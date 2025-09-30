Sao nam "Say Hi" được vợ chăm lo từng chút, bị các Anh trai khác chọc ghẹo

HHTO - Đây là sao nam đáng yêu lại còn "bám vợ", đang được chú ý vì khả năng trình diễn và sáng tác nhạc cừ khôi trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, RIO là một trong những cái tên được kỳ vọng bùng nổ. Không chỉ ghi điểm với tài năng trình diễn, sáng tác mà RIO còn được quan tâm bởi cuộc hôn nhân cùng Em xinh 52Hz.

Thông qua vòng Live Stage 1 vừa qua, khán giả đã biết được mối quan hệ ấm áp của vợ chồng 52Hz - RIO, khi nàng luôn có mặt để hỗ trợ, chăm sóc cho chàng, ngay cả khi đang trong quá trình làm nhạc. Trước đó trong Em Xinh "Say Hi", RIO cũng dành thời gian làm "hậu phương" cho 52Hz, thậm chí hỗ trợ vợ trong các bài hát thi đấu.

RIO được 52Hz chăm sóc trong quá trình thi Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

RIO và những chi tiết "simp vợ" ngay trong phòng thu.

Nhiều khán giả thích thú khi RIO không giấu được nét "simp vợ", mỗi lần bên cạnh 52Hz là như có một nhân cách khác so với khi tập luyện cùng các anh em. Đến mức, RIO thường xuyên bị các Anh trai khác chọc ghẹo, từ mạng xã hội đến ngay cả hậu trường tập luyện, nhưng anh chàng vẫn rất thích.

Khoảnh khắc RIO nhảy So Good trước mặt 52Hz khiến ai nấy tức cười. Nguồn: 52Hz

Anh trai Cody Nam Võ không ít lần chọc ghẹo cặp đôi.

Anh trai Buitruonglinh còn có nhiều miếng hài "tay ba" hài hước với vợ chồng 52Hz - RIO.

Trước đó trên sân khấu concert Em Xinh "Say Hi", RIO và 52Hz còn có khoảnh khắc dễ thương khi nhà trai mang hoa lên tặng cho nhà gái. Đã vậy, cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khiến cả khán giả và Trấn Thành vừa thích thú vừa dở khóc dở cười. Điều này là minh chứng cho tình cảm ngọt ngào mà RIO dành cho vợ và ngược lại. Những chi tiết này càng thêm phần quan trọng vì kể từ khi kết hôn, cả hai còn chưa có nhiều thời gian ở chung hay đi tuần trăng mật. Khi vừa về chung một nhà, 52Hz lập tức tham gia Em Xinh "Say Hi", và ngay khi cô hoàn thành chặng đường của mình thì đến phim ông xã góp mặt trong "Anh Trai Say Hi" mùa 2.

RIO (tên thật là Đỗ Việt Tiến) sinh năm 1999 tại Hà Nội, sau đó chuyển đến TP.HCM để theo đuổi âm nhạc. Tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, RIO từng mơ về một tương lai quốc tế hóa âm nhạc Việt. Năm 2017, RIO chính thức ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng P336 gồm 10 thành viên (4 nam, 6 nữ). Nhóm nhanh chóng tạo dấu ấn với các ca khúc như Khám Phá Những Chân Trời, Tạm Biệt Bạn Tôi,... thậm chí đoạt giải Mai Vàng năm 2018.

Tuy nhiên sau đó, RIO quyết định lựa chọn con đường solo, tự tay sáng tác, thu âm và sản xuất nhạc, với các ca khúc như Em, NOIVOIANH, Trăng... đều trở nên rầm rộ trên TikTok, cho thấy tiềm năng của anh chàng. Thậm chí khi kết hôn với 52Hz, ca khúc anh viết riêng cho cả hai Vạn Vật Như Muốn Ta Bên Nhau cũng gây sốt, hiện tại đang là ca khúc có thành tích khủng nhất của anh chàng.

Về chuyện tình cảm, RIO quen biết 52Hz từ năm 2019 qua anh trai của cô. Lần gặp đầu tiên gặp 52Hz, RIO đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài cá tính và tài năng âm nhạc tiềm ẩn của cô. Dù ban đầu 52Hz "ghét" RIO vì anh nói nhiều và quậy, nhưng sự kiên trì của anh (như việc sang nhà chỉ để đổ rác nhằm gây chú ý) đã chinh phục trái tim cô. Sau 6 năm bên nhau, RIO cầu hôn 52Hz vào tháng 4/2025 trong một buổi lễ "cồng kềnh" hài hước, và nhanh chóng tổ chức đám cưới tối giản tại Hà Nội với hơn 100 khách mời là bạn bè, gia đình. Sau đó, cả hai tiếp tục lễ cưới ở Hải Phòng, quê nhà của 52Hz.