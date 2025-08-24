Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Em Xinh Say Hi: Á quân LyHan gây tranh cãi, netizen tiếc nuối cho 52Hz, Phương Ly

Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Kết quả đội hình Best 5 Em Xinh "Say Hi" mang đến nhiều bất ngờ xen lẫn tiếc nuối, đồng thời mở ra cuộc tranh luận rôm rả trên mạng xã hội về độ xứng đáng của các Em Xinh.

Chung kết Em Xinh "Say Hi" khép lại với đội hình Nhóm Nhạc Toàn Năng gồm Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon. Nếu ngôi vị Quán quân của Phương Mỹ Chi được đông đảo khán giả đồng tình, thì vị trí Á quân của LyHan cùng sự xuất hiện của Lamoon trong “Best 5” đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi 52Hz và Phương Ly dừng chân tại Top 10.

537588919-1379393194188221-8571674400961615218-n.jpg
Giải Nhóm Nhạc Toàn Năng được trao cho 5 Em Xinh: Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon.
538585833-1379365640857643-1373519312428893341-n.jpg
Phương Mỹ Chi giành chiến thắng thuyết phục với số lượng 779.290 lượt bình chọn. Netizen ngưỡng mộ tài năng và nỗ lực của “chị Bảy” khi vừa lọt Top 3 cuộc thi quốc tế Sing! Asia, vừa chinh phục ngôi vị Quán quân Em Xinh “Say Hi”.

Ngay sau khi kết quả được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Á quân LyHan. Có ý kiến cho rằng “tân binh” này vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm và khả năng sân khấu so với hai đàn chị Bích Phương và Orange. Ngược lại, một bộ phận khán giả nhận định LyHan đã thể hiện sự tiến bộ và cá tính âm nhạc riêng, đồng thời nhấn mạnh thành công của cô đến từ sức mạnh bầu chọn từ lượng người hâm mộ đông đảo.

537560921-1379371280857079-421891306899954066-n.jpg
Giải Á quân Em Xinh “Say Hi” thuộc về LyHan với 626.303 lượt bình chọn.

Sự góp mặt của Lamoon trong đội hình “Best 5” gây bất ngờ. Bởi trước đó, tần suất rơi vào nhóm nguy hiểm nữ ca sĩ nhiều đến mức được mệnh danh là “chiến thần vòng loại”. Tuy vậy, “Út Khờ” cũng nhiều lần ghi điểm với khán giả nhờ màu sắc âm nhạc riêng biệt và khả năng sử dụng ngôn từ tinh tế.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một số người hâm mộ tiết lộ thành công của Lamoon còn đến từ chiến lược bình chọn thông minh của FC khi kết hợp cùng các fandom K-Pop vốn nổi tiếng về sức mạnh và kinh nghiệm bầu chọn cho thần tượng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi 52Hz và Phương Ly dừng chân tại Top 10. “Em xinh” 52Hz gây chú ý bởi giọng hát đặc trưng, khả năng vũ đạo ấn tượng và nhiều sản phẩm góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong khi đó, “crush quốc dân” Phương Ly cũng được kỳ vọng lọt Top 5 nhờ hành trình “leo tốp” ngoạn mục cùng màn trình diễn solo sôi động tại vòng Chung kết.

537125027-1378948054232735-1104106850232887451-n.jpg
Tuy 52Hz đạt giải "Em Xinh Sáng Tạo Âm Nhạc Ấn Tượng Nhất".

Kết quả Chung kết vẫn còn gây tranh luận, song Em Xinh "Say Hi" đã cho thấy sức hút của dàn tân binh Gen Z cùng sự bền bỉ và bản lĩnh của các nghệ sĩ nữ tài năng. Chương trình khép lại với những dấu ấn đáng nhớ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để các Em Xinh tiếp tục khẳng định tên tuổi trên con đường nghệ thuật.

535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
#Best 5 #Chung kết #Phương Mỹ Chi #LyHan #Lamoon #Bích Phương #Orange #Phương Ly

