Sao nam bí ẩn của Tử Chiến Trên Không: Ngoài đời "tẻn tẻn" khác xa trong phim

HHTO - Bảo Định, nam diễn viên đóng vai Sửu trong phim Tử Chiến Trên Không có lý lịch bí ẩn ngoài đời thật, song tính cách lại "lầy lội" chả thua gì các bạn diễn.

So với những bạn diễn như Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn hay Võ Điền Gia Huy, Bảo Định vẫn còn là cái tên không quá quen thuộc với khán giả trong Tử Chiến Trên Không. Trong phim, chàng sao nam đóng vai Sửu - con trai của Long (Thái Hòa đóng) và là thành viên băng không tặc. Với diễn xuất nhập tâm và độc đáo, Sửu nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả, và cái tên Bảo Định cũng bắt đầu được quan tâm.

Sửu trong Tử Chiến Trên Không.

Trong Tử Chiến Trên Không, Sửu là nhân vật khác biệt, có phần nhút nhát và rụt rè dù giữ vai trò phản diện. Anh liên tục bị bố Long nhắc nhở phải tập trung, không được làm hỏng kế hoạch. Thế nhưng khi dấn thân, Sửu hóa thành con người khác - điên loạn, bất cần và dai dẳng. Những cảnh Sửu khống chế tiếp viên Trinh (Kaity Nguyễn đóng) từ sau lưng khiến người xem rợn người.

Diễn xuất của Bảo Định được khen ngợi.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ sự ấn tượng của mình với Sửu và diễn xuất của Bảo Định. Đặc biệt, yếu tố "con người" trong Sửu càng được thể hiện rõ ràng ở cuối phim, khi anh đứng trước cửa tử và bày tỏ cảm xúc nuối tiếc về những gì mình đã gây ra. Sau đó, thông tin của Bảo Định được tìm kiếm nhưng không dễ dàng, vì anh không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng.

Trong họp báo Tử Chiến Trên Không, Bảo Định chia sẻ rằng anh từng tham gia casting cùng Thái Hòa, và khi ấy anh vô cùng hồi hộp. Thậm chí khi đóng phim chung, Bảo Định cũng không dám bắt chuyện với đàn anh, nhưng ngược lại đàn anh rất chủ động nói chuyện, quan tâm đàn em.

Hậu trường Bảo Định diễn cùng Thái Hòa trong Tử Chiến Trên Không. Nguồn: @baodinh1801

Bảo Định ngoài đời.

Trước Tử Chiến Trên Không, Bảo Định tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghiệp TP.HCM năm 2016. Sau khi ra trường, nam diễn viên làm nhiều công việc để duy trì cuộc sống như bartender, nhân sự, nhân viên ngân hàng... Sau đó, anh chuyển sang con đường diễn viên, tham gia các dự án phim nghệ thuật.

Bảo Định trong phim Mắt Nhắm Mắt Mở.

Bảo Định nhận giải Tân binh xuất sắc tại Asian Film Awards.

Tuy có tính cách "hướng nội" nhưng dần dần, Bảo Định cũng bị các bạn diễn Tử Chiến Trên Không cuốn theo, trở nên "tẽn tẽn" hơn trước rất nhiều. Anh chàng siêng năng quay video hài hước, "đu trend" thú vị cùng mọi người, thậm chí không ngại làm trò "bẹo hình bẹo dạng". Có thể thấy, Bảo Định đang có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, tận hưởng những thành công mà vai Sửu và Tử Chiến Trên Không mang lại.

Bảo Định quay video "Cách Yêu Đúng Điệu" cùng Kaity Nguyễn. Nguồn: @kaityofficial

Bảo Định chăm chỉ làm video hài hước cùng các bạn diễn.