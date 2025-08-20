"Em xinh" Lamoon hé lộ album đầu tay, bắt tay cùng JustaTee và producer ruột

HHTO - "Em xinh" Lamoon Diễm Hằng sắp cho ra mắt album đầu tay gồm 10 sản phẩm, kết hợp cùng Giám đốc âm nhạc Em Xinh "Say Hi" JustaTee và producer Lý Anh Khoa - người đồng hành cùng nữ ca sĩ từ thời điểm debut.

Trước thềm Chung kết - Công bố kết quả Em Xinh "Say Hi", "em xinh" Lamoon khiến cộng đồng người hâm mộ rộn ràng khi liên tục "nhá hàng" nhiều dự án cá nhân sẽ ra mắt vào đầu tháng 9. Mới đây, nữ ca sĩ vừa tung trailer thông báo ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên LÀ MOON, gồm 9 ca khúc và 1 hidden track.

Đoạn trailer mở ra với concept mặt trăng quen thuộc, lấy gam màu trắng đen làm chủ đạo cùng sự xuất hiện của các mặt trăng chuyển động. Lamoon cho biết mỗi ca khúc là một trạng thái cảm xúc trong hình ảnh và âm nhạc khác nhau, là câu chuyện về một hành trình yêu từ chinh phục tới tan vỡ của một cô gái, được khắc họa qua năm hình tượng khác biệt là Game Moon, Healing Moon, Sexy Moon, Moon Shadow và Honey Moon. "LÀ MOON là lát cắt đầu tiên để khán giả nhìn thấy Lamoon qua lăng kính âm nhạc: Dịu dàng, mãnh liệt, mộng mơ nhưng cũng rất thật" - giọng ca Gen Z chia sẻ.

Lamoon cũng hé lộ, cô sẽ bắt tay cùng nhà sản xuất âm nhạc JustaTee (Jexxica Thanh Tú) và Lý Anh Khoa - người từng hợp tác với cô trong các sản phẩm như Một Mình, Sao Hiểu Được. Soi loạt "hint", fan liệt kê các ca khúc mới được "em xinh" Lamoon đặt tên mang cả hơi hướng dân gian đương đại và hiện đại: Trời Nồm, Bài Thuốc Đông Y, Dive, Một Mình, Không Một Lời Nào, Nụ Hôn Dài Thong Dong, Synth Chúc Nâng Ly, When I'm Gone, Notice Me, LAMOON...

Tên các bài hát trong album sắp ra mắt của Lamoon.

Cùng với cột mốc đặc biệt này, Lamoon đang chuẩn bị cho showcase, fan meeting tại TP.HCM vào 6/9 tới. Trên trang cá nhân, Lamoon bày tỏ: "Sau hơn 2 năm ấp ủ, album đầu tiên của Lamoon sẽ chính thức ra mắt cùng với showcase đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình nghệ thuật". Nói về ý tưởng, tên gọi LÀ MOON, Lamoon chia sẻ rằng tựa như vầng trăng khuyết từng ngày đầy dần ánh sáng, Lamoon đã trải qua hành trình dài để hoàn thiện bản thân: Từ những ngày đầu đến thời khắc chạm đến phiên bản tốt hơn của chính mình.

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003, từng gây ấn tượng với visual sáng trưng và giọng hát trong trẻo tại chương trình Vietnam Idol 2023. Thời gian qua, nữ ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt tại Em Xinh "Say Hi", ghi điểm với những line hát "ngọt như mía lùi" trong Cầm Kỳ Thi Họa, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời.