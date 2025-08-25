Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Cú mèo" Gien-nỳ cùng fan ôn lại kỉ niệm trước khi bắt đầu 2 Ngày 1 Đêm mùa 4

Uyên Phương

HHTO - Trong tập đầu tiên của series "Gien-nỳ Ly Kỳ Truyện", khán giả được dịp hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ dàn cast 2 Ngày 1 Đêm và nhìn lại hành trình đã qua dưới sự dẫn dắt của “thành viên thứ 7”.

Gien-nỳ Ly Kỳ Truyện là một series gồm 4 tập, kể về những chặng đường mà dàn cast đã đi qua dưới góc nhìn và lời bình của “cú mèo” Gien-nỳ. Trong chương trình, Gien-nỳ xuất hiện như một người dẫn chương trình, vừa kể chuyện, vừa lý giải lý do đằng sau những tình huống "dở khóc dở cười" của các thành viên. Đồng thời, series đóng vai trò như một cầu nối, giúp khán giả ôn lại kỷ niệm và sẵn sàng bước vào một hành trình 2 Ngày 1 Đêm mới với nhiều sự thay đổi về nội dung.

2.png
Xuất hiện từ mùa 2 của 2 Ngày 1 Đêm, Gien-nỳ là “cú mèo” đen được người chơi mang theo bên mình như một hình phạt sau khi thua thử thách.
1.png

Trong tập đầu tiên của series Gien-nỳ Ly Kì Truyện, Gien-nỳ dí dỏm kể rằng mình được kết tinh từ hai dòng gen đặc biệt, với ba là Cú Tinh Tường và mẹ là Jennifer - một cô mèo nổi tiếng với năng lượng xui xẻo. Chính vì thế, Gien-nỳ không chỉ thông minh, tinh nghịch mà còn thừa hưởng “quyền năng xui xẻo” hiếm có từ mẹ của mình.

Thế nhưng, khác với người mẹ Jennifer của mình, Gien-nỳ có một khả năng đáng gờm là lan tỏa năng lượng xui xẻo. Hễ đi đến đâu, Gien-nỳ cũng kéo theo dàn cast và khách mời rơi vào những tình huống oái ăm, biến mọi cuộc chơi thành chuỗi sự kiện “đen đủ đường”.

3.png

Theo lời kể của Gien-nỳ, khán giả đã có dịp hồi tưởng về lần đầu Jennifer được gặp gỡ sáu thành viên trong giao diện vest lịch lãm, ngại ngùng làm quen với nhau. Tuy nhiên, sau khi được mẹ Jennifer trao lại công việc, lần đầu tiên của Gien-nỳ lại mang đến bầu không khí hoàn toàn khác khi sáu thành viên xuất hiện hài hước, loạt tiểu phẩm với màn rap battle “tấu hài cực mạnh”.

Đặc biệt, ở tập 1, Gien-nỳ lần nữa khẳng định "quyền năng xui xẻo" của mình khi tái hiện khoảnh khắc vừa chào sân đã chứng kiến "sự cố" rớt răng sứ của Lê Dương Bảo Lâm.

6.png

Trong khoảnh khắc hiếm hoi được hoá thân thành con người, Gien-nỳ khiến khán giả bất ngờ khi chính năng lượng xui xẻo ấy bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, chính Gien-nỳ cũng phải nếm trải sự phản ứng ngược từ năng lực của mình, một trải nghiệm “xui chồng xui” không thể nào quên.

9-1-1.png
Gien-nỳ hóa thân thành con người ở tập phát sóng có khách mời là Phương Ly﻿.

Sự xuất hiện của Gien-nỳ và series Gien-nỳ Ly Kì Truyện nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Khán giả mong đợi Gien-nỳ sẽ tiếp tục gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ, đầy kỉ niệm của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm trước khi bước vào hành trình mới.

535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Uyên Phương
#2 Ngày 1 Đêm #Gien nỳ Ly Kỳ Truyện #hành trình chưa kể #nhân vật đặc biệt #series truyền hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục