Chiến Trên Không, Trâm Anh và Xuân Phúc vốn có kinh nghiệm làm mẫu từ trước. Hai học trò cũ của Minh Hằng bước ra từ chương trình The Face Vietnam không khó để cho thấy những dáng "chuẩn chỉnh", hút mắt người xem. Cặp vợ chồng "phản diện" trong phim - Lợi Trần và Xuân Văn còn có riêng một concept, gợi nhớ về khâu soi chiếu hành lý để khắc họa câu chuyện nhân vật trên phim.

557632161-25203321782626057-5301583817323323256-n.jpg
Trâm Anh.
558764815-25203322275959341-7178243600351173767-n.jpg
Xuân Phúc.
557741486-25203323362625899-1204327976559246492-n.jpg
559362398-25203321499292752-7249921719415556930-n.jpg
Cặp đôi Xuân Văn - Lợi Trần.

Bên cạnh đó, những cái tên như Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Ray Nguyễn và Ma Ran Đô cũng làm tốt, tận dụng triệt để những đạo cụ tưởng chừng như chỉ thấy trên máy bay hay ngoài sân bay.

558968755-25203321739292728-8613719749241627743-n.jpg
Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng.
557267417-25203320552626180-638232482799679733-n.jpg
Ray Nguyễn.
535688553-25203322379292664-6314489139081162768-n.jpg
Võ Điền Gia Huy.
557631625-25203321292626106-3170047931913336914-n.jpg
Ma Ran Đô cùng Trâm Anh.

Đặc biệt, người "anh cả" Thái Hòa có những cách tạo dáng vô cùng độc lạ, nhưng đúng chất thương hiệu của nam diễn viên trên màn ảnh. Anh cũng có những bức ảnh đôi với đạo diễn Hàm Trần hay Bảo Định - con trai của anh trong phim.

556460600-25203323392625896-6605761480887312420-n-1.jpg
556856688-25203323565959212-1076086482754606979-n.jpg
558094879-25203321575959411-1580234516459217805-n.jpg
Thái Hòa chụp cùng Hàm Trần và Bảo Định.

Là sao nam mới và có ít kinh nghiệm nhất trong dàn diễn viên Tử Chiến Trên Không, Bảo Định lại gây ấn tượng với vai Sửu, thậm chí được đánh giá cao không kém cạnh Thái Hòa. Trong bộ ảnh, anh chàng cũng nhận về nhiều lời khen nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh, ngoại hình cuốn hút khác xa với sự nhút nhát của Sửu trên màn ảnh.

Trong thời gian tới, Bảo Định sẽ trở lại trong bộ phim boylove Mắt Nhắm Mắt Mở, hứa hẹn mang đến thêm một vai diễn mới lạ, độc đáo.

556722993-25203320062626229-5790223694418243157-n.jpg
557196077-25203321029292799-8976204471641872840-n.jpg
558080733-25203322055959363-7676449127456949191-n.jpg
Bảo Định gây ấn tượng với ngoại hình khác xa phim.

Tử Chiến Trên Không góp phần giúp cho thành tích doanh thu điện ảnh Việt năm 2025 thêm phần ấn tượng. Đây là dự án thứ 12 trong năm nay gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ", là con số chưa từng có từ trước đến nay. Hiện tại, nhiều khán giả trông chờ Tử Chiến Trên Không có thể chinh phục những nấc thang cao hơn.

437128a6-55b1-4e76-9246-b2bc00d6335f.jpg
Thiện Dư
#Tử Chiến Trên Không #Thái Hòa #Kaity Nguyễn #Bảo Định #Trâm Anh #Trần Ngọc Vàng #Thanh Sơn #Xuân Phúc #Võ Điền Gia Huy #Ray Nguyễn #Ma Ran Đô #Lợi Trần

