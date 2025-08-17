Gia Đình Haha: Rhymastic, Bùi Công Nam thăm nơi nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

HHTO - Trong tập 10 "Gia Đình Haha", hai thành viên Rhymastic và Bùi Công Nam đã đến thăm nơi từng nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những năm 1955 - 1956.

Trong tập 10, các thành viên Gia Đình Haha bắt đầu buổi sáng bằng việc chia nhau công việc trong nhà: "Út Dâu" (Duy Khánh) và Ái Phương dọn dẹp chuồng dê, "Anh Cả Thuận" (Jun Phạm), Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm) và Thanh Duy theo chân chú Chín đi cắt cỏ non cho dê.

Một "lớp học" đặc biệt đã được mở ra. Chú Chín - người nông dân giàu kinh nghiệm - cẩn thận căn dặn các thành viên về sự nguy hiểm của nông cụ và giảng giải rành rọt về năm tổ chức trong một đàn ong từ ong chúa đến ong trinh sát.

Trong khi đó, Rhymastic và Bùi Công Nam bắt đầu hành trình đặc biệt. Dưới sự hướng dẫn của chị Trúc, hai thành viên đã tìm đến ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Trác - nơi từng chở che, nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những năm 1955 - 1956.

Tại căn hầm bí mật được đào sâu dưới lòng đất, ý chí sắt đá và tư tưởng lớn lao đã được nung nấu. "Anh Ba Nam" và "Anh Hai Thiện" đã không giấu được sự xúc động khi được tận mắt thấy bản “Đề cương đường lối cách mạng miền Nam” - văn kiện lịch sử do chính Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khởi thảo, vạch ra con đường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ chính căn hầm này, một ý tưởng mang tính bước ngoặt đã ra đời và được trao gửi đến nữ tướng Nguyễn Thị Định, làm nên phong trào Đồng khởi Bến Tre ngày 17 tháng Giêng năm 1960. Thắng lợi vang dội của cuộc Đồng khởi đợt I dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà đã trở thành ngọn đuốc, thắp lên ngọn lửa đấu tranh trên khắp toàn miền Nam.

Cả nhóm lại được đón nhận một thử thách mới: học nghề hái dừa cùng anh Tuấn. Sau những giờ lao động, cả nhóm được tiếp sức bằng ly cacao dầm mát lạnh của cô Chín và uống nước dừa có ga. Niềm vui từ thành quả lao động được "Út Khánh" gói ghém lại bằng một bài vè ngẫu hứng: “Tụi mình trúng mánh/ Có thật nhiều dừa”.

Cô Chín giới thiệu các loại bánh tét miền Tây, Thanh Duy cũng tự hào kể về bánh tét Trà Cuôn của quê mình. Trong khi dọn dẹp, "Tư Tâm" ngẫu hứng cất điệu hò, khiến "anh Hai Thiện" phải đặt cho cô biệt danh hài hước - "Máy phát nhạc lưu động".