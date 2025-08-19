Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Con gái ca sĩ Phương Vy gây chú ý với vẻ đẹp lai, catwalk thần thái "sáng trưng"

Bảo Trâm - Ảnh, clip: FBNV
HHTO - Ailani - con gái “chị đẹp” Phương Vy gây chú ý khi xuất hiện trong vai trò mẫu nhí tại show thời trang Destination Runway Fashion Week.

Mới đây, Ailani - con gái ca sĩ Phương Vy gây ấn tượng khi lần đầu thử sức với vai trò mẫu nhí tại show thời trang Destination Runway Fashion Week của người mẫu Xuân Lan. Sở hữu vẻ đẹp lai cuốn hút với đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát cùng vóc dáng cao ráo, cô bé 9 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm của sàn diễn.

Nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin giúp Ailani ghi điểm trong mắt khán giả.

Những hình ảnh của Ailani được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng xuýt xoa khen ngợi nhan sắc “thiên thần lai” và dành nhiều kỳ vọng cho một gương mặt sáng giá trong các đấu trường nhan sắc tương lai.

536276028-1314371786711138-1467412829603874522-n.jpg
Người mẫu Xuân Lan cũng dành nhiều lời khen cho Ailani: “Đây là Hoa hậu tương lai nha. Chưa bao giờ thấy một em bé nào cái mặt xinh thiệt là xinh như vậy luôn”.

Bên cạnh ngoại hình xinh xắn, Ailani còn được yêu mến bởi tính cách hoạt bát, ngoan ngoãn và giàu tình cảm. Trên trang cá nhân, “chị đẹp” Phương Vy thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng con gái. Ailani và bố cũng hay đăng lên YouTube các video chia sẻ kiến thức khoa học, tiếng Anh dành cho thiếu nhi.

hit-maker.jpg
Phương Vy chia sẻ đoạn hội thoại dễ thương với con gái.

Phương Vy bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy con gái Ailani tự tin và được nhiều người quý mến. Gia đình luôn tạo điều kiện để cô bé phát triển sở thích và kỹ năng từ nhỏ như catwalk, âm nhạc, thể thao, đến niềm đam mê khoa học và tư duy độc lập.

535539685-1314154010066249-9287460443969505-n.jpg
Ailani thừa hưởng đôi mắt giống mẹ và khuôn miệng cười giống bố.
490748513-1221387159342935-2531262228264063120-n.jpg
Sau khi giành Quán quân Vietnam Idol 2007, Phương Vy được đông đảo khán giả biết đến. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n-1.jpg
Bảo Trâm - Ảnh, clip: FBNV
