Dàn mỹ nam Tử Chiến Trên Không "khác xa phim": Đã đẹp trai xin hãy bình thường

Thiện Dư

HHTO - Trên phim thì "var nhau" từng chút, còn ngoài đời dàn mỹ nam Tử Chiến Trên Không lại là những "cá thể" lầy lội, vui đùa với nhau hết cỡ.

Nếu bất kỳ khán giả nào vẫn còn ám ảnh và nghẹt thở với từng phút giây trong Tử Chiến Trên Không, xin được mời đoàn mình di chuyển sang những video hậu trường của dàn mỹ nam trong phim.

Khác xa với những màn săn đuổi, đối đầu bùng nổ trên chuyến bay định mệnh, các sao nam của Tử Chiến Trên Không ngoài đời lại vô cùng "lầy lội", sơ hở là cùng nhau "đu trend", làm tiểu phẩm, gây náo loạn và "ồn" ở bất kỳ đâu họ đến.

55059251412005815754270801507908.jpg

Gần đây, những video hậu trường của Tử Chiến Trên Không "chiếm sóng" mạng xã hội, gây sốt vì vừa hài hước vừa đáng yêu. Dàn mỹ nam trong phim không bỏ qua bất kỳ trào lưu nào đang rầm rộ hiện tại, thậm chí có thể là đua nhau để "làm content" hơn thua, xem ai lầy lội hơn ai.

Dàn mỹ nam Tử Chiến Trên Không cùng nhau quay video hài hước. Nguồn: TikTok của Ma Ran Đô
6246657408499829618.jpg
Dàn mỹ nam Tử Chiến Trên Không toàn những cái tên siêu lầy lội.

Thậm chí, những cái tên mà khán giả tưởng rằng sẽ là "thanh niên nghiêm túc" như Lợi Trần, Thanh Sơn, Ray Nguyễn, Xuân Phúc... lại trở thành những người nhiệt tình nhất. Thậm chí, "tường thành lý trí" cuối cùng là Bảo Định - vào vai con trai của Long (Thái Hòa thể hiện) trong phim giờ đây cũng tích cực quay video, thậm chí còn đặt ra chỉ tiêu 10 video mỗi ngày khiến ai nấy cười ngất.

Dàn diễn viên Tử Chiến Trên Không đu theo trào lưu "kéo cả lò". Nguồn: TikTok của Kaity Nguyễn
Dàn Tử Chiến Trên Không cùng quay tiểu phẩm. Nguồn: TikTok của Võ Điền Gia Huy
Cứ có thời gian rảnh là các anh lại quay video hài hước. Nguồn: TikTok của Trần Ngọc Vàng
6246657408499829615.jpg
1.jpg
6246657408499829610.jpg
2.jpg
Dàn diễn viên Tử Chiến Trên Không ra video liên tục.

Đặc biệt, chàng mỹ nam Ma Ran Đô luôn khiến khán giả thích thú khi có mặt trong mọi trò vui, cho dù có "bẹo hình bẹo dạng" đến đâu. Nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên rằng "đã đẹp trai xin hãy bình thường", nhưng cả đoàn phim Tử Chiến Trên Không (thậm chí cả đạo diễn Hàm Trần hay nam chính Thái Hòa) đều là những con người yêu niềm vui.

Ma Ran Đô và Xuân Phúc quay video theo trào lưu mochi Nhật Bản. Nguồn: TikTok của Xuân Phúc
6246657408499829619.jpg
6246657408499829620.jpg
6246657408499829617.jpg
6246657408499829614.jpg
6246657408499829613.jpg
Không "đu trend" đời không nể là dàn diễn viên Tử Chiến Trên Không

Hiện tại Tử Chiến Trên Không đã vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu và đang là phim đgâg hạng 1 phòng vé Việt (tính theo ngày). Bộ phim lấy cảm hứng từ những vụ không tặc từng xảy ra thật ngoài đời tại Việt Nam, đơn cử là vụ năm 1978 tại sân bay Đà Nẵng. Bên cạnh yếu tố có thật, phim còn thu hút bởi những tình tiết gây cấn, giật gân, nghẹt thở trong không gian hẹp của máy bay, cùng với các pha diễn xuất đến rùng mình của dàn diễn viên tên tuổi.

Thiện Dư
#Tử Chiến Trên Không #Thanh Sơn #Trần Ngọc Vàng #Xuân Phúc #Bảo Định #Ray Nguyễn #Võ Điền Gia Huy #Ma Ran Đô #Hiếu Nguyễn #Lợi Trần

