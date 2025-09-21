Hai thái cực “Anh Trai”: Bùi Trường Linh - CONGB gây ấn tượng, B Ray - GILL tấu hài

HHTO - Tập 1 Anh Trai “Say Hi” mùa 2 vừa lên sóng đã khiến khán giả ấn tượng với những màn chào sân độc đáo: Bùi Trường Linh khiến fan “suy ngang”, CONGB nhảy cuốn, Karik trổ tài hát tuồng, GILL hóa “nhà ảo thuật”,...

Chỉ sau 5 tiếng công chiếu, tập 1 Anh Trai “Say Hi” 2025 đã nhận về hơn 32K lượt thích và gần 1 triệu lượt theo dõi, nhanh chóng phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. 30 Anh Trai với 30 màu sắc, cá tính riêng chính thức ra mắt khán giả với những màn chào sân ấn tượng: từ khoe tài đến tấu hài với ê hề mảng miếng.

Ở chặng thử thách mở màn có tên “ca sĩ bất đắc dĩ”, các Anh Trai được dịp “hát karaoke” với thể loại khác hoàn toàn so với bài hát gốc. Nếu Karik, Cody Nam Võ trổ tài hát tuồng, bolero khiến netizen “quên bản gốc” thì “ông hoàng ballad” Bùi Trường Linh gây sốt mạng xã hội khi biểu diễn ca khúc Đầu Đội Sừng phiên bản ballad đầy cảm xúc.

Bùi Trường Linh khiến fan "suy ngang" với phiên bản ballad của ca khúc Đầu Đội Sừng.

Từ bản hit với hơn 39 triệu view, "anh trai" Karik biến Hào Quang thành một bản karaoke dân dã khiến người xem "cười ra nước mắt".

Các “gương mặt mới” như CONGB, Jaysonlei, Đỗ Nam Sơn mang đến những màn chào sân ấn tượng với bộ kỹ năng hát, nhảy, chơi đàn. “Em út” Đỗ Nam Sơn khiến người hâm mộ “tan chảy” với giọng hát ngọt lịm khi thể hiện một đoạn của ca khúc Mất Kết Nối bằng tiếng Hàn. Jaysonlei giới thiệu bản thân bằng tiết mục đàn và hát bài hát tự sáng tác. “Anh trai” CONGB khiến khán giả thích thú với khả năng nhảy đầy cuốn hút.

Đỗ Nam Sơn đốn tim khán giả với bản Mất Kết Nối lời Hàn do mình tự viết.

CONGB chào sân với phần nhảy cuốn hút, tuyên bố đến Anh Trai "Say Hi" là để "dance battle".

Ở một chiều không gian khác, thay vì thể hiện tài năng, các Anh Trai B Ray, GILL, Otis lựa chọn mở màn đầy hài hước với đủ chiêu trò từ “hối lộ” đến ảo thuật, huấn luyện vẹt. B Ray “đi cửa sau” với tô súp cua “xịn” dành tặng MC Trấn Thành. GILL khiến netizen cười nghiêng ngả khi bị các Anh Trai khác “bắt bài” sau màn ảo thuật hoa hồng. “Anh Trai” Otis gợi nhớ đến mảng miếng “tặng em con chim” của Song Luân với màn huấn luyện vẹt khiến chính chủ quê muốn “chui xuống đất”.

Rút kinh nghiệm từ tô súp của "em xinh" Miu Lê, B Ray dí dỏm tặng súp "xịn" cho MC Trấn Thành với hy vọng giật giải Quán Quân.

GILL mang đến màn ảo thuật hoa hồng lửa, quyết về "bắt đền" thầy giáo vì bị các Anh Trai khác "bắt bài".