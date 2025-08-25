Sao Nhập Ngũ Concert 2025: "Chị đẹp" và "Em xinh" cùng hát "Cô Gái Mở Đường"

HHTO - Diễn ra tối 24/8 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM), Sao Nhập Ngũ Concert 2025 tái hiện hành trình người lính qua âm nhạc, vừa hào hùng vừa lắng đọng. Tiết mục Cô Gái Mở Đường trở thành điểm nhấn với màn kết hợp bùng nổ từ dàn nghệ sĩ.

Tối 24/8/2025 tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM), Sao Nhập Ngũ Concert 2025 mở ra đêm âm nhạc - trải nghiệm hoành tráng, thu hút hàng nghìn khán giả. Lấy cảm hứng từ hành trình nghệ sĩ khoác áo lính của chương trình cùng tên, sự kiện dẫn dắt người xem qua hai mạch cảm xúc: niềm tự hào bùng nổ và sự lắng đọng biết ơn.

Tiến Quân Ca vang lên trong niềm tự hào của hàng nghìn khán giả tại Sao Nhập Ngũ Concert 2025﻿.

Không chỉ là chuỗi sân khấu âm thanh - ánh sáng, concert gợi câu chuyện về kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm công dân. Trong hòa bình hôm nay, "tiếng gọi Tổ quốc" được gửi gắm qua mỗi lựa chọn sống có trách nhiệm, dám vượt giới hạn của bản thân.

Giây phút khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng.

Đặc biệt, khoảnh khắc tất cả khán giả cùng hòa giọng Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng tạo nên phút giây hào hùng giữa không gian mở.

Jun Phạm mang đến Sau Lưng Bố giàu suy tư; từng câu hát gợi ký ức hậu phương, tình cha và những câu chuyện về tự do được trao truyền. Cô Gái Mở Đường tiếp tục khuấy động với màn kết hợp của Hương Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Chi Pu, Pháo và Hậu Hoàng - tươi trẻ mà rắn rỏi.

Jun Phạm xúc động khi thể hiện ca khúc Sau Lưng Bố.

Ca khúc Phép Màu được thể hiện bởi Jun Phạm, Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng.

Giọng hát của Pháo﻿ khi thể hiện ca khúc Cô Gái Mở Đường khiến nhiều người bất ngờ.

Hương Giang hài hước chia sẻ có thể treo mình từ Landmark81 sau khi tham gia Sao Nhập Ngũ mùa 1 (phiên bản nữ).

Trên màn hình lớn, những hồi ức về một thời đã qua được tái hiện qua từng lời kể của các cựu chiến binh.