Bản tin FC Em Xinh “Say Hi”: Phương Mỹ Chi xúc động khi nhắc tới Tổ Cò, fan “xả” ảnh đu idol

HHTO - Sau khi tập 12 của Em Xinh “Say Hi” lên sóng, fan của Phương Mỹ Chi đã “xả” loạt ảnh “đu” idol thành công. Đúng với tinh thần "like idol - like fan", ảnh trang trí cho xe tải đồ ăn ủng hộ - foodtruck mà Tổ Cò gửi tặng Phương Mỹ Chi toàn là những khoảnh khắc khó đỡ, nhây, hài của “chị Bảy”.

Trong tập 12 của Em Xinh “Say Hi”, Phương Mỹ Chi không chỉ mang đến Ếch Ngoài Đáy Giếng - một ca khúc “mắc cười” như cô tự nhận xét, mà còn khiến khán giả xúc động khi nghe những chia sẻ của cô và ba mẹ về hành trình vừa qua.

"Ếch Ngoài Đáy Giếng" mang tới không khí vui tươi, sôi động, được Phương Mỹ Chi lựa chọn cho Live stage 5. Ảnh: Em Xinh "Say Hi".

Chính mẹ của Phương Mỹ Chi cho biết “rất là nể” con gái, tâm sự mỏng rằng “Chi quá giỏi luôn”, khi “chị Bảy” làm ngày làm đêm, tham gia lớp tập nhảy, lớp tập hát… Còn ba của Chi lại nhận xét: “Cô bé dân ca ngày xưa, giờ quậy quá!” khiến khán giả lẫn Phương Mỹ Chi đều bật cười.

Ba mẹ của Phương Mỹ Chi chia sẻ về "bình rượu mơ", khiến "chị Bảy" xúc động. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại sân khấu của Ếch Ngoài Đáy Giếng, khán giả cũng lần đầu tiên được thấy Phương Mỹ Chi cực ngầu với màn chơi guitar phím lõm. Sân khấu của cô nàng tại Live stage 5 còn được thiết kế như một bảo tàng kỉ niệm với các kỉ vật đáng nhớ trên con đường âm nhạc như: áo bà ba, đĩa CD, dàn trống, guitar phím lõm, ống nhòm.

Bên cạnh màn quậy tưng bừng trên sân khấu của "Ếch Ngoài Đáy Giếng", Phương Mỹ Chi còn mang tới những chia sẻ về con đường âm nhạc của cô. Ảnh: Em Xinh "Say Hi".

Chưa hết, Phương Mỹ Chi còn mượn sân khấu của Em Xinh “Say Hi” để nói lời tri ân tới Tổ Cò - fanclub đã dõi theo và ủng hộ “chị Bảy” suốt 12 năm qua. Nhắc tới Tổ Cò, “Chị Bảy” không khỏi xúc động, vì fanclub chính là “nhân chứng” cho một hành trình rất dài với nhiều nỗ lực và cố gắng của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi tri ân Tổ Cò - fanclub đã theo cô suốt 12 năm qua. Clip: Em Xinh "Say Hi".

Khi tập 12 của Em Xinh “Say Hi” lên sóng, cũng là ngày mà Tổ Cò “xả” ảnh hậu trường của Live stage 5.

Tại buổi ghi hình Live stage 5, Chuyện nhà Cò của PMC – Fansite của Phương Mỹ Chi, đã chuẩn bị một foodtruck (xe tải đồ ăn) tới ủng hộ “chị Bảy”. Đáng nói là ảnh trang trí cho xe foodtruck toàn là những khoảnh khắc khó đỡ, nhây, hài của “chị Bảy”, như một minh chứng rõ ràng cho câu nói “like idol like fan”.

Phương Mỹ Chi chụp ảnh cùng fan và xe foodtruck. Ảnh: Chuyện nhà Cò của PMC.

Theo chia sẻ từ Chuyện nhà Cò thì "Chiếc xe nhỏ hôm ấy không chỉ mang theo nước uống, đồ ăn, mà còn chở đầy tình cảm và tự hào dành cho cô gái Phương Mỹ Chi”.

Đồng thời Fansite cũng gửi lời nhắn nhủ tới Phương Mỹ Chi: “Ở phía sau, luôn có Tổ Cò, những người yêu thương, đồng hành và tin tưởng Chi, trong từng bước đi.”

Xe foodtruck từ bản demo đến thực tế đều xinh "xỉu". Ảnh: Chuyện nhà Cò của PMC.

Trước đó, Tổ Cò từng đưa Phương Mỹ Chi sáng bừng trên màn LED tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) khi cô tham gia V Concert, và trên màn LED tại toà nhà Landmark 81 (TP.HCM) khi "chị Bảy" tham gia Sing! Asia 2025.

Tổ Cò đưa Phương Mỹ Chi "sáng bừng" trên bảng LED Landmark 81 hồi tháng 7/2025.

Bảng LED quảng bá Phương Mỹ Chi tại Vincom Bà Triệu trong hai ngày 8 - 9/8/2025.