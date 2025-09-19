2 Ngày 1 Đêm tập 81: RHYDER hội ngộ Cris Phan, HIEUTHUHAI sẽ bị "loại"?

HHTO - Trong đoạn nhá hàng tập đầu tiên của mùa 4 2 Ngày 1 Đêm, Ngô Kiến Huy khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ HIEUTHUHAI bị "loại" và Dương Domic sẽ thế chỗ của nam rapper.

Sẽ có nhân vật thay thế HIEUTHUHAI?

Chủ đề của mùa 4 2 Ngày 1 Đêm là Hành Trình Kết Nối - khai thác kết nối đa chiều, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, qua miệng của các thành viên, thông điệp trở nên “lạ lắm”. Theo Ngô Kiến Huy, chủ đề Hành Trình Kết Nối xuất phát từ “thuyết âm mưu”: “Loại HIEUTHUHAI để thế Dương Domic?”. Lúc này, Cris Phan cũng "dựng chuyện" thêm, chuyện này rất có thể xảy ra vì Dương Domic có bài hát Mất Kết Nối. Do đó, khi nam ca sĩ gia nhập sẽ phù hợp và "dễ kết nối" hơn.

"Anh cả" Trường Giang bất ngờ về sự thay đổi của chương trình. Khác với các mùa trước chỉ đến studio để chụp hình, mở màn mùa 4 lại ghi hình với phông nền hoành tráng, chào đầu xôm tụ, concept độc - lạ. Thế nhưng, qua góc nhìn của Ngô Kiến Huy và “Diễm” Dương Lâm, điều này lại thành “Chắc kinh phí mùa này chỉ có nhiêu đây thôi”.

Cặp "vua trò chơi" Ngô Kiến Huy - Cris Phan "dựng chuyện như thật" ở phần mở màn mùa 4 2 Ngày 1 Đêm. Nguồn ảnh: BTC.

RHYDER hội ngộ Cris Phan

Ngay khi ê-kíp vừa mang đạo cụ gạch ra, Lê Dương Bảo Lâm ngay lập tức nhảy số đến lời bài hát Trình. “Xây bao nhiêu căn nhà, năm bao nhiêu show, không đếm được không đếm được,...”. Hai chị em “Tấm - Cám” khẳng định, HIEUTHUHAI mua nhà hay xây nhà là từ những viên gạch này khiến em út chỉ biết cười “bất lực”.

Sau 3 mùa, dàn người chơi vẫn giữ được độ ăn ý và "còn thở là còn-ten". Nguồn ảnh: BTC.

Hai khách mời “khai trương” chặng đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 là Lâm Hùng và RHYDER. Sau khi chào hỏi một lượt các thành vien, hai anh em Cris Phan - RHYDER đã lập tức tay bắt mặt mừng. Cris Phan cũng không quên gọi RHYDER là “Gia Cát Lượng” (biệt danh của nam ca sĩ trong Đấu Trường Gia Tốc).

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn bị Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm dụ dỗ “nấu xói” dàn cast. Khi thấy RHYDER ngập ngừng, “Diễm” liền mồi thêm thoại và chỉ đích danh cụ thể: “Tôi không thích anh Trường Giang”. Điều này khiến RHYDER càng ấp úng và cần tới sự "cứu cánh" từ Cris Phan.