"Say Hi" mùa 2: Jaysonlei thử lòng các Anh trai, Robber - Phúc Du đáng yêu bất ngờ

HHTO - Tại hậu trường, các Anh Trai "Say Hi" mùa 2 có những khoảnh khắc dễ thương, đặc biệt khi có cậu em "áp út" Jaysonlei bày trò tinh nghịch, thử lòng các anh.

Không chỉ tạo nên nhiều khoảnh khắc "ồn" gây sốt trong tập 1, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 còn thu hút bởi nhiều khoảnh khắc hậu trường thú vị. Gần đây, một trong những "bé út" của chương trình - Jaysonlei rất năng suất trong việc... chọc ghẹo các anh lớn, thậm chí thử lòng các anh bằng một thử thách dễ thương.

Jaysonlei làm thử thách "thử lòng" cùng các Anh trai. Nguồn: @jayson.lei

Trong một video do chính Jaysonlei đăng tải, anh chàng đã thực hiện thử thách "ôm em" với các Anh trai khác. Đặc biệt, mỗi Anh trai đều có phản ứng khác nhau, gây bất ngờ với khán giả. Những người đã thật sự ôm Jaysonlei vô cùng nồng thắm gồm có Hải Nam, Otis và Phúc Du. Trong đó, Phúc Du gây bất ngờ khi lập tức đến và cho cậu em cái ôm thật chặt, khác với hình ảnh một rapper "ngầu" thường thấy.

Hải Nam lập tức ôm cậu em Jaysonlei.

Otis lập tức ôm Jaysonlei đến mức rơi cục sạc, còn nghe cậu em "kể lể".

Phúc Du gây bất ngờ với khoảnh khắc dễ thương cùng Jaysonlei, khác với hình ảnh "cool ngầu" thường thấy.

Trong khi đó, Mason Nguyễn lại khiến cậu em Jaysonlei "thấp thỏm" vì ban đầu chỉ bắt tay mà thôi. Thế nhưng sau đó nhờ kiên trì thử lại lần nữa, Jaysonlei đã có được cái ôm từ Mason Nguyễn.

Còn lại, các Anh trai khác mà Jaysonlei thử thách lại có phản ứng "hơn cả wow". Gill thì bắt chước lại động tác dang tay của cậu em, Phạm Đình Thái Ngân thì nựng cằm, Negav thì tranh thủ đút đồ ăn, còn Hustlang Robber thì vừa ngồi vừa ôm, còn để mặc cậu em tinh nghịch phá phách.

Các Anh trai "từ chối phũ phàng" Jaysonlei, nhưng cũng có phản ứng gây sốt.

Có thể thấy, tình bạn giữa các Anh trai trong mùa 2 đang dần được thắt chặt, nhất là khi dàn "út" của chương trình thường xuyên bày trò với các anh lớn. Trong tập 2, Jaysonlei sẽ có sân khấu So Good cùng với Hải Nam, RIO, Cody Nam Võ và Lohan. Đều là những cái tên mới, màn trình diễn này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ khó đoán dành cho người xem.