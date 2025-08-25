"Cú mèo" Gien-nỳ cùng fan ôn lại kỉ niệm trước khi bắt đầu 2 Ngày 1 Đêm mùa 4

HHTO - Trong tập đầu tiên của series "Gien-nỳ Ly Kỳ Truyện", khán giả được dịp hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ dàn cast 2 Ngày 1 Đêm và nhìn lại hành trình đã qua dưới sự dẫn dắt của “thành viên thứ 7”.

Gien-nỳ Ly Kỳ Truyện là một series gồm 4 tập, kể về những chặng đường mà dàn cast đã đi qua dưới góc nhìn và lời bình của “cú mèo” Gien-nỳ. Trong chương trình, Gien-nỳ xuất hiện như một người dẫn chương trình, vừa kể chuyện, vừa lý giải lý do đằng sau những tình huống "dở khóc dở cười" của các thành viên. Đồng thời, series đóng vai trò như một cầu nối, giúp khán giả ôn lại kỷ niệm và sẵn sàng bước vào một hành trình 2 Ngày 1 Đêm mới với nhiều sự thay đổi về nội dung.

Xuất hiện từ mùa 2 của 2 Ngày 1 Đêm, Gien-nỳ là “cú mèo” đen được người chơi mang theo bên mình như một hình phạt sau khi thua thử thách.

Trong tập đầu tiên của series Gien-nỳ Ly Kì Truyện, Gien-nỳ dí dỏm kể rằng mình được kết tinh từ hai dòng gen đặc biệt, với ba là Cú Tinh Tường và mẹ là Jennifer - một cô mèo nổi tiếng với năng lượng xui xẻo. Chính vì thế, Gien-nỳ không chỉ thông minh, tinh nghịch mà còn thừa hưởng “quyền năng xui xẻo” hiếm có từ mẹ của mình.

Thế nhưng, khác với người mẹ Jennifer của mình, Gien-nỳ có một khả năng đáng gờm là lan tỏa năng lượng xui xẻo. Hễ đi đến đâu, Gien-nỳ cũng kéo theo dàn cast và khách mời rơi vào những tình huống oái ăm, biến mọi cuộc chơi thành chuỗi sự kiện “đen đủ đường”.

Theo lời kể của Gien-nỳ, khán giả đã có dịp hồi tưởng về lần đầu Jennifer được gặp gỡ sáu thành viên trong giao diện vest lịch lãm, ngại ngùng làm quen với nhau. Tuy nhiên, sau khi được mẹ Jennifer trao lại công việc, lần đầu tiên của Gien-nỳ lại mang đến bầu không khí hoàn toàn khác khi sáu thành viên xuất hiện hài hước, loạt tiểu phẩm với màn rap battle “tấu hài cực mạnh”.

Đặc biệt, ở tập 1, Gien-nỳ lần nữa khẳng định "quyền năng xui xẻo" của mình khi tái hiện khoảnh khắc vừa chào sân đã chứng kiến "sự cố" rớt răng sứ của Lê Dương Bảo Lâm.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi được hoá thân thành con người, Gien-nỳ khiến khán giả bất ngờ khi chính năng lượng xui xẻo ấy bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, chính Gien-nỳ cũng phải nếm trải sự phản ứng ngược từ năng lực của mình, một trải nghiệm “xui chồng xui” không thể nào quên.

Gien-nỳ hóa thân thành con người ở tập phát sóng có khách mời là Phương Ly﻿.

Sự xuất hiện của Gien-nỳ và series Gien-nỳ Ly Kì Truyện nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Khán giả mong đợi Gien-nỳ sẽ tiếp tục gợi nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ, đầy kỉ niệm của dàn cast 2 Ngày 1 Đêm trước khi bước vào hành trình mới.