Em Xinh" Say Hi": Đến lượt Phương Ly gây tranh cãi vì "quên" cảm ơn Châu Bùi

HHTO - Đội trưởng Phương Ly gây tranh cãi khi "bỏ sót" Châu Bùi trong bài cảm ơn những người đã góp phần tạo nên phần trình diễn "Cứ Đổ Tại Cơn Mưa" tại Em Xinh "Say Hi".

Chỉ sau 2 ngày lên sóng, phần trình diễn Cứ Đổ Tại Cơn Mưa của đội Phương Ly, Vũ Thảo My, Orange, 52Hz, Châu Bùi đã nhận được hơn 570K lượt xem và gần 18K lượt thích trên nền tảng YouTube. Giai điệu sâu lắng, giọng hát ngọt ngào và khung cảnh sân khấu đẹp như mơ đã tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc, đủ "chạm tim" người hâm mộ.

Sau khi phần biểu diễn được công chiếu trong tập 11 Em Xinh "Say Hi", đội trưởng Phương Ly đã đăng một bài viết trên trang Facebook cá nhân, kể lại hành trình tạo nên concept sân khấu và gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội đã hỗ trợ hoàn thành tiết mục. Giọng ca Mặt Trời Của Em cho biết, việc lựa chọn thể hiện một bản Ballad “đứng và hát” tưởng chừng đơn giản nhưng lại là quyết định đầy mạo hiểm, bởi càng tối giản thì áp lực chinh phục khán giả càng lớn.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-12t133422279.jpg
Phương Ly viết tâm thư gửi đến những người đồng đội đã cùng tạo nên tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa.

Phương Ly cũng gửi lời nhắn nhủ tới Vũ Thảo My - "em xinh" phải dừng chân tại Live stage 4 và cũng là người bạn thân 10 năm: "Cảm ơn Vũ Thảo My, cô em tài giỏi, nghệ sĩ đi lên bằng tài năng thực lực và người bạn thân của tôi (...) Tôi vui và rất hân hạnh vì cùng đồng hành với bác..."

Nữ ca sĩ còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Orange và 52Hz vì đã "chắp bút kể chuyện tình yêu luyến tiếc dưới mưa thật hay và gây thương nhớ tới vậy". Giọng ca Anh Là Ai cũng không quên gửi lời tri ân đến ê-kíp, những người đã hỗ trợ cô và các Em Xinh tạo nên kỷ niệm đẹp tại Em Xinh "Say Hi".

529311461-24252909921045879-8030411131889853332-n.jpg
Đội Phương Ly đốn tim khán giả với vẻ đẹp "như thơ" và giai điệu da diết.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra, Châu Bùi là thành viên duy nhất không được Phương Ly nhắc đến trong bài viết. Một số ý kiến cho rằng, Phương Ly khá thẳng thắn khi chỉ gửi lời cảm ơn đến những người có đóng góp đáng kể cho tiết mục. Về phần Vũ Thảo My, dù vai trò không được đề cập rõ ràng nhưng cô vẫn được nhắc đến như một cách Phương Ly tri ân người bạn thân đã cùng đồng hành tại Em Xinh “Say Hi”.

Mặt khác, nhiều khán giả cho rằng giọng ca Mặt Trời Của Em thiếu tinh tế khi “bỏ quên” một thành viên trong nhóm. Với vai trò đội trưởng, việc ghi nhận và tri ân toàn bộ thành viên, bất kể mức độ đóng góp, được cho là cần thiết để thể hiện sự gắn kết và tinh thần đồng đội. Hơn nữa, ở phần thi đầu tiên của Live stage 4, Châu Bùi cũng đã đảm nhận vị trí Giám đốc sáng tạo trong tiết mục Chẳng Phải Ai Đâu, cho thấy sự đóng góp đáng kể vào thành tích chung của cả team.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-12t141344341.jpg
Châu Bùi không được Phương Ly nhắc đến trong cả hai phần cảm ơn và credit.

Trước làn sóng tranh cãi từ dư luận, Phương Ly chia sẻ: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn (...) Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả". Nữ ca sĩ cũng cho biết cô sẽ lắng nghe và ghi nhớ bài học này, mong người hâm mộ sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ chặng đường sắp tới.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-12t143003367.jpg
Phương Ly tâm sự với người hâm mộ sau bài đăng gây tranh cãi.
thiet-ke-chua-co-ten-2025-08-12t143332235.jpg
Châu Bùi vẫn gửi lời cảm ơn đến Phương Ly và các thành viên trong nhóm. Netizen đặt nghi vấn về mối quan hệ hiện tại của cả hai.
chan-trang-t8-1.jpg
Bảo Trâm - Ảnh: Tổng hợp
