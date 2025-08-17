Em Xinh “Say Hi”: Phương Mỹ Chi xúc động khi nhắc tới Tổ Cò, fan “xả” ảnh đu idol

Trong tập 12 của Em Xinh “Say Hi”, Phương Mỹ Chi không chỉ mang đến Ếch Ngoài Đáy Giếng - một ca khúc “mắc cười” như cô tự nhận xét, mà còn khiến khán giả xúc động khi nghe những chia sẻ của cô và ba mẹ về hành trình vừa qua.
Chính mẹ của Phương Mỹ Chi cho biết “rất là nể” con gái, tâm sự mỏng rằng “Chi quá giỏi luôn”, khi “chị Bảy” làm ngày làm đêm, tham gia lớp tập nhảy, lớp tập hát… Còn ba của Chi lại nhận xét: “Cô bé dân ca ngày xưa, giờ quậy quá!” khiến khán giả lẫn Phương Mỹ Chi đều bật cười.
Tại sân khấu của Ếch Ngoài Đáy Giếng, khán giả cũng lần đầu tiên được thấy Phương Mỹ Chi cực ngầu với màn chơi guitar phím lõm. Sân khấu của cô nàng tại Live stage 5 còn được thiết kế như một bảo tàng kỉ niệm với các kỉ vật đáng nhớ trên con đường âm nhạc như: áo bà ba, đĩa CD, dàn trống, guitar phím lõm, ống nhòm.
Chưa hết, Phương Mỹ Chi còn mượn sân khấu của Em Xinh “Say Hi” để nói lời tri ân tới Tổ Cò - fanclub đã dõi theo và ủng hộ “chị Bảy” suốt 12 năm qua. Nhắc tới Tổ Cò, “Chị Bảy” không khỏi xúc động, vì fanclub chính là “nhân chứng” cho một hành trình rất dài với nhiều nỗ lực và cố gắng của Phương Mỹ Chi.
Khi tập 12 của Em Xinh “Say Hi” lên sóng, cũng là ngày mà Tổ Cò “xả” ảnh hậu trường của Live stage 5.
Tại buổi ghi hình Live stage 5, Chuyện nhà Cò của PMC – Fansite của Phương Mỹ Chi, đã chuẩn bị một foodtruck (xe tải đồ ăn) tới ủng hộ “chị Bảy”. Đáng nói là ảnh trang trí cho xe foodtruck toàn là những khoảnh khắc khó đỡ, nhây, hài của “chị Bảy”, như một minh chứng rõ ràng cho câu nói “like idol like fan”.
Theo chia sẻ từ Chuyện nhà Cò thì "Chiếc xe nhỏ hôm ấy không chỉ mang theo nước uống, đồ ăn, mà còn chở đầy tình cảm và tự hào dành cho cô gái Phương Mỹ Chi”.
Đồng thời Fansite cũng gửi lời nhắn nhủ tới Phương Mỹ Chi: “Ở phía sau, luôn có Tổ Cò, những người yêu thương, đồng hành và tin tưởng Chi, trong từng bước đi.”
Trước đó, Tổ Cò từng đưa Phương Mỹ Chi sáng bừng trên màn LED tại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) khi cô tham gia V Concert, và trên màn LED tại toà nhà Landmark 81 (TP.HCM) khi "chị Bảy" tham gia Sing! Asia 2025.
Bạn hãy gửi thông tin, hoạt động của FC về email chuyên mục: bantinfc@gmail.com