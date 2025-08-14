Em Xinh Say Hi tập 12: MaiQuinn sợ Trấn Thành, Pháo hé lộ lý do làm "cơ trưởng"

HHTO - Trong trailer mới nhất của tập 12 Em Xinh "Say Hi", dàn "Em xinh" lộ diện cùng 16 concept cho các tiết mục solo, lần đầu có những chia sẻ về câu chuyện cá nhân.

Em Xinh "Say Hi" đang đi đến hồi kết, trong đoạn "nhá hàng" vừa được nhà sản xuất chia sẻ, dàn "Em xinh" đã có dịp được trải lòng, bộc lộ suy nghĩ nhiều hơn về bản thân.

Sau màn "hồi sinh" và bước chân vào đêm Chung kết, "Em xinh" Saabirose thẳng thắn thừa nhận "sợ sẽ làm cho các chị thất vọng nếu như không làm tốt nhất có thể". Nữ rapper hé lộ bài thi lần này sẽ kể về quá khứ của một "kẻ phản diện" - hình tượng trong truyện cổ tích từng khiến cô mê mẩn khi còn nhỏ. Saabirose lý giải rằng vì ít ai kể câu chuyện về người xấu, trong khi phía sau kẻ phản diện có những câu chuyện rất ý nghĩa.

Khi bị MC Trấn Thành gọi tên "kiểm tra bài", "nữ hoàng ăn nói" MaiQuinn đã mạnh dạn "mở phong ấn", thoại dài hơi hơn. Giọng ca sinh năm 1998 thừa nhận cô thường xuyên bị chi phối bởi nỗi sợ: "Chắc là vì em hay lo sợ, có rất nhiều nỗi sợ. Nhất là lúc anh bắt đầu đến em, em run không biết phải nói gì. Đó là điểm yếu của em". Thế nhưng bầu không khí nhanh chóng thay đổi khi "Mộng Cam" Orange bất ngờ chia sẻ bí kíp để vượt qua điều đó: "Nỗi sợ là vô hình, nhưng thoại là có hình".

Ở vòng thi solo, LyHan cho biết sẽ kể câu chuyện thực tại của chính mình, về những gì đã xảy ra từ đầu chương trình đến giờ. Nam đạo diễn phim Mai bày tỏ sự trân quý trước những nghệ sĩ đủ dũng cảm để không kể về điều gì xa xôi mà chỉ kể về những gì đang diễn ra ngay tại thời điểm đó. MC Trấn Thành cho rằng đây là dấu hiệu của sự mạnh mẽ, tỉnh táo và chân thành trong nghệ thuật. Về phía Bảo Anh, nữ ca sĩ khiến mọi người bất ngờ khi "lột xác", mang đến hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ.

Nhân đây, Pháo Northside lần đầu tiết lộ lý do cụm từ "cơ trưởng Pháo" thường xuất hiện trong các bài hát của cô. Chủ nhân hit Hai Phút Hơn cho rằng cuộc sống giống như một chuyến bay, mọi người là hành khách, còn cô là người "lái" chuyến bay đó. Chính vì vậy, cô tự nhận vai trò cơ trưởng, người lèo lái hành trình và chấp nhận có lúc "hơi lên xuống thất thường" nhưng cuối cùng vẫn đưa hành khách về đến nơi đến chốn.

Bộ ba 2003-line﻿ bất ngờ có màn "khẩu chiến" về ý tưởng tiết mục solo.

Đôi bạn thân Lamoon - Phương Mỹ Chi cũng không kém cạnh về độ đầu tư cho tiết mục solo. Lamoon "sì-poi sơ sơ" sẽ mang đến một tiết mục "rất tối giản, nhưng sẽ đầy đủ tiện nghi", còn "chị Bảy" Phương Mỹ Chi sẽ thay đổi hình tượng quen thuộc của mình, không còn là "con cò" mà sẽ chuyển sang "con ếch nằm ngoài đáy giếng".