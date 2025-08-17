Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gia Đình Haha: Rhymastic, Bùi Công Nam thăm nơi nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập 10 "Gia Đình Haha", hai thành viên Rhymastic và Bùi Công Nam đã đến thăm nơi từng nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những năm 1955 - 1956.

Trong tập 10, các thành viên Gia Đình Haha bắt đầu buổi sáng bằng việc chia nhau công việc trong nhà: "Út Dâu" (Duy Khánh) và Ái Phương dọn dẹp chuồng dê, "Anh Cả Thuận" (Jun Phạm), Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm) và Thanh Duy theo chân chú Chín đi cắt cỏ non cho dê.

Một "lớp học" đặc biệt đã được mở ra. Chú Chín - người nông dân giàu kinh nghiệm - cẩn thận căn dặn các thành viên về sự nguy hiểm của nông cụ và giảng giải rành rọt về năm tổ chức trong một đàn ong từ ong chúa đến ong trinh sát.

bia-1500-x-1000-px-1.png

Trong khi đó, RhymasticBùi Công Nam bắt đầu hành trình đặc biệt. Dưới sự hướng dẫn của chị Trúc, hai thành viên đã tìm đến ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Trác - nơi từng chở che, nuôi giấu Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trong những năm 1955 - 1956.

Tại căn hầm bí mật được đào sâu dưới lòng đất, ý chí sắt đá và tư tưởng lớn lao đã được nung nấu. "Anh Ba Nam" và "Anh Hai Thiện" đã không giấu được sự xúc động khi được tận mắt thấy bản “Đề cương đường lối cách mạng miền Nam” - văn kiện lịch sử do chính Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn khởi thảo, vạch ra con đường đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ chính căn hầm này, một ý tưởng mang tính bước ngoặt đã ra đời và được trao gửi đến nữ tướng Nguyễn Thị Định, làm nên phong trào Đồng khởi Bến Tre ngày 17 tháng Giêng năm 1960. Thắng lợi vang dội của cuộc Đồng khởi đợt I dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà đã trở thành ngọn đuốc, thắp lên ngọn lửa đấu tranh trên khắp toàn miền Nam.

Cả nhóm lại được đón nhận một thử thách mới: học nghề hái dừa cùng anh Tuấn. Sau những giờ lao động, cả nhóm được tiếp sức bằng ly cacao dầm mát lạnh của cô Chín và uống nước dừa có ga. Niềm vui từ thành quả lao động được "Út Khánh" gói ghém lại bằng một bài vè ngẫu hứng: “Tụi mình trúng mánh/ Có thật nhiều dừa”.

Cô Chín giới thiệu các loại bánh tét miền Tây, Thanh Duy cũng tự hào kể về bánh tét Trà Cuôn của quê mình. Trong khi dọn dẹp, "Tư Tâm" ngẫu hứng cất điệu hò, khiến "anh Hai Thiện" phải đặt cho cô biệt danh hài hước - "Máy phát nhạc lưu động".

bia-1500-x-1000-px-2.png
526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Quỳnh Như
#gia đình haha #gia đình haha tập 10 #gia đình haha bùi công nam #gia đình haha rhymastic #gia đình haha ái phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục