Chiến Sĩ Quả Cảm tập 4: Kiều Minh Tuấn ngỡ đóng phim kinh dị, Dương Lâm "trúng tủ"

HHTO - Trong tập 4 "Chiến Sĩ Quả Cảm", dàn nghệ sĩ nhập vai Dương Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy,... tiếp tục đối diện với liên hoàn thử thách, từ lặn dưới nước tìm tang vật, vào rừng giữa lúc trời mưa giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên vách đá đến chữa cháy con tàu chở hơn 200 người dân.

Từ những phút đầu tiên của tập 4 Chiến Sĩ Quả Cảm, không khí đã trở nên căng thẳng khi Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận đưa ra thử thách đặc biệt: Bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước - một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác cứu nạn cứu hộ dưới nước. Vượt qua các yếu tố như độ sâu, mùi bùn, bóng tối, nước lạnh,... 12 nghệ sĩ nhập vai phải lần mò tìm kiếm tang vật dưới nước và đảm bảo giữ "sợi dây sinh tử" kết nối ra hiệu cùng đồng đội.

Tại nhiệm vụ này, Kiều Minh Tuấn khóc thét khi chạm phải món đồ lạ dưới nước khiến khán giả "rợn tóc gáy". Nam diễn viên ví cảm giác lúc ấy như đang bước vào một bộ phim kinh dị: "Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng đến như thế nào". Kể cả MC Thành Trung - người vốn tự tin vào khả năng bơi lội - cũng thừa nhận đã hoang mang tột độ khi xuống nước, quên mất quy tắc nắm chặt "sợi dây sinh tử".

Neko Lê trải lòng: "Trước đây tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn dưới nước, khi đó rất nhiều người dân phàn nàn tại sao lực lượng cứu hộ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thi thể dưới nước. Bây giờ tôi mới hiểu, khi lặn xuống, giữa mênh mông dòng nước, họ không nhìn thấy được gì cả".

Đến buổi tối, 12 chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách mới: Diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình rừng sâu, dòng nước xiết. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Chí Thành, các nghệ sĩ được chia thành ba tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ, gồm Trinh sát cứu nạn cứu hộ; Triển khai hệ dây; Cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Ở phần việc triển khai đèn chiếu sáng, Lê Dương Bảo Lâm và Long Hạt Nhài thể hiện sự tự tin vì đây là sở trường của người hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, cả hai cũng để lộ sự hoang mang vì chưa hiểu vai trò trọng yếu của người điều khiển ánh sáng trong môi trường đặc biệt này. Khi trực tiếp vác đèn lên vách đá, Lê Dương Bảo Lâm thấm thía: "Không có cây đèn chiếu sáng là mọi thứ tối om không nhìn thấy gì, thiếu đèn thì mọi khâu cũng không thể nào tiếp tục được".

Trong khi đó, tại khu vực địa hình gập ghềnh, vách đá trơn trượt, cây cối chắn lối, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê đối diện với khó khăn khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Neko Lê vỡ lẽ: "Tôi nghĩ mình chỉ cần tiếp băng ca đến vị trí nạn nhân, công việc của tổ triển khai hệ dây sao lại đơn giản quá vậy. Nhưng tới khi làm rồi tôi mới hiểu là có quá nhiều việc chúng tôi phải làm".

Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát giữ trọng trách sơ cứu nạn nhân. Kiều Minh Tuấn và MONO khẩn trương thiết lập đường dây đưa băng ca đến vị trí của nạn nhân nhưng bất ngờ gặp "chướng ngại vật": Thả hết dây nhưng chưa thể tiếp cận nạn nhân. Sau khi nhận sự trợ giúp từ chỉ huy, cả đội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ còn nhận nhiệm vụ khẩn, "giải cứu" một con tàu du lịch chở hơn 200 người trên sông Sài Gòn bất ngờ bốc cháy từ khu vực gian bếp. Trước tình huống trải nghiệm thực tế, Thành Trung chia sẻ: "Tôi không nghĩ sẽ có một nhiệm vụ thực chiến trên một con tàu lớn đến như vậy, cùng với số lượng nạn nhân nhiều đến như vậy".